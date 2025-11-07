search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

07.11.2025

NBA: Αυτοί είναι οι 20 πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες για το 2025 – Στην 4η θέση ο Αντετοκούνμπο

07.11.2025 22:45
Στην τέταρτη θέση της λίστας με τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες του ΝΒΑ για τη σεζόν 2025–2026 βρίσκεται ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, με συνολικά έσοδα 99,1 εκατομμύρια δολάρια.

Τα σχετικά στοιχεία παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα Sportico, όπου σημειώνεται ότι οι 20 πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες του NBA θα κερδίσουν συνολικά 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος από μισθούς και χορηγίες, με επικεφαλής τον ΛεΜπρόν Τζέιμς με 132,6 εκατομμύρια δολάρια.

Η λίστα με τους 20 πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες του NBA για το 2025

1. ΛεΜπρόν Τζέιμς (Λος Άντζελες Λέικερς): 132,6 εκατομμύρια δολάρια

Μισθός: 52,6 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 80 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 40

2. Στέφ Κάρι ( Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς): 109,6 εκατομμύρια δολάρια

Μισθός: 59,6 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 50 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 37

3. Κέβιν Ντουράντ (Χιούστον Ρόκετς): 103,3 εκατομμύρια δολάρια

Μισθός: 53,3 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίς: 50 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 37

4. Γιάννης Αντετοκούνμπο (Μιλγουόκι Μπακς): 99,1 εκατομμύρια δολάρια

Μισθός: 54,1 εκατομμύρια δολάρια | Χογηρίες: 45 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 30

5. Τζέισον Τέιτουμ (Μπόστον Σέλτικς): 72,1 εκατομμύρια δολάρια

Μισθός: 54,1 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 18 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 27

6. Άντονι Έντουαρντς (Μινεσότα Τίμπεργουβς): 65,6 εκατομμύρια δολάρια

Μισθός: 45,6 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 20 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 24

7. Τζοέλ Εμπτίντ (Φιλαδέλφεια 76ers): 65,2 εκατομμύρια δολάρια

Μισθός: 55,2 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 10 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 31

8. Τζίμι Μπάτλερ (Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς): 65,1 εκατομμύρια δολάρια

Μισθός: 54,1 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 11 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 36

9. Νίκολα Γιόκιτς (Ντένβερ Νάγκετς): 64,2 εκατομμύρια δολάρια

Μισθός: 55,2 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 9 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 30

10. Ντέβιν Μπούκερ (Φοίνιξ Σανς): 63,1 εκατομμύρια δολάρια

Μισθός: 53,1 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 10 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 29

11. Λούκα Ντόντσιτς (Λος Άντζελες Λέικερς): 61 εκατομμύρια δολάρια

Μισθός: 46 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 15 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 26

12. Σάι Γκίλτζους-Αλεξάντερ (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ): 58,3 εκατομμύρια δολάρια

Μισθός: 38,3 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 20 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 27

13. Κάρλ-Άντονι Τάουνς (Νικς Νέας Υόρκης): 58,1 εκατομμύρια δολάρια

Μισθός: 53,1 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 5 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 29

14. Άντονι Ντέιβις (Ντάλας Μάβερικς): 57,6 εκατομμύρια δολάρια

Μισθός: 54,1 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 3,5 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 32

15. Ντόνοβαν Μίτσελ (Κλίβελαντ Καβαλίερς): 56,9 εκατομμύρια δολάρια

Μισθός: 46,4 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 10,5 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 29

16. Πολ Τζορτζ (Φιλαδέλφεια 76ερς): 56,7 εκατομμύρια δολάρια

Μισθός: 51,7 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 5 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 35

17. Ταϊρίζ Χάλιμπερτον (Ιντιάνα Πέισερς): 56,6 εκατομμύρια δολάρια

Μισθός: 45,6 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 11 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 25

18. Κάουι Λέοναρντ (Λ.Α Κλίπερς): 56,5 εκατομμύρια δολάρια

Μισθός: 50 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 6,5 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 34

19. Κέιντ Κάνινγκχαμ  (Ντιτρόιτ Πίστονς): 56,4 εκατομμύρια δολάρια

Μισθός: 46,4 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 10 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 24

20.  Τζέιμς Χάρντεν ( Λ.Α. Κλίπερς): 55,2 εκατομμύρια δολάρια

Μισθός: 39,2 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 16 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 36

