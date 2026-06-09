Κέιτι Πέρι – Τζάστιν Τριντό: Φιλιά, αγκαλιές και χαμόγελα στην πρώτη τους επίσημη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί (Video/Photos)

Tην πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί πραγματοποίησαν η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό, επιβεβαιώνοντας με τον πιο επίσημο τρόπο τη σχέση τους.

Η 41χρονη τραγουδίστρια βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για την πρεμιέρα της ταινίας-συναυλίας της, «Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live From Paris», στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Tribeca, έχοντας στο πλευρό της τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά.

Οι δυο τους πόζαραν χέρι – χέρι, ευδιάθετοι και χαμογελαστοί, ενώ ήταν ιδιαίτερα τρυφεροί και εκδηλωτικοί μεταξύ τους, αδιαφορώντας παντελώς για τις κάμερες και τα βλέμματα…

Η Κέιτι Πέρι εμφανίστηκε υπέρλαμπρη φορώντας ένα λευκό φόρεμα, ενώ ο Τζάστιν Τριντό επέλεξε ένα κλασικό μαύρο κοστούμι με λευκό πουκάμισο.

Το ζευγάρι έδειχνε να απολαμβάνει τη στιγμή, με τα ξένα μέσα να επικεντρώνονται στις αγκαλιές και τα χαμόγελα που οι δυο τους αντάλλαξαν στο κόκκινο χαλί.

Katy Perry and Justin Trudeau make their red carpet debut and get affectionate at the #TribecaFestival premiere of her “Katy Perry: The Lifetimes Tour — Live from Paris.” 😘🥰



(🎥: jpasc24) pic.twitter.com/VzQBzqk4HV June 9, 2026

Η πιο τρυφερή στιγμή ανάμεσά τους ήρθε μετά την προβολή, όταν η Κέιτι Πέρι μίλησε για την προσωπική της ζωή, χωρίς να διστάζει να χαρακτηρίσει τον Τζάστιν Τριντό ως «τον έρωτα της ζωής της».

Όπως είπε, μετά από 91 συναυλίες ένιωσε πιο προσγειωμένη και πιο ολοκληρωμένη από ποτέ, επισημαίνοντας πως ο έρωτας αυτός -μεταξύ άλλων- τη βοήθησε να βρει ξανά την ισορροπία της.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε, τέλος, στη δύσκολη χρονιά που πέρασε μετά τον χωρισμό της από τον Ορλάντο Μπλουμ, με τον οποίο έχει αποκτήσει την κόρη της, Ντέιζι. Όπως είπε, υπήρξαν μέρες που ήταν πολύ δύσκολες, όμως συνέχισε γιατί ένιωθε ότι το χρωστούσε τόσο στους θαυμαστές της, όσο στην κόρη της και τον εαυτό της.

Η σχέση της Κέιτι Πέρι με τον Τζάστιν Τριντό είχε αρχίσει να απασχολεί τα διεθνή μέσα από το καλοκαίρι του 2025, όταν οι δυο τους εθεάθησαν μαζί στο Μόντρεαλ. Λίγους μήνες αργότερα, οι δυο τους εμφανίστηκαν δημοσίως ως ζευγάρι, ενώ η τωρινή εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί, δείχνει πως δεν έχουν κανέναν λόγο, πια, να κρατούν κρυφό τον έρωτά τους.

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