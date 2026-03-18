Τροχαίο στο Άγιο Όρος: Μίνι λεωφορείο κατέληξε στη θάλασσα – Σώος ο οδηγός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (17/3) στο Άγιον Όρος, με ένα ιδιωτικό μίνι λεωφορείο να πέφτει στη θάλασσα, στο λιμάνι της Δάφνης.

Εντός του οχήματος βρισκόταν μόνο ο 72χρονος οδηγός, ο οποίος βγήκε με δικές του δυνάμεις από το νερό και είναι καλά στη υγεία του.

Καταθέτοντας στα στελέχη του Λιμενικού που ανέλαβαν την προανάκριση, ο οδηγός απέδωσε την πτώση σε λάθος χειρισμό.

Από το περιστατικό, δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ το όχημα ανελκύστηκε με μέριμνα του ιδιοκτήτη του.

