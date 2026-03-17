Ιράν: Ο ΟΗΕ διεξάγει έρευνα για το πολύνεκρο χτύπημα στο σχολείο θηλέων

Έρευνα για το πολύνεκρο πλήγμα σε δημοτικό σχολείο κατά την πρώτη ημέρα της επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, διεξάγει ο ΟΗΕ.

Την είδηση επιβεβαίωσε σε δημοσιογράφους ένα από τα μέλη της επιτροπής που την έχει αναλάβει.

Η επίθεση στο σχολείο θηλέων Shajareh Tayyebeh στην πόλη Μινάμπ περιελάμβανε δύο πυραυλικά χτυπήματα με μικρή διαφορά το ένα από το άλλο και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 168 παιδιών, κυρίως κοριτσιών, όπως είπαν χθες στη Γενεύη Ιρανοί αξιωματούχοι.

Στις 5 Μαρτίου το Reuters μετέδωσε ότι Αμερικανοί στρατιωτικοί ερευνητές πιστεύουν ότι είναι πιθανό αμερικανικές δυνάμεις να ευθύνονται για το πλήγμα αλλά δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα ούτε έχουν ολοκληρώσει την έρευνά τους.

Έκτοτε το Πεντάγωνο έχει αναβαθμίσει την έρευνα. «Βρισκόμαστε σε ένα πρώιμο στάδιο αυτής της έρευνας», δήλωσε ο Μαξ ντι Πλεσίς, μέλος της Αποστολής Διαπίστωσης Γεγονότων των Ηνωμένων Εθνών στο Ιράν, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη και πρόσθεσε ότι διαθέτει αξιόπιστες αναφορές που υποστηρίζουν τον απολογισμό των νεκρών των ιρανικών αρχών.

«Είναι σαφές σε εμάς πως ό,τι συμβαίνει σε σχέση με ένα τέτοιο γεγονός, δεδομένων των αθώων ζωών που χάθηκαν, υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη για τη διενέργεια μιας τέτοιας έρευνας και για ένα ανεξάρτητο αποτέλεσμα», τόνισε.

Αν επιβεβαιωθεί ότι για το χτύπημα ευθύνονται οι ΗΠΑ, αυτό θα συνιστά ένα από τα χειρότερα περιστατικά με θανάτους αμάχων που έχει επιφέρει αμερικανικό στρατιωτικό πλήγμα στη Μέση Ανατολή εδώ και δεκαετίες.

