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11.07.2022 17:53

Ρόδος: Γέμισε λαγοκέφαλους η θάλασσα του νησιού – «Πονοκέφαλος» για τους ψαράδες (Videos)

11.07.2022 17:53
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Μετά τον λαγοκέφαλο-«τέρας» που εμφανίστηκε στην Κάλυμνο, σειρά είχε η Ρόδος, αφού οι θάλασσες του νησιού γέμισαν από αντίστοιχα ψάρια.

Όπως σημειώνουν οι ντόπιοι, η κατάσταση στο νησί είναι «τραγική» καθώς η Ρόδος έχει γεμίσει με λαγοκέφαλους.

Να σημειωθεί ότι ο λαγοκέφαλος αποτελεί ένα άκρως τοξικό και επικίνδυνο – αν καταναλωθεί – είδος ψαριού, με δόντια που… κόβουν «σαν τανάλια».

Στο βίντεο που δημοσιεύεται στο Tik Tok αποτυπώνεται η κατάσταση στα νερά προς τη Λίνδο από ψαράδες του νησιού.

@fishingingreece Τραγική η κατάσταση στη Ρόδο, έχει γεμίσει η #θαλασσα τοξικά #λαγοκέφαλα#Ψάρεμα ♬ original sound – Fishing in Greece

Λαγοκέφαλος-«τέρας» στην Κάλυμνο

Λαγοκέφαλος που δεν έχει προηγούμενο για τα δεδομένα της χώρας εμφανίστηκε στην Κάλυμνο.

Είναι ο μεγαλύτερος που έχει εντοπιστεί στις ελληνικές θάλασσες, με την όψη του να τρομάζει.

Η Κάλυμνος έχει τις τελευταίες μέρες ένα επιπλέον θέμα συζήτησης, μετά τις εικόνες που ανέβασε ο ψαράς.

Ο λαγοκέφαλος ζύγισε πάνω από 6 κιλά και τον ψάρεψε ο Μιχάλης Μαμουζελλος, που καθημερινά περνά τον ελεύθερο του χρόνο σε πολλά σημεία του νησιού, ψαρεύοντας με το καλάμι του και εφαρμόζοντας πρωτοποριακές μεθόδους.

Σε μια από αυτές τις εξορμήσεις, έμεινε έκπληκτος, παρά την εμπειρία του, όταν στα αγκίστρια του πιάστηκε ένας τεράστιος λαγοκέφαλος, που προκαλεί δέος στην εμφάνιση του, όπως θα δείτε στο παρακάτω βίντεο.

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