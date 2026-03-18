Συναγερμός στη Λέσβο για τον αφθώδη πυρετό σε βοοειδή: Ψεκασμοί σε εξέλιξη και «μπλόκο» στο γάλα

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Λέσβος, καθώς τέθηκαν σε εφαρμογή τα πρώτα μέτρα για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, με τις αρμόδιες Αρχές να προχωρούν ήδη σε εκτεταμένες απολυμάνσεις.

Μετά την απόφαση για πλήρη απαγόρευση μετακίνησης ζώων εκτός Μυτιλήνης, ξεκίνησαν οι ψεκασμοί στο νησί, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού.

Οι απολυμαντικές παρεμβάσεις άρχισαν την Τρίτη, 17/3, έπειτα από σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη, με στόχο την άμεση ανάσχεση της διασποράς της νόσου.

Η κινητοποίηση των Αρχών προκλήθηκε όταν δείγματα από μονάδα εκτροφής βοοειδών στη βόρεια Λέσβο επιβεβαιώθηκαν ως θετικά στον αφθώδη πυρετό από το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς, γεγονός που ενεργοποίησε συναγερμό στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας.

Διακόπτεται η διακίνηση γάλακτος και γαλακτοκομικών

Παράλληλα, αποφασίστηκε η διακοπή της αγοράς γάλακτος και όλων των γαλακτοκομικών προϊόντων σε ολόκληρο το νησί, μέτρο που τίθεται σε ισχύ από την Πέμπτη.

Η συγκεκριμένη ζωονόσος προσβάλλει κυρίως θηλαστικά ζώα με οπλές, χωρίς να μεταδίδεται στον άνθρωπο. Τα συμπτώματα θυμίζουν κοινό κρυολόγημα, ενώ στα ζώα εμφανίζονται χαρακτηριστικές άφθες στα πέλματα και στη στοματική κοιλότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει εξειδικευμένη θεραπεία για την αντιμετώπιση της νόσου. Ο αφθώδης πυρετός μπορεί να αποβεί θανατηφόρος για νεαρά ζώα, ενώ στα ενήλικα οπληφόρα η θνησιμότητα παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα.

Σούδα: Αεροπλανοφόρο, μαχητικά και Navy Seals στο κινητό του Πολωνού που κατηγορείται για κατασκοπεία (Video)

Ο σωσίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο κυκλοφορεί στο Παγκράτι, τον σταματούν για φωτογραφία

Απεργία ταξί: Για δεύτερη ημέρα τραβούν χειρόφρενο οι αυτοκινητιστές











