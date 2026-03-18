Τροχαίο στο Άγιο Όρος: Μίνι λεωφορείο κατέληξε στη θάλασσα – Σώος ο οδηγός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (17/3) στο Άγιον Όρος, με ένα ιδιωτικό μίνι λεωφορείο να πέφτει στη θάλασσα, στο λιμάνι της Δάφνης.
Εντός του οχήματος βρισκόταν μόνο ο 72χρονος οδηγός, ο οποίος βγήκε με δικές του δυνάμεις από το νερό και είναι καλά στη υγεία του.
Καταθέτοντας στα στελέχη του Λιμενικού που ανέλαβαν την προανάκριση, ο οδηγός απέδωσε την πτώση σε λάθος χειρισμό.
Από το περιστατικό, δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ το όχημα ανελκύστηκε με μέριμνα του ιδιοκτήτη του.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
