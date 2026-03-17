17.03.2026 21:56

Ο σωσίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο κυκλοφορεί στο Παγκράτι, τον σταματούν για φωτογραφία

William-Ezeja

Για την ομοιότητα του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μίλησε ο 21χρονος Ούλιαμ Εζέτζα.

«Με μπερδεύουν συνέχεια με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, όποτε με βλέπουν στο μετρό με σταματάνε, ενώ εγώ δεν βλέπω καμία ομοιότητα», είπε χαρακτηριστικά. 

Με ύψος 1,98 και παρόμοια ζυγωματικά συχνά τον σταματούν στον δρόμο για να του ζητήσουν να βγάλουν φωτογραφία. «Διέσχιζα τον δρόμο στο Σύνταγμα και τρέχει ένα αγόρι από πίσω μου και με τραβάει και μου λέει: “Γιάννη να βγάλουμε μία φωτογραφία».

Το βίντεο που τον έκανε viral

Ο Ουίλιαμ Εζέτζα σπουδάζει Διοίκηση Επιχειρήσεων και παίζει ημι-επαγγελματικά μπάσκετ στο Παγκράτι.

Προ ημερών έγινε viral βίντεο του, στο οποίο τρώει σκεπαστή πίτα που του κέρασαν, επειδή τον μπέρδεψαν με τον Γιάννη

Το βίντεο φαίνεται ότι έφτασε και στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς τον ακλούθησε στο instagram.

trump 88- new
evan fournie
souda
denisse-miralles
beirut-23423
DYPA
jumbo 665- new
Hormuz (1)
xristos pappous dimarxow fylis – new
venzini-new
trump 88- new
evan fournie
souda
