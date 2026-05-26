Ιωάννινα: Νέο εργατικό ατύχημα – Εργάτης έπεσε στα θεμέλια οικοδομής

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε την Τρίτη στην Ανατολή Ιωαννίνων, στη συμβολή των οδών Ζωσιμάδων και Αγίας Σοφίας, όταν εργαζόμενος έπεσε από ύψος στα θεμέλια οικοδομής.

Για το περιστατικό κλήθηκε στο σημείο η Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι άνδρες της οποίας διαπίστωσαν ότι ο εργάτης έπεσε από ύψος περίπου 2 μέτρων στα θεμέλια της οικοδομής και τραυματίστηκε στο γόνατό του.

Τραυματισμένος άνδρας #ανασύρθηκε και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ κατόπιν πτώσης του εντός σκάμματος θεμελίων οικοδομής σε περιοχή του δήμου Ιωαννίνων. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 26, 2026

Έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη μεταφορά του με φορείο σε ασφαλές σημείο και στη συνέχεια ο τραυματίας παραλήφθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

