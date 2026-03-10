search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 12:39
10.03.2026 10:48

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα παράνομου τζόγου: Πάνω από 16 εκατ. ευρώ τα κέρδη, τουλάχιστον 17 συλλήψεις

10.03.2026 10:48
Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση σπείρας που φέρεται να δραστηριοποιείται στην παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αποκόμιζαν κέρδη εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά το κύκλωμα δρούσε την τελευταία 8ετία μέσω μη αδειοδοτημένων διαδικτυακών πλατφορμών σε 37 καταστήματα.

Παράλληλα, εξαπατούσε τους παίκτες που συμμετείχαν με τα κέρδη να ξεπερνούν τα 16.000.000 ευρώ, ενώ νομιμοποιούσαν έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες, όπως και από παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 17 συλλήψεις, ενώ διενεργούνται εκτεταμένες έρευνες σε κατοικίες και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε διάφορες περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, στην Πάτρα και το Αγρίνιο.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται νεότερη επίσημη ενημέρωση.

Βία στον ΕΟΔΥ: Ο Σύλλογος Εργαζομένων στο πλευρό της γραμματέως του ΔΣ… κρατώντας τις αποστάσεις

Πάτρα: Ο νεραντζοπόλεμος κατέληξε σε άγριο ξύλο – Στο νοσοκομείο ένας 15χρονος

Στα 84 του «έφυγε» ο σκηνοθέτης Γιώργος Πανουσόπουλος


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε στο 2,7% ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριο – Πού ανέβηκαν οι τιμές

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πήγε θέατρο ο Νίκος Ανδρουλάκης – Παρακολούθησε την παράσταση για τον Αντώνη Καλογιάννη

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκρυβαν μετανάστες σε πατάρι κουρείου – Τέσσερις συλλήψεις

ΚΟΣΜΟΣ

Mέση Ανατολή: Με «θάνατο και φωτιά» για το Στενό του Ορμούζ απειλεί ο Τραμπ – «Θα συνεχίσουμε τα πλήγματα όσο χρειαστεί», απαντά η Τεχεράνη, συνεχίζεται η επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο – Όλες οι εξελίξεις

Μουσείο Μαρία Κάλλας Δήμου Αθηναίων | «Εκτός σκηνής: η φροντίδα του θεατρικού κοστουμιού»

ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

Βία στον ΕΟΔΥ: Με «διάστρεμμα αυχενικής μοίρας» η 53χρονη υπάλληλος που κατήγγειλε τον Χατζηχριστοδούλου – Ολόκληρη η δήλωσή της

Πάτρα: Γονείς εντόπισαν νεκρή την 26χρονη κόρη τους σε χωράφι – Φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή της

