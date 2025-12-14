Τα αιτήματα των αγροτών στον Μητσοτάκη: Επιστροφή των κλεμένων από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, αποζημίωση για θανατωμένα ζώα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τα αιτήματά τους έστειλαν οι αγρότες στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.
ρόκειται για μια αναλυτική λίστα που κάνει ειδική αναφορά σε ευλογιά και ΟΠΕΚΕΠΕ ζητώντας να ικανοποιηθούν ται αιτήματά τους, στεκόμενοι σε δύο σημεία κυρίως: Να πάρουν τα χρήματα που τους πήραν επιτήδιοι μέσω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και να δοθούν λύσεις για την ευλογιά, με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών και αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.
Ανάμεσα στα αιτήματα είναι και η μείωση του κόστους παραγωγής, αντιπλημμυρικά έργα, λύσεις με πλαφόν στο ρεύμα κ.α.
Ξεχωρίζουμε δυο φλέγοντα ζητήματα:
ΕΥΛΟΓΙΑ στην κτηνοτροφία με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Να υπάρχει αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα. Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελεγκτικός μηχανισμός και να μην ενταχθεί στην ΑΑΔΕ.
Έχουν επίσης αποσταλεί ξεχωριστά παραρτήματα αιτημάτων για
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΧΑΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2025
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
ΑΛΙΕΙΑ »
