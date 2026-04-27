Παρολίγον τραγωδία με λεωφορείο του ΚΤΕΛ Κέρκυρας: Προσέκρουσε σε μπάρες κοντά στο Αγρίνιο – «Αποκοιμήθηκε στο τιμόνι ο οδηγός»

Τροχαίο ατύχημα, που θα μπορούσε να εξελιχθεί πολύ άσχημα, σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (26/4), όταν ένα λεωφορείο του ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Κέρκυρα με περίπου 40 επιβάτες, εξετράπη της πορείας του λίγο πριν την Αμφιλοχία, κοντά στο Αγρίνιο, και προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες.



Το λεωφορείο, σύμφωνα με το alfavita.gr, που ήταν γεμάτο από κόσμο, στην πλειοψηφία τους φοιτητές και νέοι που επέστρεφαν στις σχολές τους μετά τις διακοπές του Πάσχα, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα προστατευτικά διαχωριστικά του δρόμου, λίγο πριν την περιοχή της Αμφιλοχίας, κοντά στο Αγρίνιο.

Το λεωφορείο επανήλθε άμεσα στο οδόστρωμα και δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές και ψυχολογικό σοκ για τους επιβάτες.

Στο σημείο κλήθηκε η Τροχαία για την καταγραφή του συμβάντος, ενώ οι επιβάτες αναγκάστηκαν να περιμένουν για αρκετή ώρα μέχρι να επιβιβαστούν σε άλλο λεωφορείο για να ολοκληρώσουν το ταξίδι τους.



Σύμφωνα με καταγγελία μητέρας φοιτήτριας, η οποία επέβαινε στο συγκεκριμένο ΚΤΕΛ, ο οδηγός φέρεται να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι. Όπως υποστηρίζουν επιβάτες, και καταγγέλλει η γυναίκα, ο ίδιος ο οδηγός φέρεται να παραδέχτηκε ότι αποκοιμήθηκε στο τιμόνι, χάνοντας τον έλεγχο του οχήματος.



Το Αστυνομικό Τμήμα Αγρινίου διεξάγει έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.

