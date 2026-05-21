«Η ελπίδα έρχεται»: Σήμερα η παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού – Τα πρόσωπα και η ιδρυτική διακήρυξη

Την επίσημη έναρξη του πολιτικού της εγχειρήματος πραγματοποιεί σήμερα η Μαρία Καρυστιανού, με εκδήλωση που θα γίνει το απόγευμα (στις 6) στον κινηματογράφο «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης, όπου αναμένεται να παρουσιαστεί η ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα και το βασικό πολιτικό του στίγμα.

Η εκδήλωση θεωρείται η πρώτη οργανωμένη δημόσια εμφάνιση του κόμματος, μετά τις προηγούμενες κινήσεις συλλογής υπογραφών και οργανωτικής προετοιμασίας που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες στην Αθήνα και συνοδεύτηκαν από αυξημένη δημοσιότητα.

Και αποτελεί το αποκορύφωμα μίας μακράς, επώδυνης και γεμάτη αμφισβητήσεις και επιθέσεις διαδρομής της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία συγκρούστηκε με την κυβέρνηση, την ηγεσία της δικαιοσύνης, αλλά και κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως και με άλλους συγγενείς θυμάτων στην τραγωδία των Τεμπών, για τον τρόπο που επέλεξε να διεκδικήσει την απόδοση δικαιοσύνης.

Βαθμιαία η κυρία Καρυστιανού διαμόρφωσε πολιτικό λόγο και αίτημα, βάλλοντας ευθέως κατά του πολιτικού συστήματος, για να αποφασίσει τελικά να προχωρήσει στην ίδρυση του δικού της κόμματος.

Τα πρόσωπα

Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, γύρω από τη Μαρία Καρυστιανού έχει ήδη διαμορφωθεί ένας στενός πυρήνας συνεργατών που αναλαμβάνει οργανωτικό, επικοινωνιακό και πολιτικό ρόλο στο νέο εγχείρημα.

Μεταξύ των προσώπων που εμφανίζονται ενεργά στο πλευρό της είναι ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος συμμετείχε στις δημόσιες διαδικασίες συλλογής υπογραφών και σύμφωνα με δημοσιεύματα αναμένεται να έχει κεντρικό ρόλο στην επικοινωνιακή εκπροσώπηση του κόμματος.

Ιδιαίτερα ενεργή εμφανίζεται επίσης η δικηγόρος Μαρία Γρατσία, στενή συνεργάτιδα της κυρίας Καρυστιανού, στο γραφείο της οποίας πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες οργανωτικές συναντήσεις και η δημόσια διαδικασία συνυπογραφής της ιδρυτικής διακήρυξης.

Σε αρκετά δημοσιεύματα αναφέρεται ακόμη ο επιχειρηματίας και πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης Στράτος Σιουρδάκης, ο οποίος συμμετείχε στις σχετικές διαδικτυακές μεταδόσεις και φέρεται να συνδράμει οργανωτικά και επικοινωνιακά το εγχείρημα.

Συλλογή υπογραφών

Τα τελευταία 24ωρα, η προετοιμασία της σημερινής εκδήλωσης συνοδεύτηκε από καμπάνια συλλογής υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη, με στελέχη του νέου φορέα να θέτουν ως στόχο τη συγκέντρωση δεκάδων χιλιάδων υπογραφών έως το τέλος Ιουνίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί, στην αποψινή παρουσίαση αναμένεται να ανακοινωθούν το όνομα, τα βασικά σύμβολα και οι πολιτικές κατευθύνσεις του κόμματος, ενώ θα δοθεί έμφαση σε ζητήματα θεσμών, δικαιοσύνης, διαφάνειας και συμμετοχής πολιτών εκτός παραδοσιακών κομματικών μηχανισμών.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης κινητικότητας στον χώρο της αντιπολίτευσης και των νέων πολιτικών σχηματισμών, καθώς συμπίπτει χρονικά με τις διεργασίες για το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα αλλά και με ευρύτερες ανακατατάξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς και της αντισυστημικής ψήφου.

