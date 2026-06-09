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09.06.2026 19:00

«Βαρύ» πρόστιμο στον Μπαρτζώκα για εξύβριση στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός – Τι αναφέρει η ΔΕΑΒ

09.06.2026 19:00
mpartzokas

Νέα πειθαρχική εξέλιξη προέκυψε για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, για το επεισόδιο εξύβρισης προς οπαδούς και παράγοντα του Παναθηναϊκού στον δεύτερο τελικό του Ολυμπιακού στην GBL.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού εμφανίζεται σε βίντεο να χρησιμοποιεί υβριστικό λόγο στο προηγούμενο παιχνίδι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, γεγονός που οδήγησε, μετά την ήδη επιβληθείσα ποινή από τον ΕΣΚΑΕ, και σε νέο διοικητικό πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ από τη ΔΕΑΒ.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

Αφού έλαβε υπόψη της, το βιντεοληπτικό υλικό που έχει αναρτηθεί και αναπαραχθεί ευρέως σε ενημερωτικές ιστοσελίδες του διαδικτύου, από το οποίο προκύπτει ότι αμέσως μετά λήξη του αγώνα ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΚΤΟΡ – ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στις 05/06/2026, στο TELECOM CENTER ATHENS στο ΟΑΚΑ, για τα Play Offs – F2 του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL, περιόδου 2025/2026 και πιο συγκεκριμένα κατά την αποχώρηση των αποστολών των δύο ομάδων, στο διάδρομο των αποδυτηρίων ο προπονητής της φιλοξενούμενης ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, Γεώργιος Μπαρτζώκας, εξύβρισε με ακατονόμαστες φράσεις, τόσο τους φιλάθλους της γηπεδούχου ΚΑΕ, όσο και τον παριστάμενο στο σημείο εκείνο, φερόμενο παράγοντα-διοικητικό στέλεχος της γηπεδούχου ομάδας, Σάββα Αρώνη, επέβαλε, με την υπ’ αριθμό. 22/2026 Πράξη της, σε βάρος του Γεωργίου Μπαρτζώκα, διοικητικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€).

Εφαρμογή της παρ.2Α του άρθρου 1Α του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025. Επισημαίνεται περαιτέρω ότι, με βάση τις ανωτέρω διατάξεις του πρόσφατου νόμου 5224/2025, εγκαθιδρύεται αυξημένη ευθύνη για ιδιοκτήτες, μέλη οργάνων διοίκησης, προπονητές και αθλητές σε περιπτώσεις εξυβριστικής, απειλητικής και εν γένει προσβλητικής της τιμής και υπόληψης συμπεριφοράς τους εντός αθλητικής εγκατάστασης κατά τη διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι η ΔΕΑΒ στερείται εκ του νόμου αρμοδιότητας σε περιπτώσεις ύβρεων εκ μέρους φιλάθλων κατά τη διάρκεια αθλητικών συναντήσεων. Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα ανήκει και ασκείται αποκλειστικά από τα οικεία δικαιοδοτικά όργανα  των κατά περίπτωση διοργανωτριών αρχών.

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