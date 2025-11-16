search
16.11.2025 13:02

«Μαμά, τα καταφέραμε»: To συγκινητικό μήνυμα του Τεττέη για το ντεμπούτο στην Εθνική

16.11.2025 13:02
tetei

Μια συγκινητική ανάρτηση, λίγες ώρες μετά το ντεμπούτο του με τη γαλανόλευκη απέναντι στη Σκωτία, έκανε ο Ανδρέας Τεττέη.

Ο 24χρονος φορ της Κηφισιάς συγκίνησε τους πάντες με την αφιέρωση του.

«Όλη μου τη ζωή ονειρευόμουν και περίμενα αυτή την στιγμή. Τεράστια τιμή και υπερηφάνεια να φοράω τη φανέλα με το εθνόσημο. Μαμά, τα καταφέραμε!», έγραψε στην ανάρτησή του.

