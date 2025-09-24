search
ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 00:21
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.09.2025 23:35

Τζούλια Σιμόν: Η Γαλλίδα πρωταθλήτρια του δίαθλου θα δικαστεί στις 24 Οκτωβρίου για κλοπή και απάτη

24.09.2025 23:35
julia simon

Η Γαλλίδα πρωταθλήτρια του δίαθλου, Τζούλια Σιμόν, η πιο πολυβραβευμένη αθλήτρια στην Ιστορία των παγκοσμίων πρωταθλημάτων του αθλήματος, θα βρεθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης κατηγορούμενη για κλοπή και απάτη, όπως ανακοίνωσε σήμερα (24/9) η εισαγγελία του Αλμπερβίλ, στις γαλλικές Άλπεις.

Η ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 24 Οκτωβρίου, όπως δήλωσε ο εισαγγελέας Μπενουά Μπασελέ. Η 28χρονη αθλήτρια, η οποία αρνείται τις κατηγορίες, θα δικαστεί για υποθέσεις κλοπής και ηλεκτρονικής απάτης.

Η υπόθεση αφορά δύο μηνύσεις που κατατέθηκαν τον Δεκέμβριο του 2022 και τον Μάιο του 2023, αντίστοιχα. Οι καταγγελίες προέρχονται από μέλος του τεχνικού επιτελείου της εθνικής ομάδας της Γαλλίας και από την συναθλήτριά της, Ζιστίν Μπρεζάζ-Μπουσέ, μέλος τόσο του ίδιου συλλόγου όσο και της εθνικής ομάδας.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, η Σιμόν κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε τις τραπεζικές τους κάρτες για ηλεκτρονικές αγορές ύψους περίπου 2.300 ευρώ.

Η ίδια η Σιμόν, η οποία κατάγεται από το Αλμπερβίλ, έχει καταθέσει μήνυση κατ’ αγνώστων για υποκλοπή ταυτότητας, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε γνώση των ενεργειών αυτών.

Τα επίμαχα περιστατικά φέρεται να έλαβαν χώρα το καλοκαίρι του 2022, κατά τη διάρκεια προπονητικού καμπ στη Νορβηγία. «Έγιναν αγορές με πιστωτική κάρτα στο όνομά μου, αλλά σήμερα θεωρώ πως είμαι και εγώ θύμα αυτής της υπόθεσης. Το όνομά μου χρησιμοποιήθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή μου», είχε δηλώσει η ίδια σε συνέντευξή της στο Le Dauphiné Libéré τον Αύγουστο του 2023.

Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης τον Νοέμβριο του 2023, η Σιμόν είχε δηλώσει πως είναι «ψυχικά εξαντλημένη» λόγω της πίεσης και των δυσκολιών που αντιμετώπισε το προηγούμενο καλοκαίρι.

Σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη (24/9), η Γαλλική Ομοσπονδία Σκι (FFS) υπενθύμισε ότι η ομοσπονδιακή πειθαρχική επιτροπή είχε ήδη επιληφθεί της υπόθεσης από τα πρώτα στάδια. Όπως αναφέρεται, η επιτροπή αποφάσισε να περιμένει την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας και δεν θα τοποθετηθεί πριν από την έκδοση δικαστικής απόφασης.

Η Σιμόν, νικήτρια του γενικού τίτλου στο παγκόσμιο κύπελλο του 2023, προετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 στο Μιλάνο-Κορτίνα. Ωστόσο, στο τέλος Μαΐου υπέστη διάστρεμμα, το οποίο άλλαξε τον προπονητικό της σχεδιασμό λιγότερο από έναν χρόνο πριν τους Ολυμπιακούς.

Παρά τις εξωαγωνιστικές εξελίξεις, η Σιμόν ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν με τέσσερα χρυσά μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Λεντσερχάιντε (Ελβετία), σε ατομικό, σκυταλοδρομία, μικτή σκυταλοδρομία και μικτή απλή σκυταλοδρομία.

Διαβάστε επίσης:

«Αθλητής της Χρονιάς» της Balkan Athletics ο Εμμανουήλ Καραλής

Με το δεξί η Σάκκαρη στη Κίνα, κέρδισε την Κρούγκερ μετά από «μαραθώνιο» 3,5 ωρών (video)

Κύπελλο Ελλάδας: Με γκολ του Μισεουί ο Άρης νίκησε με 1-0 τη Μαρκό και έκανε το 2Χ2 στη League Phase

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
syria
ΚΟΣΜΟΣ

Ένα εκατομμύριο Σύροι πρόσφυγες επέστρεψαν στη χώρα τους μετά την πτώση του Άσαντ

giorgos_karameros_koumoudourou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραμέρος: Άνοιγμα σε Τσίπρα – «Ο κόσμος κουράστηκε και ζητά πια όχι μόνο ενότητα, αλλά και ηγετικότητα»

witkoff trump
ΚΟΣΜΟΣ

Στιβ Γουίτκοφ: Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου για τη Γάζα αισιοδοξεί ότι το “σχέδιο Τραμπ” θα βάλει τέλος στον πόλεμο

mitsotakis_erdogan
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Ερντογάν: Έχω συναντηθεί μαζί του 7 φορές – Εάν κάποιες φορές αυτό που κάνουμε προκαλεί δυσφορία στη Τουρκία, c’est la vie

julia simon
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζούλια Σιμόν: Η Γαλλίδα πρωταθλήτρια του δίαθλου θα δικαστεί στις 24 Οκτωβρίου για κλοπή και απάτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
MALAMAS_SOKRATIS_GIANNIS
LIFESTYLE

Σωκράτης Μάλαμας: Η φωτογραφία με τον γιο του Γιάννη, την Ιουλία Καραπατάκη και το «ευχαριστώ»

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

lyberopoulos_SATA_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Ο Λυμπερόπουλος ανακοίνωσε ότι ο ΣΑΤΑ θα συμμετάσχει στην απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ την 1η Οκτωβρίου - Νέα επίθεση σε Κυρανάκη

Untitled4546
CUCINA POVERA

Μπριζόλες χοιρινές (λαιμού) με σκόρδο, λεμόνι και δεντρολίβανο, στο τηγάνι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 00:15
syria
ΚΟΣΜΟΣ

Ένα εκατομμύριο Σύροι πρόσφυγες επέστρεψαν στη χώρα τους μετά την πτώση του Άσαντ

giorgos_karameros_koumoudourou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραμέρος: Άνοιγμα σε Τσίπρα – «Ο κόσμος κουράστηκε και ζητά πια όχι μόνο ενότητα, αλλά και ηγετικότητα»

witkoff trump
ΚΟΣΜΟΣ

Στιβ Γουίτκοφ: Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου για τη Γάζα αισιοδοξεί ότι το “σχέδιο Τραμπ” θα βάλει τέλος στον πόλεμο

1 / 3