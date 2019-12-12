search
ΠΕΜΠΤΗ 18.06.2026 10:32
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.12.2019 07:40

Ηλεία: Ψάρεψαν λαγοκέφαλο-γίγα, ζύγιζε 3,8 κιλά (Photos)

12.12.2019 07:40
Ηλεία: Ψάρεψαν λαγοκέφαλο-γίγα, ζύγιζε 3,8 κιλά (Photos) - Media

 

Μετά τον λαγοκέφαλο των 5,5 κιλών που αλίευσαν ψαράδες στα Χανιά, ένα ακόμα μεγάλο ψάρι του είδους αλιεύτηκε στα νερά του Ιονίου και στην περιοχή του Αγ. Ανδρέα στην Ηλεία.

Ο Γιώργος Κολόσακας, την Τρίτη, «σήκωσε» από τη θάλασσα, έναν λαγοκέφαλο βάρους 3,8 κιλών σαφώς από τα μεγαλύτερα που έχουν εντοπιστεί στην περιοχή.

Ο αριθμός των λαγοκέφαλων που αλιεύονται στην περιοχή αυξάνεται διαρκώς και φαίνεται πόσο έχουν μεταναστεύσει και στο Ιόνιο…

Ο λαγοκέφαλος (επιστημονική ονομασία: Lagocephalus sceleratus) είναι ψάρι που ζει κυρίως στον Ινδικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό.

Μετά το 2003 εμφανίστηκε και στη Μεσόγειο, καθώς και στο Αιγαίο, ως λεσσεψιανός μετανάστης, μεταναστεύοντας δηλαδή από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της διώρυγας του Σουέζ στη Μεσόγειο.

Η κατανάλωσή του, χωρίς να απομακρυνθούν πριν το μαγείρεμα μέρη του που περιέχουν τη δηλητηριώδη τοξίνη τετραδοτοξίνη, μπορεί να επιφέρει αναπνευστικές διαταραχές, ανεπάρκεια του κυκλοφορικού συστήματος, μυϊκή παράλυση ακόμη και θάνατο.

 

 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kriti-eksafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά» σύμφωνα με την ΕΛΑΣ – Έρευνες με drone και σκυλιά (video)

spider-man_1806_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Spider-Man: Brand New Day»: Η Sony Pictures κυκλοφόρησε το εντυπωσιακό δεύτερο trailer για το πολυαναμενόμενο sequel (photos/video)

karamitrou-new1
MEDIA

Με νάρθηκα εμφανίστηκε στην εκπομπή η Μίνα Καραμήτρου – Όσα είπε για τον τραυματισμό της (Video)

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τον απήγαγαν, τον απείλησαν και του πήραν 20.000 ευρώ – Τρεις ανήλικοι ανάμεσα στους κατηγορούμενους

trump_netanyahu_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Έξαλλος ο Νετανιάχου, οργισμένοι οι σύμμαχοί του για τη συμφωνία Τραμπ με το Ιράν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
doukas – androulakis – diamantopoulou 1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ σε νευρικό σοκ: Γιατί η Διαμαντοπούλου επιτέθηκε στον Δούκα και αποθέωσε ΝΔ – Η απάντηση του δημάρχου, το σχόλιο της Χαριλάου  

evrokoinovoulio
ΚΟΣΜΟΣ

«Τι δουλειά έχει μία αυταρχική χώρα στην ΕΕ;»: Το Ευρωκοινοβούλιο ρίχνει πόρτα στην Τουρκία

patata_airfryer2
CUCINA POVERA

Ψητή πατάτα, στον φούρνο ή στη φριτέζα αέρα

tsipras androulakis – kikilias- kosioni – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η κυβέρνηση, ο Στουρνάρας και ο Άρειος Πάγος για τον νόμο Κατσέλη, το άθροισμα Τσίπρα – Ανδρουλάκη, η κίνηση Κικίλια με Μάγγο και ο προορισμός τη Σίας

dendias- famellos – zoi- anastasiadis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η μάχη της ακρίβειας, τα drones του Δένδια, ο Φάμελλος ως support και οι μισθολάγνοι βουλευτές, η διαφορά Τσίπρα – Ζωής και τα ευτράπελα με τον Αναστασιάδη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.06.2026 10:31
kriti-eksafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά» σύμφωνα με την ΕΛΑΣ – Έρευνες με drone και σκυλιά (video)

spider-man_1806_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Spider-Man: Brand New Day»: Η Sony Pictures κυκλοφόρησε το εντυπωσιακό δεύτερο trailer για το πολυαναμενόμενο sequel (photos/video)

karamitrou-new1
MEDIA

Με νάρθηκα εμφανίστηκε στην εκπομπή η Μίνα Καραμήτρου – Όσα είπε για τον τραυματισμό της (Video)

1 / 3