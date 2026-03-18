Καιρός: Διπλό χτύπημα χαμηλών βαρομετρικών και μια σιβηρική εισβολή… μπερδεύουν ξανά τις εποχές!

Εκεί που η άνοιξη έδειχνε να εγκαθίσταται, ο Μάρτιος αποφασίζει να μας υπενθυμίσει το κυκλοθυμικό του πρόσωπο, με μια εβδομάδα που καθορίζεται από ένα σύνθετο καιρικό σκηνικό. Δύο διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά που επηρεάζουν κυρίως τη δυτική, κεντρική και νότια χώρα, σε συνδυασμό με μια σιβηρική ψυχρή εισβολή και ένα επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα. Το αποτέλεσμα είναι ένα σκηνικό όπου οι εποχές μοιάζουν να μπερδεύονται ανάμεσα σε φθινόπωρο και χειμώνα, φέρνοντας λασποβροχές, θυελλώδεις ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Γι’ αυτό, κρατήστε ομπρέλες και ξεθάψτε τα ζεστά ρουχαλάκια σας, καθώς η κακοκαιρία απαιτεί την πλήρη προετοιμασία μας!

Σήμερα, το βαρομετρικό χαμηλό στον κόλπο της Σύρτης με το όνομα “Samuel” φέρνει βροχές στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, ενώ ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά, ενώ η σκόνη από την Αφρική θα μετατρέψει τις βροχές σε λασποβροχές, επηρεάζοντας σήμερα και αύριο Πέμπτη ακόμα και την Αττική.

Οι άνεμοι πνέουν βορειοανατολικοί έως 6-7 μποφόρ στα πελάγη, ενώ στο νότιο Ιόνιο και το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία πέφτει 2-3 βαθμούς, φτάνοντας τους 12-14°C στα βόρεια και τους 16°C στην υπόλοιπη χώρα, αν και στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα δυτικά ηπειρωτικά ίσως ακουμπήσει τους 18°C.

Στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και το θερμόμετρο στους 16°C, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε συννεφιά με πιθανά ψιλόβροχα το πρωί και μέγιστη τους 14°C.

Η συνέχεια από την Πέμπτη έως το Σάββατο προβλέπεται ακόμη πιο έντονη, καθώς κρύες αέριες μάζες από τη Σιβηρία συναντούν ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό βαρομετρικό που θα έχει σχηματιστεί στο Ιόνιο. Οι βροχές θα γίνουν γενικευμένες και πιο ισχυρές στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ τα χιόνια θα είναι πιο πυκνά στα ορεινά, επηρεάζοντας πρόσκαιρα το βράδυ της Πέμπτης και ημιορεινές περιοχές.

Από την Παρασκευή τα έντονα φαινόμενα θα περιοριστούν στο Αιγαίο και την Κρήτη, πριν εξασθενήσουν από το Σάββατο. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα πνέουν σε επίπεδα θύελλας φτάνοντας τα 8-9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα βουτιά 5-6 βαθμών, μη ξεπερνώντας τους 12-14°C σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Όσο για την 25η Μαρτίου, ο άστατος καιρός φαίνεται πως θα μας συντροφεύει και την επόμενη εβδομάδα. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν ότι η κακοκαιρία ενδέχεται να επηρεάσει και την ημέρα της εθνικής μας επετείου με βροχές, αν και με μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Επειδή όμως ο Μάρτιος είναι ο μήνας των ανατροπών ως άκρως ατμοσφαιρικά ασταθής, θα επικαιροποιούμε τα στοιχεία μέρα με τη μέρα για να γνωρίζουμε με τι συνθήκες θα διεξαχθούν οι παρελάσεις μας.

Ο σωσίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο κυκλοφορεί στο Παγκράτι, τον σταματούν για φωτογραφία

Απεργία ταξί: Για δεύτερη ημέρα τραβούν χειρόφρενο οι αυτοκινητιστές

Σοβαρό τροχαίο στη Ζάκυνθο: Σύγκρουση ΙΧ με λεωφορείο που μετέφερε μαθητές (Photos/Video)