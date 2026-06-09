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09.06.2026 11:32

Εντυπωσιακό βίντεο timelapse από αστροναύτη κατέγραψε το νότιο πολικό σέλας

09.06.2026 11:32
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Ένα εντυπωσιακό timelapse από το Διάστημα κατέγραψε η αστροναύτης της NASA Τζέσικα Μέιρ, αποτυπώνοντας το σέλας του Νότου μέσα από το διαστημικό σκάφος Dragon της SpaceX.

Η εικόνα προέρχεται από την περιοχή του Νότιου Ωκεανού, ανάμεσα στην Αυστραλία και την Ανταρκτική, με το πράσινο φως του aurora australis να απλώνεται πάνω από την ατμόσφαιρα της Γης.

Θέα από το Dragon της SpaceX

Η Μέιρ βρίσκεται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ως μέλος της αποστολής Crew-12 της NASA και της SpaceX. Η αποστολή εκτοξεύθηκε τον Φεβρουάριο με διαστημικό σκάφος Dragon, μεταφέροντας στον ISS τη Μέιρ, τον αστροναύτη της NASA Τζακ Χάθαγουεϊ, την αστροναύτη της ESA Σοφί Αντενό και τον κοσμοναύτη της Roscosmos Αντρέι Φεντιάεφ.

Στο βίντεο, η κάμερα κοιτάζει έξω από το παράθυρο του Dragon, καταγράφοντας τη φωτεινή καμπύλη της Γης, το σέλας του Νότου και τον έναστρο ουρανό.

Τι είναι το σέλας του Νότου

Το aurora australis, γνωστό και ως σέλας του Νότου, είναι το αντίστοιχο βόρειο σέλας στο Νότιο Ημισφαίριο. Δημιουργείται όταν φορτισμένα σωματίδια από τον Ήλιο αλληλεπιδρούν με το μαγνητικό πεδίο και την ατμόσφαιρα της Γης.

Από την επιφάνεια του πλανήτη, το φαινόμενο είναι ορατό κυρίως σε περιοχές κοντά στην Ανταρκτική, αλλά και σε νότια τμήματα της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και της Νότιας Αμερικής. Από το Διάστημα, όμως, η εικόνα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή, καθώς το φως φαίνεται να αγκαλιάζει την καμπυλότητα της Γης.

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