Οι 10+5 στιγμές των Μουντιάλ που έμειναν αλησμόνητες – Η κλωτσιά του Σουμάχερ, η κουτουλιά του Ζιντάν και το δάγκωμα του Σουάρες

Από την κεφαλιά του Ζιντάν στον Ματεράτσι, το… χέρι του Θεού, την δαγκωνιά του Σουάρες και την… καρατιά του Σουμάχερ στον Μπατιστόν.

Η ιστορία του Μουντιάλ έχει σημαδευτεί από πολλά περιστατικά εντός κι εκτός αγωνιστικού χώρου που ακόμη συζητούνται -συνήθως για τους αρνητικούς λόγους- καθώς έχουν μείνει βαθιά χαραγμένες στη μνήμη των φίλων του ποδοσφαίρου.

Η κουτουλιά του Ζιντάν

Αν έχει να μετανιώνει για κάτι ο Ζινεντίν Ζιντάν στην ποδοσφαιρική του καριέρα, είναι το πώς την τελείωσε. Στον τελικό του Μουντιάλ του 2006 απέναντι στην Ιταλία, ο αγώνας ήταν στο 111ο λεπτό στην παράταση και με το σκορ στο 1-1. Ο Ματεράτσι κάτι ψιθυρίζει στον Ζιζού ενώ αυτός πάει προς την σέντρα, με τον γαλλο-αλγερινό να γυρίζει και να του ρίχνει κουτουλιά στο στήθος. Φυσικά αποβλήθηκε και η Γαλλία έχασε το τρόπαιο στα πέναλτι.

Το χέρι του «Θεού»

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα κατάφερε να γράψει ιστορία σε εκείνον τον προημιτελικό με τους Αγγλους το 1986. Μία με την καλή (εκείνο το γκολ που προσπέρασε την… μισή Αγγλία) και μία με την κακή… Με εκείνο το γκολ με το χέρι, το «χέρι του Θεού» όπως το αποκάλεσε, το οποίο ο διαιτητής Αλί Μπιν Νασέρ από την Τυνησία, δεν είδε ποτέ.

Το 7-1 της Γερμανίας

Ο ημιτελικός της Βραζιλίας με την Γερμανία στο Μπέλο Οριζόντε είχε προκαλέσει τρελό ενθουσιασμό στην γηπεδούχο Σελεσάο. Η πίστη τους για πρόκριση στον τελικό, αλλά και την κατάκτηση του τροπαίου ήταν τεράστια. Τους κόπηκε όμως στο… 29’ όταν τα Πάντσερ είχαν ήδη προβάδισμα με 5-0!!! Στις κερκίδες ξέσπασαν σε κλάματα οι μισοί, σε αποδοκιμασίες και οργή οι υπόλοιποι και το κοντέρ τελικά σταμάτησε στο 7-1 στην πιο ταπεινωτική στιγμή στην ποδοσφαιρική ιστορία της χώρας.

Το δάγκωμα του Σουάρεζ στον Κιελίνι

Στο 79’ του αγώνα της Ουρουγουάης με την Ιταλία, σε ένα τζαρτζάρισμα ο Λουίς Σουάρεζ… δαγκώνει τον Κιελίνι στον ώμο. Αμφότεροι πέφτουν κάτω, με τον Κιελίνι ν να πονάει από την δαγκωματιά και τον Ουρουγουανό να… πιάνει τα δόντια του, με τα οποία άφησε σημάδι στον Ιταλό και η κίνησή του έγινε viral.

Και το χέρι του Σουάρεζ

Ο Σουάρες είναι πρωταγωνιστής και σε δεύτερη ιστορία, η οποία ωστόσο αυτή τη φορά τον έκανε ήρωα. Η… απόκρουση με το χέρι σε φάση για γκολ της Γκάνας, στο Μουντιάλ του 2010, που θα άφηνε εκτός συνέχειας την Ουρουγουάη, έστειλε τους Αφρικανούς στην άσπρη βούλα, στην τελευταία φάση της παράτασης. Το πέναλτι πήγε στο δοκάρι και άουτ, ο Σουάρεζ το πανηγύρισε έξαλλα στη φυσούνα και στο τέλος η ομάδα του πέρασε στην επόμενη φάση, για να κατακτήσει στο τέλος την 4η θέση στο τουρνουά

Η… ροχάλα του Ράικαρντ στον Φέλερ

Μουντιάλ 1990 και φάση των «16». Ολλανδία και Γερμανία αντιμέτωπες σε μία τιτανομαχία με αρκετό ξύλο. Ξύλο που κυρίως… έτρωγαν οι Γερμανοί, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Σε μια φάση, ο εκνευρισμένος Ράικαρντ, έριξε μία… γεμάτη φτυσιά στον Ρούντι Φέλερ, ο οποίος μάλιστα αποβλήθηκε κι όλας. Πήρε την εκδίκησή του και η Γερμανία όχι μόνο προκρίθηκε, αλλά κατέκτησε και το τρόπαιο

Ο τελικός του 98’ και ο… ασθενής Ρονάλντο

Πολλές οι θεωρίες συνομωσίας για την παρουσία του Ρονάλντο στον τελικό κόντρα στη Γαλλία, ωστόσο η επίσημη εκδοχή ήταν η εξής:

Το απόγευμα της ημέρας του τελικού, υπέστη σοβαρό επεισόδιο με σπασμούς και έχασε τις αισθήσεις του στο ξενοδοχείο της εθνικής Βραζιλίας. Οι συμπαίκτες του και το ιατρικό επιτελείο τον βρήκαν σε πολύ άσχημη κατάσταση και μεταφέρθηκε για εξετάσεις.

Αρχικά, το επίσημο φύλλο αγώνα της Βραζιλίας τον άφηνε εκτός ενδεκάδας και στη θέση του εμφανιζόταν ο Εντμούντο. Λίγο πριν από τη σέντρα, όμως, η απόφαση άλλαξε και ο Ρονάλντο επανήλθε στην αρχική ενδεκάδα, προκαλώντας τεράστια σύγχυση στα ΜΜΕ και στους φιλάθλους

Το φιάσκο της Κνίσνα

Η απεργία των Γάλλων διεθνών στο Μουντιάλ 2010 έμεινε γνωστή ως το «φιάσκο της Κνίσνα»

Στο ημίχρονο του αγώνα με το Μεξικό, ο Νικολά Ανελκά αρπάχτηκε με τον προπονητή του, Ραϊμόν Ντομενέκ. Το περιστατικό διέρρευσε στον Τύπο και η γαλλική ομοσπονδία αποφάσισε να αποβάλει τον Ανέλκα από την αποστολή. Οι ποδοσφαιριστές θεώρησαν την απόφαση άδικη και, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον συμπαίκτη τους, αρνήθηκαν να προπονηθούν. Στις 20 Ιουνίου 2010 έφτασαν κανονικά στο προπονητικό κέντρο στην Κνίσνα της Νότιας Αφρικής, αλλά αντί να βγουν για προπόνηση, επέστρεψαν στο πούλμαν και κλείστηκαν μέσα.

Οι εικόνες που ακολούθησαν έκαναν τον γύρο του κόσμου: ο αρχηγός Πατρίς Εβρά τσακώθηκε με τον γυμναστή της ομάδας ο οποίος πέταξε έξαλλος το χρονόμετρό του και αποχώρησε. Λίγο αργότερα, ο ίδιος ο Ντομενέκ διάβασε δημόσια ανακοίνωση των παικτών που εξηγούσε γιατί μποϊκοτάρουν την προπόνηση.Αποτέλεσμα ήταν να παραιτηθεί η μισή ομοσπονδία και η Γαλλία να μείνει εκτός νοκ άουτ έχοντας μόνο μία ισοπαλία.

Η κόκκινη του Μπέκαμ

Μουντιάλ 1998 με την Αργεντινή να αντιμετωπίζει την Αγγλία σε ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Οι Αγγλοι προηγούνται 2-1 στο 16’, ισοφαρίζονται στη λήξη του ημιχρόνου, αλλά ο αρχηγός τους, Ντέιβιντ Μπέκαμ, σε μια αψυχολόγητη ενέργεια χτυπάει εκτός φάσης τον Ντιέγκο Σιμεόνε. Οι Αγγλοι αποκλείστηκαν στα πέναλτι, αλλά του χρέωσαν τον αποκλεισμό.

Η κλοπη του τροπαιου το 1966

Λίγους μήνες πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου στην Αγγλία, το αυθεντικό τρόπαιο, γνωστό ως Ζιλ Ριμέ, κλάπηκε από έκθεση στο Λονδίνο. Η εξαφάνισή του προκάλεσε μεγάλη ανησυχία και διεθνές ενδιαφέρον, καθώς οι αρχές δεν κατάφερναν να εντοπίσουν τους δράστες. Λίγες ημέρες αργότερα, το τρόπαιο βρέθηκε τυχαία από έναν σκύλο ονόματι Pickles, ο οποίος το ανακάλυψε τυλιγμένο σε χαρτί κάτω από έναν θάμνο σε προάστιο του Λονδίνου.

H κλωτσιά της μπάλας από παίκτη του Ζαϊρ το 1974

Η περίφημη «κλοτσιά» στη μπάλα από τον αμυντικό Μουέπου Ιλούνγκα στον αγώνα Ζαΐρ–Βραζιλίας στο Μουντιάλ του 1974, έμεινε στην ιστορία. Όταν η Βραζιλία ετοιμαζόταν να εκτελέσει φάουλ, ο αμυντικός του Ζαϊρ πετάχτηκε έξω από το τείχος και έδιωξε τη μπάλα πριν εκτελεστεί. Για πολλά χρόνια αρκετοί πίστευαν λανθασμένα ότι δεν γνώριζε τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου.

Αργότερα όμως ο ίδιος εξήγησε ότι ήξερε πολύ καλά τους κανονισμούς. Η κίνησή του ήταν πράξη διαμαρτυρίας και απελπισίας. Οι παίκτες του Ζαΐρ είχαν σοβαρή διαμάχη με τις αρχές της χώρας για χρήματα και πριμ που δεν είχαν πληρωθεί, ενώ υπήρχαν και απειλές από το καθεστώς του δικτάτορα Μομπούτου Σέσε Σέκο ο οποίος έλεγε ότι θα τους εκτελέσει αν χάσουν με πάνω από 4 γκολ διαφορά. Τελικά ηττήθηκαν με 3-0, ενώ η κίνηση αυτή ερμηνεύτηκε ως αντίδραση στην πίεση και τον φόβο που ζούσαν οι ποδοσφαιριστές. Ο Ιλούνγκα είπε αργότερα ότι ήθελε ακόμη και να αποβληθεί με κόκκινη κάρτα, επειδή δεν ήθελε να συνεχίσει να αγωνίζεται υπό αυτές τις συνθήκες.

Το θέατρο του Ριβάλντο το 2002

Στα τελευταία λεπτά του αγώνα Βραζιλία -Τουρκία, ο Τούρκος αμυντικός Χακάν Ουνσάλ κλώτσησε τη μπάλα προς τον Ριβάλντο για να εκτελεστεί γρήγορα ένα κόρνερ. Η μπάλα χτύπησε καθαρά στο πόδι του Βραζιλιάνου, όμως εκείνος έπεσε στο έδαφος κρατώντας το πρόσωπό του σαν να είχε χτυπηθεί στο κεφάλι. Ο διαιτητής παραπλανήθηκε και απέβαλε τον Τούρκο με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Αργότερα ο Ριβάλντο τιμωρήθηκε με πρόστιμο για το θέατρο, ενώ απέκτησε πολλούς haters μετά από την κίνησή του αυτή.

Η μάχη της Νυρεμβέργης

Η «Μάχη της Νυρεμβέργης» ήταν ο αγώνας Πορτογαλίας–Ολλανδίας (1-0) στη φάση των «16» του Μουντιάλ 2006, που έγινε στις 25 Ιουνίου στη πόλη της Γερμανίας. Έμεινε στην ιστορία ως ένας από τους πιο σκληρούς και επεισοδιακούς αγώνες όλων των εποχών σε Μουντιάλ.

Από τα πρώτα λεπτά υπήρχαν δυνατά μαρκαρίσματα, εντάσεις και συνεχείς διαμαρτυρίες. Ο Ρώσος διαιτητής Βαλεντίν Ιβάνοφ αναγκάστηκε να δείξει συνολικά 16 κίτρινες και 4 κόκκινες κάρτες, αριθμός-ρεκόρ για αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το μοναδικό γκολ πέτυχε ο Μανίς στο 23ο λεπτό, όμως το ποδόσφαιρο πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Οι συνεχείς συγκρούσεις, οι καυγάδες και οι κάρτες έκαναν τον αγώνα να μοιάζει περισσότερο με μάχη παρά με ποδοσφαιρικό παιχνίδι.

Η σφαγή της Ιταλίας το 2002

Ο αγώνας Ιταλίας–Νότιας Κορέας στη φάση των «16» του Μουντιάλ 2002 θεωρείται από πολλούς ως το ματς με την πλέον αμφιλεγόμενη (κομψός όρος) διαιτησία στην ιστορία της διοργάνωσης. Η Νότια Κορέα νίκησε 2-1 στην παράταση με «χρυσό γκολ» και προκρίθηκε στα προημιτελικά, όμως η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από σειρά αμφισβητούμενων αποφάσεων του διαιτητή Μπάιρον Μορένο.

Η Ιταλία προηγήθηκε νωρίς με γκολ του Κριστιάν Βιέρι, όμως μετά άρχισε το… σφάξιμο. Αμφισβητούμενη αποβολή του Τότι με δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέατρο μέσα στην περιοχή και η ακύρωση γκολ του Τομάσι στην παράταση ως οφσάιντ και τελικά το γκολ του Αν στο 117′ έκρινε την πρόκριση.

Οι Ιταλοί έκαναν άγριο πέσιμο στον διαιτητή από το Εκουαδόρ, ο οποίος δεχόταν απειλές για τη ζωή του για χρόνια.

Η… καρατιά του Σουμάχερ στον Μπατιστόν

Η περίφημη «καρατιά του Σουμάχερ» συνέβη στον ημιτελικό του Μουντιάλ 1982 ανάμεσα στη Γαλλία και και τη Δυτική Γερμανία. Στο 57ο λεπτό, ο Γάλλος επιθετικός Πατρίκ Μπατιστόν βγήκε μόνος απέναντι από τον τερματοφύλακα της Γερμανίας. Αφού πρόλαβε να σουτάρει, ο Σουμάχερ έπεσε με μεγάλη δύναμη πάνω του, χτυπώντας τον σοβαρά στο πρόσωπο και στο σώμα.

Ο Μπατιστόν έχασε τις αισθήσεις του, έσπασε δόντια και υπέστη διάσειση, μένοντας ακίνητος στο χορτάρι. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο Ολλανδός διαιτητής δεν καταλόγισε ούτε φάουλ ούτε κάρτα, προκαλώντας τεράστιες αντιδράσεις. Η φάση θεωρείται μία από τις πιο σοκαριστικές στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με 3-3 μετά την παράταση και η Δυτική Γερμανία προκρίθηκε στα πέναλτι.

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