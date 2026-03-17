ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 23:21
Σούδα: Αεροπλανοφόρο, μαχητικά και Navy Seals στο κινητό του Πολωνού που κατηγορείται για κατασκοπεία (Video)

Προφυλακιστέος έως τη διεξαγωγή της δίκης του κρίθηκε ο 58χρονος Πολωνός που συνελήφθη στην Κρήτη με την κατηγορία της κατασκοπείας.

Στο κινητό τηλέφωνο του συλληφθέντα εντοπίστηκε υλικό που περιλαμβάνει φωτογραφίες από την αεροπορική και ναυτική βάση της Σούδας. Ο ίδιος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, υποστηρίζει πως το συγκεκριμένο φωτογραφικό υλικό το έστελνε σε συγγενικά του πρόσωπα.

Στο μεταξύ, φωτογραφίες που ήταν αποθηκευμένες στη συσκευή του προβλήθηκαν από τον ΣΚΑΙ, αποκαλύπτοντας το εύρος των καταγραφών.

Μεταξύ των εικόνων περιλαμβάνονται το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, πλοία υποστήριξης, καθώς και μαχητικά και μεταγωγικά αεροσκάφη. Παράλληλα, στο υλικό εμφανίζονται ιπτάμενα τάνκερ, αεροσκάφη συλλογής πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και σκάφος επιχειρήσεων των Navy Seals.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η σύλληψη του 58χρονου πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη στο τροχόσπιτο όπου διέμενε στην περιοχή Μαράθι. Από εκείνη τη στιγμή οι Αρχές συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες, εξετάζοντας όχι μόνο το κινητό τηλέφωνο, αλλά και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που βρέθηκαν στον χώρο διαμονής του.

Σύμφωνα με το creta24.gr, ο 58χρονος επισκεπτόταν την ευρύτερη περιοχή τα τελευταία τρία χρόνια. Φέρεται να στάθμευε το όχημά του σε σημείο με θέα προς τον κόλπο της Σούδας, όπου παρέμενε για μεγάλα χρονικά διαστήματα, συνήθως έως τις αρχές Μαΐου κάθε έτους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στην Κρήτη βρισκόταν συχνά μαζί με τον σκύλο του.

Οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς εξετάζονται όλα τα δεδομένα που ενδέχεται να ρίξουν «φως» στην υπόθεση.

Διαβάστε επίσης:

Ο σωσίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο κυκλοφορεί στο Παγκράτι, τον σταματούν για φωτογραφία

Απεργία ταξί: Για δεύτερη ημέρα τραβούν χειρόφρενο οι αυτοκινητιστές

Σοβαρό τροχαίο στη Ζάκυνθο: Σύγκρουση ΙΧ με λεωφορείο που μετέφερε μαθητές (Photos/Video)





ΝΥΤ: Γιατί η Ευρώπη αρνείται να στηρίξει τον Τραμπ στον πόλεμο του Ιράν

Euroleague: Με τον Φουρνιέ σε ρεκόρ καριέρας με 36 πόντους ο Ολυμπιακός διέλυσε με 104-87 τη Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ

Περού: Παραιτήθηκε η πρωθυπουργός Μιράγιες

Να σκοτώσει και τον Μοτζαμπά θέλει το Ισραήλ, απειλές Φρουρών μετά τη δολοφονία Σολεϊμανί – Οργή Τραμπ κατά συμμάχων – Live οι εξελίξεις

Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

Σε ποιες χώρες έχει επιτρέψει η Τεχεράνη να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

Απεργία στα βενζινάδικα: Στο τραπέζι το «λουκέτο» – Αποφάσεις μέσα στην εβδομάδα

