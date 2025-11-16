«Μαμά, τα καταφέραμε»: To συγκινητικό μήνυμα του Τεττέη για το ντεμπούτο στην Εθνική

Μια συγκινητική ανάρτηση, λίγες ώρες μετά το ντεμπούτο του με τη γαλανόλευκη απέναντι στη Σκωτία, έκανε ο Ανδρέας Τεττέη.

Ο 24χρονος φορ της Κηφισιάς συγκίνησε τους πάντες με την αφιέρωση του.

«Όλη μου τη ζωή ονειρευόμουν και περίμενα αυτή την στιγμή. Τεράστια τιμή και υπερηφάνεια να φοράω τη φανέλα με το εθνόσημο. Μαμά, τα καταφέραμε!», έγραψε στην ανάρτησή του.

