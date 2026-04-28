Τραγανά τηγανητά στικς απο σουρίμι (απομίμηση καβουριού)

Τα τηγανητά σουρίμι στικς είναι ένα εξαιρετικά φημοφιλές σνακ ή ορεκτικό από παναρισμένα ραβδάκια απομίμησης καβουριού που τηγανίζονται μέχρι να πάρουν ένα όμορφο ρόδινο χρώμα.

Είναι οικονομικά ορεκτικά και απλά στην προετοιμασία τους, με λίγα υλικά που έχουμε όλοι στην κουζίνα μας και συχνά σερβίρονται με γλυκιά σάλτσα τσίλι, μαγιονέζα ή σως ταρτάρ και μερικές φέτες λεμονιού.

Υλικά για τη Συνταγή

480 γραμμάρια (περίπου 30 στικς) κατεψυγμένο σουρίμι καβουριών σε μπαστούνια

1 φλιτζάνι αλεύρι γ.ο.χ.

1 φλιτζάνι (περίπου 120 γραμμάρια) γαλέτα, τριμμένη φρυγανιά ή μίγμα πάνκο

1 αυγό

1 κουταλάκι του γλυκού σκόρδο σκόνη

1 κουταλιά της σούπας πάπρικα γλυκιά (προαιρετικά)

Αλατοπίπερο κατά βούληση (1 κουταλάκι του γλυκού από το καθένα)

Σπορέλαιο ή ελαιόλαδο για το τηγάνισμα

Εκτέλεση

1. Αρχικά ξεπαγώστε τα κατεψυγμένα μπαστούνια καβουριού, βυθίζοντάς τα όπως είναι με την συσκευασία τους σε άφθονο νερό, 30 με 45 λεπτά πριν το τηγάνισμα. Μπορείτε να αλλάζετε το νερό όταν παγώνει για να επισπεύσετε τη διαδικασία.

2. Αφαιρέστε τα από την συσκευασία τους και ξετυλίξτε το κάθε ένα από την ατομική μεμβράνη που είναι τυλιγμένο. Αραδιάστε τα σε πιατέλα.

3. Πάρτε 3 ρηχά πιάτα ή μπολ και βάλτε ξεχωριστά στο πρώτο το αλεύρι γ.ο.χ. ανακατεμένο μαζί με τα μπαχαρικά και το αλατοπίπερο , στο δεύτερο το αυγό χτυπημένο με 1 κουταλάκι κρύο νερό και στο τρίτο τη φρυγανιά.

4. Πανάρετε με τη σειρά, βουτώντας τα στικ πρώτα στο αλεύρι, έπειτα στο αυγό και τέλος στη φρυγανιά. Χρησιμοποιήστε το ένα χέρι για να διαχειριστείτε τα στέρεα υλικά και το άλλο για το βούτηγμα στα υγρά. Μην ξεχνάτε να τινάζετε την επιπλέον ποσότητα του αλευριού για να έχετε πιο λεπτό και ομοιόμορφο πανάρισμα.

5. Βάλτε τα παναρισμένα σουρίμι σε μια πιατέλα και προθερμάνετε το λάδι σε ένα τηγάνι σ μέτρια προς δυνατή φωτιά, μέχρι να φτάσει τους 180ο C . Αν δεν έχετε θερμόμετρο τσεκάρετε με ένα ξύλινο καλαμάκι που έχετε βρέξει λίγο την άκρη του. Μόλις βυθίσετε την άκρη του στο καυτό λάδι και αφρίσει, το λάδι είναι έτοιμο για τηγάνισμα.

6. Τηγανίστε τα μπαστουνάκια για 2 λεπτά μόνο, σε δόσεις, μέχρι να πάρουν ένα ροδαλό όμορφο χρώμα.

7. Απλώστε τα σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας να στραγγίσουν, ραντίστε το με λίγο λεμόνι και σερβίρετέ τα με γλυκοκαυτερή σάλτσα τσίλι, μαγιονέζα και πρασινη σαλάτα.

Διαβάστε επίσης:

Συκώτι με κρεμμύδια σε βαλσάμικο και σπιτικό πουρέ πατάτας

Πορτορικανό επιδόρπιο καρύδας (tembleque)

Κοτόπουλο παπρικάτο στο air fryer