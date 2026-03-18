search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 09:59
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.03.2026 07:24

Θεσσαλονίκη: Απολογείται σήμερα ο 23χρονος που σκότωσε με μαχαίρι τον 20χρονο – Στον ανακριτή και ο φίλος του θύματος (video)

Ενώπιον των δικαστικών Αρχών θα οδηγηθεί σήμερα το μεσημέρι ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά, ύστερα από νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε.

Σήμερα θα απολογηθεί επίσης και και ο νεαρός φίλος του θύματος, ο οποίος ήταν μαζί του το μοιραίο βράδυ της Πέμπτης.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του 23χρονου έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο 19χρονος, μαζί με ακόμη ένα άτομο που δεν έχει συλληφθεί, κατηγορείται σε βαθμό πλημμελήματος, για συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και για κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο 23χρονος, δέχθηκε επίθεση από ομάδα πέντε ατόμων έξω από το σπίτι του και χρησιμοποίησε μαχαίρι σε κατάσταση άμυνας.

Όπως ανέφερε, ενώ δεχόταν χτυπήματα έβγαλε το μαχαίρι που είχε πάνω του για επαγγελματικούς λόγους και κινήθηκε χωρίς να βλέπει καθαρά, με αποτέλεσμα να τραυματίσει θανάσιμα τον 20χρονο.

Ο 23χρονος φέρεται να έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά, παράνομη οπλοφορία και απείθεια, ενώ εργαζόταν στην οικογενειακή επιχείρηση εμπορίας οικοδομικών υλικών.

Μετά το περιστατικό, σύμφωνα με τον ίδιο, οι εμπλεκόμενοι τράπηκαν σε φυγή προς διαφορετικές κατευθύνσεις.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων στη συμπλοκή, καθώς και για την πλήρη καταγραφή των κινήσεών τους πριν και μετά το περιστατικό.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

