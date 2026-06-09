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09.06.2026 14:12

Τελικοί μπάσκετ: Η φάση στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός που άφησε τους πάντες να αναρωτιούνται πού πήγαν το fair play και ο… διαιτητής

09.06.2026 14:12
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Κανείς δεν θα περίμενε ότι σε μία τόσο εκτός ορίων σύγκρουση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για τον τίτλο του πρωταθλητή στο ελληνικό μπάσκετ θα υπήρχε οποιοδήποτε περιθώριο για σεβασμό και αμοιβαία αναγνώριση, καθότι πρόκειται για τις δύο κορυφαίες ελληνικές ομάδες. Κανείς δεν θα περίμενε να επικρατήσει ένα ήπιο κλίμα, χωρίς ακραία αντιπαράθεση μέσα και έξω από το παρκέ. Άλλωστε έχει φροντίσει ο παράγοντας “διαιτησία” να δυναμιτίσει το κλίμα, την καχυποψία και την αμφισβήτηση από τον πρώτο κιόλας αγώνα.

Σφυρίγματα με διαφορετικά κριτήρια στις δύο άκρες του γηπέδου και με μόνιμη την αίσθηση, την εντύπωση και ενίοτε ή και συχνά την πλήρη βεβαιότητα ότι ευνοείται μία ομάδα σε βάρος της άλλης. Αλλά ακόμα κι αυτό, έτσι όπως διαμορφωθεί τα πράγματα στο ελληνικό μπάσκετ, δεν φαντάζει και τόσο έκπληξη.

Αλλά εκείνο που δεν περίμεναν τουλάχιστον όσοι αναγνωρίζουν τη σημασία του fair play, ειδικά μεταξύ των ίδιων των παικτών, ότι θα υπήρχε παντελής αδιαφορία και γι’ αυτό. Στοιχειώδεις κανόνες και άγραφοι νόμοι επιβάλλουν έναν σεβασμό, μία αναγνώριση και μία αλληλεγγύη ανάμεσα στους πρωταγωνιστές του αθλήματος, που προφανώς και ξεπερνούν το στενό συμφέρον και την αποκόμιση κέρδους με τόση απαρέσκεια στοπ πνεύμα του ευ αγωνίζεσθαι.

Και μία φάση στον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος, που διεξήχθη στο ΣΕΦ τη Δευτέρα το βράδυ που απογυμνώνει τα πάντα. Προδίδοντας το πώς πραγματικά αντιμετωπίζουν κάποιοι το άθλημα και τι νόημα δίνουν στη σημασία της νίκης και της ήττας. Και πώς υιοθετούν το δόγμα “νίκη με κάθε μέσο”. Είναι ακριβώς εκεί, που μπαίνουν οι διαχωριστικές γραμμές και ξεχωρίζουν όχι μόνο συμπεριφορές, αλλά και χαρακτήρες. Όχι μόνο ατομικά, αλλά και συλλογικά, όχι μόνο ενός παίκτη, αλλά και μίας ομάδας.

Όσο για το πώς χειρίζεται τη φάση η διαιτησία και ανεξάρτητα από τι προβλέπει τυπικά ένας κανονισμός, είναι δυσάρεστη και μόνο η διαπίστωση πως κανείς δεν περιμένει καμία άλλη αντίδραση πέρα από αυτή της αδιαφορίας. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, στο ερώτημα τι θα έκανε η διαιτησία αν ήταν ανάποδα οι πρωταγωνιστές, όλοι ξέρουν ή υποψιάζονται την απάντηση.

Για την ιστορία, ο παίκτης του Παναθηναϊκού, Ρογκαβόπουλος είναι φανερό ότι τραυματίζεται σχεδόν από την αρχή της φάσης, η οποία όμως συνεχίζεται για κάποια κρίσιμα, μα αποκαλυπτικά και πάντως αρκετά δευτερόλεπτα ώστε να υπάρχει κάποιου είδους αντίδραση (άμεση διακοπή δηλαδή), όπως συνήθως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, είτε με την απόφαση του διαιτητή, είτε με την παρότρυνση της αντίπαλης ομάδας, που έχει και τη μπάλα άλλωστε. Και φυσικά ο Ολυμπιακός πετυχαίνει το, χωρίς αντίπαλο, εύκολο καλάθι.

Αλλά φευ. Σημειωτέον ότι σε ανάλογη περίπτωση στο ΟΑΚΑ με τραυματισμό του Μιλουτίνοφ, ο αγώνας διακόπηκε αμέσως.

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