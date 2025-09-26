Παραμένουν τα ερωτηματικά σχετικά με την επόμενη μέρα στον πάγκο της Εθνικής ομάδας μπάσκετ, καθώς μετά την τεράστια επιτυχία στο Eurobasket 2025, όπου η «επίσημη αγαπημένη» κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, η θέση του Βασίλη Σπανούλη μόνο σίγουρη δεν πρέπει να θεωρείται.

Παρά την κοινή επιθυμία του ίδιου, αλλά και του προέδρου της ΕΟΚ, κ. Βαγγέλη Λιόλιου για συνέχιση της συνεργασίας, ο τελευταίος δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του: «νομίζω ότι ο Βασίλης είναι ένας άνθρωπος, προπονητής, παλιότερα παίκτης, ο οποίος είναι δεμένος με την Εθνική. Από την άλλη όμως είναι ένας επαγγελματίας προπονητής, ο οποίος έχει διάφορες υποχρεώσεις και πρέπει να δούμε πώς αυτά θα μπορούν να ταιριάξουν για το καλό όλων».

Παράλληλα, και οι δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο, λίγο μετά τον μικρό τελικό κόντρα στη Φινλανδία, δείχνουν ότι η Ομοσπονδία, αλλά και οι παίκτες πιστεύουν απόλυτα στο πλάνο του. «Δεν θέλω να πιέσω τον κόουτς Σπανούλη, αλλά αν δεν είναι κι αυτός εδώ, δεν θα είμαι κι εγώ. Από τη στιγμή που είναι εδώ, είμαι κι εγώ. Είναι τόσο απλό», δήλωσε ο σταρ των Μπακς.

Η αλήθεια είναι ότι ο 43χρονος προπονητής, άφησε πίσω του όλα τα αρνητικά σχόλια που συνόδευαν την Εθνική, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της για το Eurobasket και βρήκε τον τρόπο να μεταδώσει στην ομάδα την νοοτροπία νικητή, σημειώνοντας σημαντικές επιτυχίες.

Επιτυχίες που είχε να ζήσει η Εθνική πάνω από 15 χρόνια και μας είχαν λείψει πολύ η αλήθεια είναι. Από τη μία η πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες για πρώτη φορά μετά το 2008 και από την άλλη, η επιστροφή στο βάθρο των μεταλλίων για πρώτη φορά μετά το 2009.

Το «εμπόδιο» της Μονακό

Από την πλευρά του, ο «V-Span» δεν έδωσε σαφή απάντηση για το αν θα συνεχίσει ή όχι στον πάγκο της ομάδας και αρκέστηκε σε ένα «θα δούμε, θα δούμε». Παρά τη δεδομένη θέληση του ίδιου να συνεχίσει, υπάρχουν παράγοντες που δεν εξαρτώνται από τον ίδιο.

Ο Βασίλης Σπανούλης εκτός από την Εθνική Ομάδα, έχει αναλάβει και τη Μονακό. Ή μάλλον για την ακρίβεια έχει πρώτα τη Μονακό, με την οποία έφτασε μια ανάσα από την κατάκτηση της Euroleague στο Final-four του Άμπου Ντάμπι.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίες οι δηλώσεις του ιδιοκτήτη της Μονακό, Αλεξέι Φεντορίτσεφ, στο καλοσώρισμά του προς τον Σπανούλη όπου είπε τα εξής: «Αυτός ο κύριος είναι επιτέλους πίσω για εμάς!», δείχνοντας με ξεκάθαρο τρόπο ότι τον θέλουν εκεί μόνιμα για να κατακτήσει την Euroleague.

Όταν στα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου, ο «Kill Bill» συμφώνησε για 1,5 χρόνο με τον σύλλογο του Πριγκιπάτου κατέστησε σαφή την υποχρέωση που είχε με την «γαλανόλευκη» μέχρι το τέλος του Eurobasket.

Οι υπεύθυνοι της ομάδας σεβάστηκαν απόλυτα την απόφασή του, παρά το γεγονός ότι θα ήταν απών από το βασικό στάδιο προετοιμασίας της Μονακό.

Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η διοίκηση της Μονακό δεν είναι διατεθειμένη να διευκολύνει άλλο τον Σπανούλη στο κομμάτι της ενδεχόμενης επέκτασης της συνεργασίας του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Κάτι που σημαίνει ότι στα προσεχή «παράθυρα» του Νοεμβρίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2027, μάλλον άλλος θα είναι ο coach της Εθνικής. Το πιθανότερο σενάριο είναι η ομοσπονδία να επιλέξει κάποιον υπηρεσιακό τεχνικό για να καθοδηγήσει τους διεθνείς.

Η κοινή γραμμή με την ΕΟΚ

Το ζητούμενο, όμως, δεν είναι μόνο τι θα γίνει τον ερχόμενο Νοέμβριο, αλλά ποια θα είναι η μόνιμη λύση για τη θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού, έστω κι αν το ερχόμενο καλοκαίρι (2026) είναι κενό από πλευράς υποχρεώσεων.

Αυτό που μένει να γίνει, είναι να κάνει μία συζήτηση ο Βασίλης Σπανούλης με τους ανθρώπους της Μονακό και να τους εκφράσει τα «θέλω» του. Το μεγάλο ερωτηματικό είναι πώς θα ανταποκριθούν αυτοί από την πλευρά τους. Ο ίδιος και η ΕΟΚ θέλουν 100%, αλλά η Μονακό είναι αυτή που έχει την τελευταία λέξη.

Εκτός και εάν Ολυμπιακός ή Μονακό αποφασίσουν ότι δεν θα συνεχίσουν με τους ίδιους προπονητές στο τέλος της σεζόν…

