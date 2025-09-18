search
ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

18.09.2025

Αγρότες από τη Θεσσαλία απέκλεισαν τον Ε-65: «Φτάνει πια η κοροϊδία, έχουμε φτάσει στο αμήν»

18.09.2025 17:32
αγρότες

Μπλόκο στον κόμβο του αυτοκινητοδρόμου Ε-65 στην Καρδίτσα έστησαν από νωρίς το πρωί αγρότες και κτηνοτρόφοι από τη Θεσσαλία, για να διαμαρτυρηθούν για τις καθυστερήσεις στην πληρωμή των αποζημιώσεων.

«Κλιμακώνουμε τον συντονισμένο αγώνα για την επιβίωσή μας απέναντι στην πολιτική κυβέρνησης και ΚΑΠ της ΕΕ», διαμήνυσαν, προσθέτοντας «Φτάνει πια η κοροϊδία».

Στάση πληρωμών από την κυβέρνηση εδώ και δύο μήνες

Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι, της Θεσσαλίας δηλώνουν ότι «έχουμε, πλέον, φτάσει στο αμήν και δεν αντέχουμε άλλο. Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από τις καταστροφικές πλημμύρες της κακοκαιρίας Daniel και τις μεγάλες ζημιές που άφησε πίσω της, για τις οποίες αντί για ουσιαστικές και στο 100% αποζημιώσεις και έργα ολοκληρωμένης αντιπλημμυρικής προστασίας συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε την κρατική κοροϊδία και εγκατάλειψη».

Οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων καταγγέλλουν πως η κυβέρνηση «έχει κηρύξει εδώ και μήνες στάση πληρωμών, είμαστε απλήρωτοι για προγράμματα και αποζημιώσεις που έπρεπε να έχουν δοθεί από χρόνια, απαιτούμε εδώ και τώρα πληρωμή των οφειλόμενων ποσών».

Την ίδια ώρα, το κόστος παραγωγής αυξάνεται μέρα με τη μέρα, ενώ όλα τα προϊόντα πουλιούνται σε τιμές κάτω από το κόστος παραγωγής, πιο κάτω και από πέρυσι.

Αποζημιώσεις για την ευλογιά των προβάτων

Όσον αφορά την εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων τονίζουν πως «η απουσία ελέγχων και υποστελέχωσης των κτηνιατρικών υπηρεσιών, με βάση και τις οδηγίες της ΚΑΠ της ΕΕ, οδήγησε στην ευλογιά, με αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες σφαγμένα πρόβατα και ξεκληρισμένοι κτηνοτρόφοι που βρίσκονται σε απόγνωση. Απαιτούμε να δοθούν άμεσα ουσιαστικές αποζημιώσεις για τα ζώα αλλά και το χαμένο εισόδημα των κτηνοτρόφων, εμβολιασμός των ζώων με τις απαραίτητες προϋποθέσεις και να μη μειωθεί η τιμή στο γάλα, αποκατάσταση του ζωικού κεφαλαίου και αντιμετώπιση του κόστους παραγωγής, στελέχωση των υπηρεσιών και έλεγχοι».

Οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων καταγγέλλουν, ακόμα το «κόψιμο» της καταβολής της συνδεδεμένης ενίσχυσης σε δεκάδες βαμβακοπαραγωγούς, που εξαιτίας της έλλειψης έργων για τη διασφάλιση αρδευτικού νερού, δεν κατάφεραν την περσινή χρονιά να πιάσουν το πλαφόν των 250 κιλών ανά στρέμμα, ενώ πολλοί συνάδελφοι τους δεν έχουν πάρει ούτε την επιστροφή του ΦΠΑ για το πετρέλαιο.

Τα αιτήματα των αγροτών

  • Άμεση κατασκευή αντιπλημμυρικών και αρδευτικών έργων,
  • Αποπληρωμή των αποζημιώσεων για ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα,
  • Μείωση του κόστους παραγωγής (αφορολόγητο πετρέλαιο, πλαφόν 0,07€/kWh στο ρεύμα, επιδότηση μέσων και εφοδίων),
  • Προστασία της εγχώριας παραγωγής από αθρόες εισαγωγές και φαινόμενα κερδοσκοπίας.

αγρότες
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες από τη Θεσσαλία απέκλεισαν τον Ε-65: «Φτάνει πια η κοροϊδία, έχουμε φτάσει στο αμήν»

merz
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία ζει πάνω από τα όριά της – Με εκβιασμούς ο Μερτς προετοιμάζει τους πολίτες για «εκτεταμένες» μεταρρυθμίσεις

trump_windsor_1809_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Το επίσημο δείπνο στο Windsor: Τι περιλάμβανε το μενού και ποιοι ήταν καλεσμένοι στην Αίθουσα του Αγίου Γεωργίου (photos)

