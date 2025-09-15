search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 11:16
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.09.2025 10:07

Βασίλης Σπανούλης: Η πανηγυρική φωτογραφία της Ολυμπίας Χοψονίδου με το χάλκινο μετάλλιο

15.09.2025 10:07
vasilis_spanouls_ap_1509

Ο “Kill Bill” έγραψε ιστορία ως προπονητής της Εθνικής, με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket και αποθεώθηκε από τους παίκτες στα αποδυτήρια.

Στο πλευρό του, όπως πάντα, ήταν και η Ολυμπία Χοψονίδου.

Η σύζυγος του ομοσπονδιακού τεχνικού έκανε ανάρτηση μετά το τέλος του παιχνιδιού, όπου πανηγυρίζει για το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος μαζί με τον Βασίλη Σπανούλη.

Στην ίδια ανάρτηση, δημοσιεύονται φωτογραφίες με τον Νίκο Ζήση και τη σύζυγό του, Φανή Σκούφη, αλλά και τον γυμναστή, Ανδρέα Γκατζούλη.

Διαβάστε επίσης:

Οι πανηγυρισμοί της Εθνικής μας στο απίθανο βίντεο της ΕΟΚ: «Καλημέρα Ελλάδα»

Απρέπεια Σενγκούν: Δεν έδωσε το χέρι του στον Γιάννη – Τι συνέβη με τον Σρέντερ

Η Εθνική Ελλάδας ξανά στο βάθρο: Το χάλκινο του EuroBasket, οι πρωταγωνιστές και η επόμενη ημέρα – Το μεσημέρι η άφιξή της στην Αθήνα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aliki_vougiouklaki-file-apempe
LIFESTYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πωλείται το θρυλικό διαμέρισμα της «εθνικής σταρ» στη Στησιχόρου (Video)

metanastes_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μεταναστευτικό: Δεν λειτουργούν αποτρεπτικά τα μέτρα Πλεύρη – Αυξάνονται και πάλι οι ροές προς την Κρήτη

NOVARTIS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Novartis: Ένοχοι οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες «Κελέση» και «Σαράφης»

misko_barilla
BUSINESS

Barilla Hellas: Πάνω από 130 εκατ. ευρώ ο τζίρος με βελτίωση κερδοφορίας

antetokounmpo-karfoma-ethniki
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η δικαίωση του Γιάννη: Έσβησε «σκιές» και κριτικές και έκανε ξανά, με Σπανούλη και συμπαίκτες, την Εθνική «επίσημη αγαπημένη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

karalis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου: Οι ελληνικές συμμετοχές την 3η ημέρα - Πότε αγωνίζονται Τεντόγλου και Καραλής

djokovic-oaka-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζόκοβιτς και Σάκκαρη στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το Ελλάδα - Βραζιλία στο τένις

laura-koveci
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα δικογραφία για 6 βουλευτές από την ευρωπαϊκή εισαγγελία

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 11:15
aliki_vougiouklaki-file-apempe
LIFESTYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πωλείται το θρυλικό διαμέρισμα της «εθνικής σταρ» στη Στησιχόρου (Video)

metanastes_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μεταναστευτικό: Δεν λειτουργούν αποτρεπτικά τα μέτρα Πλεύρη – Αυξάνονται και πάλι οι ροές προς την Κρήτη

NOVARTIS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Novartis: Ένοχοι οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες «Κελέση» και «Σαράφης»

1 / 3