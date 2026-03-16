search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 12:53
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Πειραιάς: Μεθυσμένος οδηγός πήρε… σβάρνα τα παρκαρισμένα – Ζημιές σε τέσσερα αυτοκίνητα

Πανικό προκάλεσε ένας 43χρονος μεθυσμένος οδηγός, τα μεσάνυχτα της Κυριακής (15/03) στον Πειραιά, όταν το αυτοκίνητό του προσέκρουσε πάνω σε 4 σταθμευμένα οχήματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 23:45, στην οδό Θερμοπύλων 165, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 43χρονος εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με τα σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι υπέβαλαν τον οδηγό σε αλκοτέστ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές της ΕΡΤ, η μέτρηση έδειξε 1,19 mg/l, τιμή σημαντικά υψηλότερη από το επιτρεπόμενο όριο.

Ο οδηγός συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΛΛΑΔΑ

ΥΓΕΙΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΛΧΑΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3