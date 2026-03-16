Πειραιάς: Μεθυσμένος οδηγός πήρε… σβάρνα τα παρκαρισμένα – Ζημιές σε τέσσερα αυτοκίνητα

Πανικό προκάλεσε ένας 43χρονος μεθυσμένος οδηγός, τα μεσάνυχτα της Κυριακής (15/03) στον Πειραιά, όταν το αυτοκίνητό του προσέκρουσε πάνω σε 4 σταθμευμένα οχήματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 23:45, στην οδό Θερμοπύλων 165, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 43χρονος εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με τα σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι υπέβαλαν τον οδηγό σε αλκοτέστ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές της ΕΡΤ, η μέτρηση έδειξε 1,19 mg/l, τιμή σημαντικά υψηλότερη από το επιτρεπόμενο όριο.

Ο οδηγός συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

