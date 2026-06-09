search
ΤΡΙΤΗ 09.06.2026 11:39
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.06.2026 11:12

Κέιτι Πέρι – Τζάστιν Τριντό: Φιλιά, αγκαλιές και χαμόγελα στην πρώτη τους επίσημη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί (Video/Photos)

09.06.2026 11:12
trudeau-perry-new

Tην πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί πραγματοποίησαν η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό, επιβεβαιώνοντας με τον πιο επίσημο τρόπο τη σχέση τους.

Η 41χρονη τραγουδίστρια βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για την πρεμιέρα της ταινίας-συναυλίας της, «Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live From Paris», στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Tribeca, έχοντας στο πλευρό της τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά.

Οι δυο τους πόζαραν χέρι – χέρι, ευδιάθετοι και χαμογελαστοί, ενώ ήταν ιδιαίτερα τρυφεροί και εκδηλωτικοί μεταξύ τους, αδιαφορώντας παντελώς για τις κάμερες και τα βλέμματα…

Η Κέιτι Πέρι εμφανίστηκε υπέρλαμπρη φορώντας ένα λευκό φόρεμα, ενώ ο Τζάστιν Τριντό επέλεξε ένα κλασικό μαύρο κοστούμι με λευκό πουκάμισο.

Το ζευγάρι έδειχνε να απολαμβάνει τη στιγμή, με τα ξένα μέσα να επικεντρώνονται στις αγκαλιές και τα χαμόγελα που οι δυο τους αντάλλαξαν στο κόκκινο χαλί.

Η πιο τρυφερή στιγμή ανάμεσά τους ήρθε μετά την προβολή, όταν η Κέιτι Πέρι μίλησε για την προσωπική της ζωή, χωρίς να διστάζει να χαρακτηρίσει τον Τζάστιν Τριντό ως «τον έρωτα της ζωής της».

Όπως είπε, μετά από 91 συναυλίες ένιωσε πιο προσγειωμένη και πιο ολοκληρωμένη από ποτέ, επισημαίνοντας πως ο έρωτας αυτός -μεταξύ άλλων- τη βοήθησε να βρει ξανά την ισορροπία της.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε, τέλος, στη δύσκολη χρονιά που πέρασε μετά τον χωρισμό της από τον Ορλάντο Μπλουμ, με τον οποίο έχει αποκτήσει την κόρη της, Ντέιζι. Όπως είπε, υπήρξαν μέρες που ήταν πολύ δύσκολες, όμως συνέχισε γιατί ένιωθε ότι το χρωστούσε τόσο στους θαυμαστές της, όσο στην κόρη της και τον εαυτό της.

Η σχέση της Κέιτι Πέρι με τον Τζάστιν Τριντό είχε αρχίσει να απασχολεί τα διεθνή μέσα από το καλοκαίρι του 2025, όταν οι δυο τους εθεάθησαν μαζί στο Μόντρεαλ. Λίγους μήνες αργότερα, οι δυο τους εμφανίστηκαν δημοσίως ως ζευγάρι, ενώ η τωρινή εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί, δείχνει πως δεν έχουν κανέναν λόγο, πια, να κρατούν κρυφό τον έρωτά τους.

Διαβάστε επίσης:

Θάνος Πετρέλης: «Θα δεχτώ το κοπλιμέντο ότι μοιάζω με αρχαίο Έλληνα» (Video)

Μαντόνα: Βάζει… φωτιά με τις ερωτικές σκηνές στο βιντεοκλίπ του νέου της άλμπουμ (Video)

Αλεξάνδρα Νίκα: Η πρώτη φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη της

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dimoskopisi-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όλα του γκάλοπ δύσκολα (και περίεργα)

philippines-seismos
ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Συνεχίζονται οι έρευνες για εγκλωβισμένους στα ερείπια που άφησαν πίσω τους τα 7,8 Ρίχτερ – Πάνω από 400 οι τραυματίες

notio-poliko-selas
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εντυπωσιακό βίντεο timelapse από αστροναύτη κατέγραψε το νότιο πολικό σέλας

MITSOTAKIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έξι χρόνια gov.gr: Live η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση

gaza_01
ΚΟΣΜΟΣ

Ινστιτούτο Όσλο για την Ειρήνη: Το 2025 οι περισσότεροι πόλεμοι στον κόσμο από το 1945 – ΗΠΑ και Ισραήλ υπεύθυνες για την κατάσταση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
alexiou-new
LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: «Δεν είναι απλό πράγμα για μένα μετά από 50 χρόνια να μη μπορώ να τραγουδήσω…»

zoi nikos konstantopoulos – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι ευχές της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον πατέρα της για τα γενέθλιά του

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Του αγοριού απέναντι»: Θριαμβευτική η πρεμιέρα της παράστασης στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

Omar-Artan
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ για τον κορυφαίο Σομαλό ρέφερι Αρτάν

marinakis- kyranakis – papastavrpu – papandreou – new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο αιφνιδιασμός του ανασχηματισμού, η ανατροπή με Μαρινάκη, η αποστολή του Κυρανάκη, ο αχάμπαρος Παπασταύρου, το σήμα εκλογών και τα… σκιώδη του ΠΑΣΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.06.2026 11:38
dimoskopisi-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όλα του γκάλοπ δύσκολα (και περίεργα)

philippines-seismos
ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Συνεχίζονται οι έρευνες για εγκλωβισμένους στα ερείπια που άφησαν πίσω τους τα 7,8 Ρίχτερ – Πάνω από 400 οι τραυματίες

notio-poliko-selas
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εντυπωσιακό βίντεο timelapse από αστροναύτη κατέγραψε το νότιο πολικό σέλας

1 / 3