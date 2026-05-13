ΔΕΗ: Δυναμική ξεκίνημα για το 2026 αυξάνοντας κερδοφορία, επενδύσεις και παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ισχυρή αύξηση κερδοφορίας και επιτάχυνση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δίκτυα κατέγραψε η ΔΕΗ στο πρώτο τρίμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ενεργειακής μετάβασης και τη βελτίωση της λειτουργικής της εικόνας.

Ο όμιλος ανακοίνωσε προσαρμοσμένο EBITDA ύψους 687 εκατ. ευρώ, έναντι 453 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν στα 234 εκατ. ευρώ από 77 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση της εταιρείας επιβεβαίωσε παράλληλα τους στόχους για το σύνολο της χρήσης, διατηρώντας την πρόβλεψη για προσαρμοσμένο EBITDA 2,4 δισ. ευρώ και μέρισμα 0,80 ευρώ ανά μετοχή.

Η ενίσχυση των οικονομικών επιδόσεων αποδίδεται τόσο στη συμβολή των επενδύσεων που έχουν ήδη υλοποιηθεί όσο και στις ευνοϊκές υδρολογικές και ανεμολογικές συνθήκες που ενίσχυσαν σημαντικά την παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, οι συνολικές επενδύσεις του ομίλου ανήλθαν σε 500 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος να κατευθύνεται σε έργα ΑΠΕ, ευέλικτης παραγωγής και δικτύων διανομής. Περίπου το 82% των επενδυτικών δαπανών συνδέθηκε άμεσα με τη στρατηγική μετάβασης προς καθαρότερο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο.

Η εγκατεστημένη ισχύς από ανανεώσιμες πηγές έφτασε τα 7,2 GW στο τέλος Μαρτίου, αντιπροσωπεύοντας πλέον το 59% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος της ΔΕΗ. Παράλληλα, επιπλέον 6,7 GW έργων βρίσκονται υπό κατασκευή, έτοιμα προς κατασκευή ή σε διαγωνιστική διαδικασία, ενισχύοντας τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του ομίλου.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η άνοδος της παραγωγής από ΑΠΕ, η οποία αυξήθηκε κατά 141% και διαμορφώθηκε στις 3,6 TWh. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τη μεγάλη ενίσχυση της υδροηλεκτρικής παραγωγής λόγω των αυξημένων βροχοπτώσεων, αλλά και από την περαιτέρω ανάπτυξη της αιολικής και φωτοβολταϊκής παραγωγής.

Ως αποτέλεσμα, οι ΑΠΕ κάλυψαν το 56% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ στο πρώτο τρίμηνο, ενώ περιορίστηκε σημαντικά η συμμετοχή των θερμικών μονάδων.

Η παραγωγή από φυσικό αέριο, λιγνίτη και πετρέλαιο κινήθηκε χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που συνέβαλε και στη μείωση της έντασης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η ένταση CO₂ περιορίστηκε σε 0,35 τόνους ανά MWh από 0,55 τόνους ανά MWh πριν από έναν χρόνο, στοιχείο που αποτυπώνει τη σταδιακή μεταβολή του ενεργειακού μείγματος.

Παρά το αυξημένο επενδυτικό πρόγραμμα, η χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας παρέμεινε ελεγχόμενη. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 6,9 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου, ενώ ο δείκτης Καθαρό Χρέος προς EBITDA παρέμεινε στο 3,0x, εντός των ορίων που έχει θέσει η διοίκηση.

Στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, το μερίδιο της ΔΕΗ στην Ελλάδα διατηρήθηκε περίπου στο 50%, ενώ μικρή υποχώρηση καταγράφηκε στη Ρουμανία.

Σημαντική έμφαση συνεχίζει να δίνει ο όμιλος και στον εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής. Οι επενδύσεις στη διανομή ξεπέρασαν τα 200 εκατ. ευρώ το τρίμηνο, με στόχο την ψηφιοποίηση και τη βελτίωση της αξιοπιστίας των δικτύων.

Παράλληλα, η ΔΕΗ ενισχύει τη δραστηριότητά της και σε νέους τομείς πέραν της ηλεκτρικής ενέργειας. Στις τηλεπικοινωνίες, η Fibergrid έφτασε να καλύπτει 1,8 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις με δίκτυο οπτικής ίνας, καταγράφοντας αύξηση 86% σε ετήσια βάση.

Η εταιρεία διατηρεί στόχο κάλυψης 2,7 εκατ. νοικοκυριών και επιχειρήσεων έως το τέλος του 2026, επεκτείνοντας σταδιακά την παρουσία της στην αγορά FTTH.

Στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, το δίκτυο φόρτισης της ΔΕΗ σε Ελλάδα και Ρουμανία αυξήθηκε στα 4.359 σημεία φόρτισης, σημειώνοντας άνοδο 33% σε σχέση με πέρυσι.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, χαρακτήρισε το ξεκίνημα του 2026 ιδιαίτερα δυναμικό, τονίζοντας ότι τα αποτελέσματα αποτυπώνουν τα οφέλη του καθετοποιημένου μοντέλου λειτουργίας και της σταδιακής μετάβασης σε καθαρότερο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο.

Όπως ανέφερε, η εταιρεία συνεχίζει με ταχείς ρυθμούς το επενδυτικό της πλάνο σε ΑΠΕ, δίκτυα και ευέλικτη παραγωγή, επιδιώκοντας να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στην ενεργειακή αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

