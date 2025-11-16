Βραζιλία: Πήρε εξιτήριο ο Όσκαρ από το νοσοκομείο λόγω καρδιακών προβλημάτων

Ο Βραζιλιάνος διεθνής Όσκαρ, πρώην μέσος της Τσέλσι, πήρε την Κυριακή (16/11) εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου είχε εισαχθεί πέντε ημέρες νωρίτερα λόγω καρδιακών προβλημάτων, όπως ανακοίνωσε η τωρινή του ομάδα, Σάο Πάολο.

Την Τρίτη (11/11), ο 34χρονος ποδοσφαιριστής είχε υποστεί «αγγειοκινητική συγκοπή», γνωστή και ως νευροκαρδιογενή λιποθυμία, κατά τη διάρκεια καθιερωμένων ιατρικών εξετάσεων στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου. Αυτό το είδος λιποθυμικού επεισοδίου προκαλείται από ξαφνική πτώση της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθμού, που μειώνει τη ροή αίματος προς τον εγκέφαλο.

Πολλά τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο Όσκαρ ενδέχεται να χρειαστεί να βάλει πρόωρο τέλος στην καριέρα του. Ο σύλλογός του, ωστόσο, περιορίστηκε την Κυριακή να αναφέρει σε ανακοίνωση ότι ο παίκτης ήταν «σταθερός και σε καλή κλινική κατάσταση καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του» και ότι θα ακολουθήσει «ιατρικό πρόγραμμα ξεκούρασης τις επόμενες ημέρες».

