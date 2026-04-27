Ο Βάρρας καρφώνει τον Βορίδη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενέκρινε παράνομες επιδοτήσεις 800 χιλιάδων ευρώ

Βαριές κατηγορίες κατά του Μάκη Βορίδη εξαπέλυσε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας.

Ο Γρηγόρης Βάρρας κατέθεσε σήμερα για τρίτη φορά στη δίκη για την απόκρυψη πορίσματος της Παρασκευής Τυχεροπούλου για κόκκινα ΑΦΜ.

Ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και σύμβουλος έως και σήμερα του Πρωθυπουργού υποστήριξε ότι ο Μάκης Βορίδης ενέκρινε παράνομες επιδοτήσεις 800 χιλιάδων ευρώ.

Η ενημέρωση του Μυλωνάκη

Παράλληλα, επεσήμανε ότι τον περασμένο Μάιο ζήτησε συνάντηση από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη, προκειμένου να τον ενημερώσει για πρόστιμο που θα επιβαλλόταν στη χώρα.

Κατά τον κ. Βάρρα ο κ. Μυλωνάκης ζήτησε από τον μάρτυρα αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα για την κατάσταση στον Οργανισμό.

Παράνομες επιδοτήσεις με υπογραφή Βορίδη

Όπως ανέφερε ο πρώην Πρόεδρος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκείνη την περίοδο η χώρα ήταν αντιμέτωπη με ένα πρόστιμο 415 εκατομμυρίων ευρώ για τα όσα έγιναν στον οργανισμό και απειλούταν ήδη με πολύ μεγαλύτερο πρόστιμο. Ο μάρτυρας όπως εξήγησε, θέλησε να ενημερώσει τον κ. Μυλωνακη για την κατάσταση και τελικώς του έστειλε στο what’s app το ενημερωτικό του με τις παθογένειες του Οργανισμού, στις αρχές του περασμένου Ιουνίου.

Ο κ. Βάρρας εξαπέλυσε βολές κατά του Μάκη Βορίδη, υποστηρίζοντας ότι με την υπουργική του υπογραφή, ενέκρινε παράνομες επιδοτήσεις 800 χιλιάδων ευρώ.«Περίμεναν να φύγω και έκαναν δεύτερη κατανομή μεσω της τεχνικής λύσης. Αν το δει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας ρίξει καταλογισμό. Δύο κατανομές την ίδια χρονιά δε γίνεται…. Ο κ, Βορίδης υπέγραψε γι’ αυτούς τους ανθρώπους να πάρουν από εθνικό απόθεμα χρήμα πάνω από 800 χιλιάδες ευρώ», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βάρρας.

Τέλος, ο μάρτυρας ρωτήθηκε από την Πρόεδρο αν γνωρίζει για επιλήψιμες συμπεριφορές του κατηγορουμένου πρώην Προέδρου ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, με βάση τις νέες δικογραφίες που απεστάλησαν στη Βουλή, με τον κ. Βάρρα να απαντά αρνητικά.

Πρόεδρος : Γνωρίζετε για κρούσεις προς τον κ. Μελα να περάσει παράνομες αιτήσεις;

: Γνωρίζετε για κρούσεις προς τον κ. Μελα να περάσει παράνομες αιτήσεις; Συνήγορος : Σας παρακαλώ μην πάμε σε αυτή την κουβέντα. Από πού προκύπτει η γνώση; Από τα μέσα ενημέρωσης;

: Σας παρακαλώ μην πάμε σε αυτή την κουβέντα. Από πού προκύπτει η γνώση; Από τα μέσα ενημέρωσης; Πρόεδρος : Είχε υποπέσει στην αντίληψη σας ότι υπήρχαν τέτοιες παρεμβάσεις, πιέσεις προς τον κ. Μελά; Να προκριθούν κάποια ΑΦΜ;

: Είχε υποπέσει στην αντίληψη σας ότι υπήρχαν τέτοιες παρεμβάσεις, πιέσεις προς τον κ. Μελά; Να προκριθούν κάποια ΑΦΜ; Μάρτυρας: Επειδή ο κ. Μελας συμμετείχε πολιτικά, ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής, κάναμε κουβέντα ότι μπορεί να του γίνει κάποια όχληση και του είπα να μην γίνει κάτι το περίεργο. Δεν υπέπεσε κάτι στην αντίληψη μου.

Η δίκη με κατηγορούμενους τον πρώην Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά Μάη την πρώην Διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων, Αθανασια Ρεππα για υπεξαγωγη εγγραφου, παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία διεκόπη για τις 11 Μαΐου.

