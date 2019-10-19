Σοκαρισμένος ψαράς στο Ρέθυμνο: Περίπου 50 λαγοκέφαλοι στα δίχτυα του (Photos)

Η σημερινή ψαριά επιφύλασσε μια δυσάρεστη έκπληξη για τον Λευτέρη Τσουντάνη, επαγγελματία αλιέα του Ρεθύμνου.

Περίπου 50 λαγοκέφαλοι του είχαν καταστρέψει τα δίχτυα, εν τέλει στην ξηρά έβγαλε 17 εξ αυτών και ελάχιστα λοιπά ψάρια, με ορατή πλέον την οικονομική καταστροφή από το μέχρι πρόσφατα ξενικό είδος για το βόρειο Κρητικό Πέλαγος και που πλέον καταδυναστεύει μαζικά το αλίευμα.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλιείς σχεδιάζουν να ρίξουν “αγριόδιχτυα” δολωμένα, συρτή και παραγάδι με συρματόσχοινα σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσουν τους λαγοκέφαλους που με τους κόφτες που φέρουν στις σιαγόνες τους, καταστρέφουν τα πάντα στο πέρασμά τους, ενώ επιτίθενται πια και στον άνθρωπο.

Οι λαγοκέφαλοι δεν έχουν φυσικό εχθρό και έχουν αρχίσει πια να αναπαράγονται ανεξέλεγκτα στις ελληνικές θάλασσες. Οι αλιείς ζητούν από την πολιτεία να ενεργοποιηθεί ο νόμος της αποζημίωσης των αλιέων από ζημιές στον εξοπλισμό τους, όπως και να αναλάβει αποτελεσματική δράση για την καταπολέμηση του είδους.