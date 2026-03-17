Θα γίνει η Συρία Ισλαμική Δημοκρατία; Η κυβέρνηση του αλ Σάραα απαγορεύει το αλκοόλ

Στροφή προς τη μετατροπή τη Συρίας σε ισλαμιστική δημοκρατία φαίνεται ότι επιχειρεί η κυβέρνηση του Αχμέντ αλ Σάραα.

Εν μέσω του πολέμου στο Ιράν η συριακή κυβέρνηση με διάταγμα της απαγόρευσε την κατανάλωση αλκοόλ σε εστιατόρια και μπαρ στη Δαμασκό.

Το διάταγμα, που εκδόθηκε από τη διοίκηση της Δαμασκού το βράδυ της Δευτέρας, απαιτεί τη μετατροπή των αδειών νυχτερινών κέντρων και μπαρ σε άδειες καφέ, ενώ περιορίζει την πώληση αλκοόλ μόνο σε σφραγισμένα μπουκάλια για κατανάλωση εκτός καταστήματος και μόνο σε περιοχές με κυρίως χριστιανικό πληθυσμό.

Τα καταστήματα που πωλούν αλκόολ πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 75 μέτρων από χώρους λατρείας και σχολεία και τουλάχιστον 20 μέτρα από εγκαταστάσεις ασφαλείας. Δίνεται προθεσμία τριών μηνών στους ιδιοκτήτες μπαρ για συμμόρφωση.

Ιδιοκτήτης μπαρ στη Δαμασκό δήλωσε ότι θα κλείσει την επιχείρησή του και πρόσθεσε ότι περίμενε το διάταγμα εδώ και καιρό.

Ο ιδιοκτήτης, που δεν θέλησε να κατονομαστεί, φοβούμενος τις συνέπειες, είπε ότι δεν βλέπει λόγο να μετατρέψει το κατάστημά του σε ένα «στεγνό» εστιατόριο ή καφέ, προσθέτοντας ότι οι πελάτες δεν έρχονταν εκεί για πίτσα ή ναργιλέ.

Πολλά εστιατόρια έχουν ήδη αλλάξει τον τρόπο που σερβίρουν αλκοόλ ή έχουν διακόψει εντελώς, μετά την ήττα του Μπασάρ Άσαντ από την ομάδα ανταρτών, που ηγήθηκε ο αλ Σαράα.

Συνελήφθη γυναίκα που έσπασε τη νηστεία της

Ο αλ Σαράα υποσχέθηκε ότι η κυβέρνηση του θα προστατέψει τα δικαιώματα όλων θρησκευτικών ομάδων που ζουν στη Συρία. Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον περασμένο Σεπτέμβριο, υποστήριξε ότι η Συρία «οικοδομεί θεσμούς κράτους δικαίου που εγγυώνται δικαιώματα και ελευθερίες».

O Μοχάμεντ αλ-Αμπντάλα, διευθυντής του Κέντρου Δικαιοσύνης και Λογοδοσίας για τη Συρία με έδρα την Ουάσιγκτον τόνισε ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν απαγορεύει την κατανάλωση ή πώληση αλκοολούχων ποτών.

Πρόσθεσε ότι η απόφαση αντιβαίνει στο Άρθρο 12 της Συνταγματικής Διακήρυξης της Συρίας, που ενέκρινε πέρυσι η κυβέρνηση του Σαράα, η οποία υιοθετεί όλες τις διεθνείς συνθήκες ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει υπογράψει η χώρα, αρκετές από τις οποίες προστατεύουν το δικαίωμα κατανάλωσης αλκοόλ.

Εντωμεταξύ, οι αρχές κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού προχώρησαν στη σύλληψη και επιβολή προστίμου σε γυναίκα που έσπασε την νηστεία της. Ο εισαγγελέας την κατηγόρησε για «προσβολή της δημόσιας αιδούς», σύμφωνα με ανακοίνωση.

Εργαζόμενοι σε αρτοποιείο κοντά στη Δαμασκό απολύθηκαν από το τοπικό συμβούλιο για τον ίδιο λόγο.

