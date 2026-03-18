ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 01:18
Μενίδι: Σύλληψη 41χρονου για απόπειρα δολοφονίας κατά 43χρονου – Του επιτέθηκε με μαχαίρι

Στη σύλληψη ενός 41χρονου προχώρησαν οι Αρχές, για υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας που σημειώθηκε στο Μενίδι, με θύμα έναν 43χρονο άνδρα.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής, ενώ την υπόθεση εξιχνίασε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο 41χρονος ταυτοποιήθηκε ως ο φερόμενος δράστης και εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, οπότε και συνελήφθη έπειτα από πεζή καταδίωξη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος επιτέθηκε στον 43χρονο χρησιμοποιώντας μαχαίρι, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στην κοιλιά.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Από την πλευρά του, ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

