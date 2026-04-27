search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 18:12
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.04.2026 17:06

Παρολίγον τραγωδία με λεωφορείο του ΚΤΕΛ Κέρκυρας: Προσέκρουσε σε μπάρες κοντά στο Αγρίνιο – «Αποκοιμήθηκε στο τιμόνι ο οδηγός»

Photo: alfavita.gr

Τροχαίο ατύχημα, που θα μπορούσε να εξελιχθεί πολύ άσχημα, σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (26/4), όταν ένα  λεωφορείο του ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Κέρκυρα με περίπου 40 επιβάτες, εξετράπη της πορείας του λίγο πριν την Αμφιλοχία, κοντά στο Αγρίνιο, και προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες.

Το λεωφορείο, σύμφωνα με το alfavita.gr, που ήταν γεμάτο από κόσμο, στην πλειοψηφία τους φοιτητές και νέοι που επέστρεφαν στις σχολές τους μετά τις διακοπές του Πάσχα, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα προστατευτικά διαχωριστικά του δρόμου, λίγο πριν την περιοχή της Αμφιλοχίας, κοντά στο Αγρίνιο.

Το λεωφορείο επανήλθε άμεσα στο οδόστρωμα και δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές και ψυχολογικό σοκ για τους επιβάτες.

Στο σημείο κλήθηκε η Τροχαία για την καταγραφή του συμβάντος, ενώ οι επιβάτες αναγκάστηκαν να περιμένουν για αρκετή ώρα μέχρι να επιβιβαστούν σε άλλο λεωφορείο για να ολοκληρώσουν το ταξίδι τους.

Σύμφωνα με καταγγελία μητέρας φοιτήτριας, η οποία επέβαινε στο συγκεκριμένο ΚΤΕΛ, ο οδηγός φέρεται να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι. Όπως υποστηρίζουν επιβάτες, και καταγγέλλει η γυναίκα, ο ίδιος ο οδηγός φέρεται να παραδέχτηκε ότι αποκοιμήθηκε στο τιμόνι, χάνοντας τον έλεγχο του οχήματος.

Το Αστυνομικό Τμήμα Αγρινίου διεξάγει έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.

Διαβάστε επίσης:

Ο Βάρρας καρφώνει τον Βορίδη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενέκρινε παράνομες επιδοτήσεις 800 χιλιάδων ευρώ

Άγιος Δημήτριος: Με τον Κασιδιάρη ποζάρει σε παλαιότερη φωτογραφία ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του 27χρονου

Ξέφυγε τον κίνδυνο η 13χρονη που έπεσε από το μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΣ

Η Μελάνια Τραμπ ζητά την απόλυση του Τζίμι Κίμελ για σχόλιο πριν την επίθεση – Τον χαρακτηρίζει «δειλό»

ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στη συνέντευξη τύπου Ανδρουλάκη: Λιποθύμησε γυναίκα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θέμα στο Politico η «επίθεση» της ελληνικής κυβέρνησης στην Κοβέσι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Ειδική μνεία σε… Βούλτεψη και Γεωργιάδη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μαρινάκης «άδειασε» Σέρμπο για δηλώσεις του για το Ιράν  

ΕΛΛΑΔΑ

Ράμμος για αρχειοθέτηση υποκλοπών από τον Άρειο Πάγο: «Μένω άφωνος»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΚΑΛΧΑΣ

Η χημεία Μητσοτάκη – Μακρόν, οι υποκλοπές «ξανάρχονται», το λάθος του Σκέρτσου, ο… πύραυλος του Τσίπρα, ο Παπασταύρου θέλει Επικρατείας, ντροπή με Τσιτσιπά  

ΕΛΛΑΔΑ

Ζέστη μέχρι την Πέμπτη, βροχές και κρύο την Πρωτομαγιά - Η πρόγνωση της εβδομάδας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στη «μέγγενη» των funds και servicers που αγνοούν την απόφαση του Αρείου Πάγου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υποκλοπές: Θύελλα από την απόφαση του Αρείου Πάγου - Έκτακτη συνέντευξη Ανδρουλάκη, ουδέν σχόλιο από Μαρινάκη, ό,τι μπαίνει αρχείο, βγαίνει, λέει ο Τσίπρας

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3