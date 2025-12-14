search
14.12.2025 17:44

Τα αιτήματα των αγροτών στον Μητσοτάκη: Επιστροφή των κλεμένων από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, αποζημίωση για θανατωμένα ζώα

14.12.2025 17:44
agrotes_trakter_new

Τα αιτήματά τους έστειλαν οι αγρότες στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

ρόκειται για μια αναλυτική λίστα που κάνει ειδική αναφορά σε ευλογιά και ΟΠΕΚΕΠΕ ζητώντας να ικανοποιηθούν ται αιτήματά τους, στεκόμενοι σε δύο σημεία κυρίως: Να πάρουν τα χρήματα που τους πήραν επιτήδιοι μέσω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και να δοθούν λύσεις για την ευλογιά, με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών και αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

Ανάμεσα στα αιτήματα είναι και η μείωση του κόστους παραγωγής, αντιπλημμυρικά έργα, λύσεις με πλαφόν στο ρεύμα κ.α.

Τα αιτήματα των αγροτών

  1. Να σταματήσει η κρατική καταστολή, ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία – παραγραφή όλων των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις στους αγωνιστές αγρότες με απόφαση της Βουλής.
  2. Απαιτούμε εδώ και τώρα την καταβολή όλων των χρωστούμενων από την Κυβέρνηση.
  3. Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας
  4. Μείωση του κόστους παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση στα μέσα και εφόδια και κατάργηση του ΦΠΑ.
  5. Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.
  6. Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή. (π.χ άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κλπ).
  7. Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.
  8. Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.
  9. Κατάργηση ΑΤΑΚ-ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων λόγω πολυτεμαχισμού και πολυιδιοκτησίας. Νομοθετική θέσπιση της ανταλλαγής αγροτεμαχίων λόγω έλλειψης αναδασμών και πολυτεμαχισμού. Άμεσοι έλεγχοι και πληρωμή όλων των δεσμευμένων
    ΑΦΜ. Πληρωμή του Μέτρου 23. Να δουλέψει σωστά το Monitoring. ησ
  10. Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «Ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς πχ Mercosur και άλλες συμφωνίες της Ε.Ε.
  11. Να υπάρξει πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή.
  12. Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία όπως ήδη ετοιμάζουν να προχωρήσουν σε περικοπή.
  13. Να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που στέλνει ο
    παραγωγός από το χωράφι.
  14. Άμεσα διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων.

Ξεχωρίζουμε δυο φλέγοντα ζητήματα:

ΕΥΛΟΓΙΑ στην κτηνοτροφία με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Να υπάρχει αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα. Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελεγκτικός μηχανισμός και να μην ενταχθεί στην ΑΑΔΕ.

Έχουν επίσης αποσταλεί ξεχωριστά παραρτήματα αιτημάτων για
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΧΑΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2025
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
ΑΛΙΕΙΑ »

