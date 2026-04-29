Μπισκότα με φυστικοβούτυρο και κομμάτια σοκολάτας

Νόστιμα και εθιστικά, τα μπισκότα με φυστικοβούτυρο, είναι τραγανά και βουτυράτα και θα ενθουσιάσουν μικρούς και μεγάλους.

Είναι ιδανικά για ένα γρήγορο σνακ ή πρωινό, για το σχολείο ή τη δουλειά και το μόνο δίλημμα που θα έχετε, είναι αν θα τα βουτήξετε στον καφέ ή το γάλα.

Υλικά για τη Συνταγή

100 γραμμάρια μαλακό βούτυρο (σε θερμοκρασία δωματίου)

100 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική

100 γραμμάρια καστανή ζάχαρη

250 γραμμάρια φυστικοβούτυρο

1-2 κουταλάκια του γλυκού πάστα βανίλιας

1 αυγό (σε θερμοκρασία δωματίου)

180 γραμμάρια αλεύρι γ.ο.χ.

½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

50 γραμμάρια σταγόνες σοκολάτας ή κομμάτια κουβερτούρας (προαιρετικά)

Εκτέλεση

1. Αρχικά προθερμάνετε τον φούρνο στους 180°C και στρώστε δύο ταψιά με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος.

2. Με ένα μίξερ χειρός, χτυπήστε το μαλακό βούτυρο με τα δύο είδη ζάχαρης, την κρυσταλλική και την καστανή.

3. Προσθέστε το φυστικοβούτυρο και την πάστα βανίλιας και ανακατέψτε καλά. Συμπληρώστε με το αυγό και αναμείξτε μέχρι να ενσωματωθεί στο μίγμα.

4. Στη συνέχεια, προσθέστε το αλεύρι ανακατεμένο και κοσκινισμένο με το αλάτι και το μπέικιν πάουντερ. Ανακατέψτε μέχρι να έχετε μια ομοιόμορφη ζύμη. Αν θέλετε μπορείτε να ενσωματώσετε στη ζύμη σταγόνες σοκολάτας.

5. Πλάστε τη ζύμη σε μπαλάκια στο μέγεθος του πινγκ πονγκ. Τοποθετήστε τα στο προετοιμασμένο ταψί, σε απόσταση μεταξύ τους, και ισιώστε τα ελαφρώς με το χέρι σας.

6. Βάλτε τα μπισκότα στον προθερμασμένο φούρνο και ψήστε για περίπου 15-16 λεπτά. Μόλις ψηθούν, βγάλτε τα από τον φούρνο και αφήστε τα στην άκρη να κρυώσουν. Τα ζεστά μπισκότα θα είναι πολύ μαλακά, γι’ αυτό βγάλτε τα από το ταψί μόνο αφού κρυώσουν και σταθεροποιηθούν.

