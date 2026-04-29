CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

29.04.2026 06:15

Μπισκότα με φυστικοβούτυρο και κομμάτια σοκολάτας

Νόστιμα και εθιστικά, τα μπισκότα με φυστικοβούτυρο, είναι τραγανά και βουτυράτα και θα ενθουσιάσουν μικρούς και μεγάλους.

Είναι ιδανικά για ένα γρήγορο σνακ ή πρωινό, για το σχολείο ή τη δουλειά και το μόνο δίλημμα που θα έχετε, είναι αν θα τα βουτήξετε στον καφέ ή το γάλα.

Υλικά για τη Συνταγή

100 γραμμάρια μαλακό βούτυρο (σε θερμοκρασία δωματίου)

100 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική

100 γραμμάρια  καστανή ζάχαρη

250 γραμμάρια φυστικοβούτυρο

1-2 κουταλάκια του γλυκού πάστα βανίλιας

1 αυγό (σε θερμοκρασία δωματίου)

180 γραμμάρια αλεύρι γ.ο.χ.

½ κουταλάκι του γλυκού  αλάτι

1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

50 γραμμάρια σταγόνες σοκολάτας ή κομμάτια κουβερτούρας (προαιρετικά)

Εκτέλεση

1. Αρχικά προθερμάνετε τον φούρνο στους 180°C και στρώστε δύο ταψιά με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος.

2. Με ένα μίξερ χειρός, χτυπήστε το μαλακό βούτυρο με τα δύο είδη ζάχαρης, την κρυσταλλική και την καστανή.

3. Προσθέστε το φυστικοβούτυρο και την πάστα βανίλιας και ανακατέψτε καλά. Συμπληρώστε με το αυγό και αναμείξτε μέχρι να ενσωματωθεί στο μίγμα.

4. Στη συνέχεια, προσθέστε το αλεύρι ανακατεμένο και κοσκινισμένο με το αλάτι και το μπέικιν πάουντερ. Ανακατέψτε μέχρι να έχετε μια ομοιόμορφη ζύμη. Αν θέλετε μπορείτε να ενσωματώσετε στη ζύμη σταγόνες σοκολάτας.

5. Πλάστε τη ζύμη σε μπαλάκια στο μέγεθος  του πινγκ πονγκ. Τοποθετήστε τα στο προετοιμασμένο ταψί, σε απόσταση μεταξύ τους, και ισιώστε τα ελαφρώς με το χέρι σας.

6. Βάλτε τα μπισκότα στον προθερμασμένο φούρνο και ψήστε για περίπου 15-16 λεπτά. Μόλις ψηθούν, βγάλτε τα από τον φούρνο και αφήστε τα στην άκρη να κρυώσουν. Τα ζεστά μπισκότα θα είναι πολύ μαλακά, γι’ αυτό βγάλτε τα από το ταψί μόνο αφού κρυώσουν και σταθεροποιηθούν.

Διαβάστε επίσης:

Τραγανά τηγανητά στικς απο σουρίμι (απομίμηση καβουριού)

Συκώτι με κρεμμύδια σε βαλσάμικο και σπιτικό πουρέ πατάτας

Πορτορικανό επιδόρπιο καρύδας (tembleque)

ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ο Κάρολος δεν θέλει πυρηνικά στο Ιράν» – Μηνύματα και… Σαίξπηρ στο δείπνο του Λευκού Οίκου

ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Φοράει ακόμη Prada ο διάβολος;

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αναβρασμό η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ – Πυρά στον Σκέρτσο, ασπίδα από Μητσοτάκη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η νέα αρχιτεκτονική των μισθών στο Δημόσιο

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Τα φυτά «ουρλιάζουν» όταν πονούν – Αλλά εμείς δεν τα ακούμε (Audio)

PODCASTS

Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ώρες αγωνίας για τον 4χρονο που δέχτηκε επίθεση σκύλου – Υπεβλήθη σε αλλεπάλληλα χειρουργεία, φέρει πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Έκανε το break ο Παναθηναϊκός και πήρε τον έλεγχο της σειράς, 68-67 τη Βαλένθια στην Ισπανία

ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ο Κάρολος δεν θέλει πυρηνικά στο Ιράν» – Μηνύματα και… Σαίξπηρ στο δείπνο του Λευκού Οίκου

ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Φοράει ακόμη Prada ο διάβολος;

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αναβρασμό η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ – Πυρά στον Σκέρτσο, ασπίδα από Μητσοτάκη

