Ηλεία: Ψάρεψαν λαγοκέφαλο-γίγα, ζύγιζε 3,8 κιλά (Photos)

Μετά τον λαγοκέφαλο των 5,5 κιλών που αλίευσαν ψαράδες στα Χανιά, ένα ακόμα μεγάλο ψάρι του είδους αλιεύτηκε στα νερά του Ιονίου και στην περιοχή του Αγ. Ανδρέα στην Ηλεία.

Ο Γιώργος Κολόσακας, την Τρίτη, «σήκωσε» από τη θάλασσα, έναν λαγοκέφαλο βάρους 3,8 κιλών σαφώς από τα μεγαλύτερα που έχουν εντοπιστεί στην περιοχή.

Ο αριθμός των λαγοκέφαλων που αλιεύονται στην περιοχή αυξάνεται διαρκώς και φαίνεται πόσο έχουν μεταναστεύσει και στο Ιόνιο…

Ο λαγοκέφαλος (επιστημονική ονομασία: Lagocephalus sceleratus) είναι ψάρι που ζει κυρίως στον Ινδικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό.

Μετά το 2003 εμφανίστηκε και στη Μεσόγειο, καθώς και στο Αιγαίο, ως λεσσεψιανός μετανάστης, μεταναστεύοντας δηλαδή από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της διώρυγας του Σουέζ στη Μεσόγειο.

Η κατανάλωσή του, χωρίς να απομακρυνθούν πριν το μαγείρεμα μέρη του που περιέχουν τη δηλητηριώδη τοξίνη τετραδοτοξίνη, μπορεί να επιφέρει αναπνευστικές διαταραχές, ανεπάρκεια του κυκλοφορικού συστήματος, μυϊκή παράλυση ακόμη και θάνατο.