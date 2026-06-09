Η Σιένα Μίλερ αρραβωνιάστηκε τον Όλι Γκριν μετά την απόκτηση του δεύτερου παιδιού τους

Η Σιένα Μίλερ και ο Όλι Γκριν πρόκειται να παντρευτούν. Το E!News επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι η 44χρονη ηθοποιός και ο 29χρονος σύντροφός της αρραβωνιάστηκαν αφού καλωσόρισαν το δεύτερο παιδί τους.

Η Μίλερ εθεάθη στην Ισπανία την περασμένη εβδομάδα να επιδεικνύει ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι.

Η υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα άρχισε να βγαίνει με τον Γκριν το 2022, με τη Μίλερ να υπερασπίζεται διακριτικά τη διαφορά ηλικίας τους σε πρόσφατη συνέντευξή της.

«Η ιδέα μιας μεγαλύτερης γυναίκας με έναν νεότερο άνδρα, για παράδειγμα, εξακολουθεί να είναι φετιχοποιημένη παρά κανονικοποιημένη», δήλωσε στο περιοδικό Grazia τον Μάρτιο. «Υπάρχει μια ανισότητα που θα ήθελα πολύ να δω να εξαφανίζεται».

Η Μίλερ ήταν έγκυος εκείνη την εποχή – και επιβεβαίωσε τον ερχομό του μικρού της με τον Γκριν δύο μήνες αργότερα.

«Έχει συμβεί. Έχω ένα μικροσκοπικό μωρό δίπλα μου», δήλωσε με ενθουσιασμό στο E! News τον Μάιο. «Νιώθω ότι το να δένω προτάσεις είναι λίγο δύσκολο. Κοιμάμαι πολύ λίγο, αλλά είμαι τρελά ερωτευμένη με το μωρό μου».

Η σταρ δεν αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για το νεογέννητο – και ήταν εξίσου φειδωλή στις πληροφορίες όταν αυτή και ο Γκριν καλωσόρισαν μια κόρη το 2023.

Η Μίλερ είναι επίσης μητέρα μιας 13χρονης κόρης, της Μάρλοου, με τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Τομ Στάριτζ.

Το πρώην ζευγάρι ήταν αρραβωνιασμένο μεταξύ 2012 και 2015.

Η Μίλερ στη συνέχεια είχε σχέση με τον επιχειρηματία Λούκας Ζβίρνερ, με το ζευγάρι να μην έχει ποτέ απαντήσει στις φήμες περί αρραβώνων πριν χωρίσει το 2020.

Έγινε πρωτοσέλιδο όταν φίλησε την Κάρα Ντελεβίν σε ένα μπαρ της Νέας Υόρκης το 2022, λίγο πριν συνδεθεί με τον Γκριν.

Ενώ η Μίλερ ομολόγησε στη Vogue σε ένα επεισόδιο podcast του 2023 ότι δεν πίστευε ότι η «παράλογη» σύνδεσή της με τον πολύ νεότερο άντρα θα «οδηγούσε πουθενά», ο ηθοποιός «προσπάθησε σκληρά να την πείσει».

«Φαντάζομαι ότι θα ήταν περίπλοκο για οποιονδήποτε να το καταλάβει, αλλά δεν υπήρξε τίποτα άλλο παρά αγάπη και χαρά», εξήγησε τότε. «Δεν νομίζω ότι μπορείς να βάλεις περιορισμούς σε θέματα καρδιάς. Σίγουρα δεν μπόρεσα ποτέ να το κάνω».

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