Φωτιά τα ξημερώματα σε κατάστημα με είδη αλιείας στη Βόλβη

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε κατάστημα με είδη αλιείας σε περιοχή του δήμου Βόλβης, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Η Πυροσβεστική επιχείρησε στο σημείο με έξι πυροσβέστες και τρία οχήματα.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε κατάστημα με είδη αλιείας σε περιοχή του δήμου Βόλβης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 18, 2026

Από τη φωτιά δεν αναφέρθηκε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές.

