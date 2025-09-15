Βασίλης Σπανούλης: Η πανηγυρική φωτογραφία της Ολυμπίας Χοψονίδου με το χάλκινο μετάλλιο

Ο “Kill Bill” έγραψε ιστορία ως προπονητής της Εθνικής, με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket και αποθεώθηκε από τους παίκτες στα αποδυτήρια.

Στο πλευρό του, όπως πάντα, ήταν και η Ολυμπία Χοψονίδου.

Η σύζυγος του ομοσπονδιακού τεχνικού έκανε ανάρτηση μετά το τέλος του παιχνιδιού, όπου πανηγυρίζει για το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος μαζί με τον Βασίλη Σπανούλη.

Στην ίδια ανάρτηση, δημοσιεύονται φωτογραφίες με τον Νίκο Ζήση και τη σύζυγό του, Φανή Σκούφη, αλλά και τον γυμναστή, Ανδρέα Γκατζούλη.

