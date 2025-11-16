search
ΚΥΡΙΑΚΗ 16.11.2025 20:58
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.11.2025 19:55

Βραζιλία: Πήρε εξιτήριο ο Όσκαρ από το νοσοκομείο λόγω καρδιακών προβλημάτων

16.11.2025 19:55
oscar-chelsea

Ο Βραζιλιάνος διεθνής Όσκαρ, πρώην μέσος της Τσέλσι, πήρε την Κυριακή (16/11) εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου είχε εισαχθεί πέντε ημέρες νωρίτερα λόγω καρδιακών προβλημάτων, όπως ανακοίνωσε η τωρινή του ομάδα, Σάο Πάολο.

Την Τρίτη (11/11), ο 34χρονος ποδοσφαιριστής είχε υποστεί «αγγειοκινητική συγκοπή», γνωστή και ως νευροκαρδιογενή λιποθυμία, κατά τη διάρκεια καθιερωμένων ιατρικών εξετάσεων στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου. Αυτό το είδος λιποθυμικού επεισοδίου προκαλείται από ξαφνική πτώση της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθμού, που μειώνει τη ροή αίματος προς τον εγκέφαλο.

Πολλά τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο Όσκαρ ενδέχεται να χρειαστεί να βάλει πρόωρο τέλος στην καριέρα του. Ο σύλλογός του, ωστόσο, περιορίστηκε την Κυριακή να αναφέρει σε ανακοίνωση ότι ο παίκτης ήταν «σταθερός και σε καλή κλινική κατάσταση καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του» και ότι θα ακολουθήσει «ιατρικό πρόγραμμα ξεκούρασης τις επόμενες ημέρες».

Διαβάστε επίσης:

Μουντιάλ 2026: Στα τελικά με «εννιάρα» η Πορτογαλία, πλέι οφ για την Ιρλανδία

Γερμανία: Οργανωμένοι οπαδοί των ομάδων έκαναν κοινή πορεία διαμαρτυρίας για την αστυνομία στα γήπεδα (video)

Παλαιστίνιοι ποδοσφαιριστές έστειλαν μήνυμα ειρήνης από το Μπιλμπάο – «Το να εκπροσωπείς την Παλαιστίνη είναι η μεγαλύτερη τιμή που υπάρχει» 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ – «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Συμπλοκή με μαχαίρι έξω από μπαρ στο Μουζάκι: Τρια άτομα στο νοσοκομείο

trakter agrotes 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Μονόδρομος οι δυναμικές κινητοποιήσεις», τονίζουν οι αγρότες

oscar-chelsea
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βραζιλία: Πήρε εξιτήριο ο Όσκαρ από το νοσοκομείο λόγω καρδιακών προβλημάτων

benjamin-netanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Στριμωγμένος από την ακροδεξιά ο Νετανιάχου, τάχθηκε ξανά κατά της ίδρυσης Παλαιστινιακού κράτους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
despoian spanou 765- new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο Μητσοτάκης μετατρέπει την χώρα μας σε πρατήριο καυσίμων για να κερδίζουν οι ΗΠΑ και οι Αμερικανοί πετρελαιάδες

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

thialia-matika-new
LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή - Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)

mitsotakis-akinito-maketa
ΕΛΛΑΔΑ

Παίρνει μορφή το συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων στο ιστορικό σπίτι των Μητσοτάκηδων στη Γλυφάδα (αποκλειστικές φωτό)  

Kinito
ΕΛΛΑΔΑ

Πρώην αθλήτρια των Ολυμπιακών Αγώνων ανάμεσα σε συλληφθέντες για τηλεφωνικές απάτες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 16.11.2025 20:56
bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ – «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Συμπλοκή με μαχαίρι έξω από μπαρ στο Μουζάκι: Τρια άτομα στο νοσοκομείο

trakter agrotes 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Μονόδρομος οι δυναμικές κινητοποιήσεις», τονίζουν οι αγρότες

1 / 3