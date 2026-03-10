Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα παράνομου τζόγου: Πάνω από 16 εκατ. ευρώ τα κέρδη, τουλάχιστον 17 συλλήψεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση σπείρας που φέρεται να δραστηριοποιείται στην παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αποκόμιζαν κέρδη εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά το κύκλωμα δρούσε την τελευταία 8ετία μέσω μη αδειοδοτημένων διαδικτυακών πλατφορμών σε 37 καταστήματα.

Παράλληλα, εξαπατούσε τους παίκτες που συμμετείχαν με τα κέρδη να ξεπερνούν τα 16.000.000 ευρώ, ενώ νομιμοποιούσαν έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες, όπως και από παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 17 συλλήψεις, ενώ διενεργούνται εκτεταμένες έρευνες σε κατοικίες και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε διάφορες περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, στην Πάτρα και το Αγρίνιο.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται νεότερη επίσημη ενημέρωση.

