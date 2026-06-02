ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 11:42
Στην Ελβετία η νέα έδρα της Allwyn – Ολοκληρώθηκε η μεταφορά από το Λουξεμβούργο

Ολοκληρώθηκε η μεταφορά της καταστατικής έδρας της Allwyn από το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου στην Ελβετία, καθώς η εταιρεία εγγράφηκε επισήμως στο αρμόδιο ελβετικό εμπορικό μητρώο στις 29 Μαΐου 2026.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία συνεχίζει να λειτουργεί με την επωνυμία «Allwyn AG» και πλέον διέπεται από το ελβετικό δίκαιο, χωρίς να έχει προηγηθεί διάλυση, εκκαθάριση ή οποιαδήποτε διακοπή της νομικής της προσωπικότητας και της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Η μεταφορά της έδρας είχε εγκριθεί από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου 2026, ενώ η νέα καταστατική έδρα της εταιρείας βρίσκεται πλέον στη Λουκέρνη της Ελβετίας.

Η Allwyn επισημαίνει ότι η αλλαγή της έδρας δεν επηρεάζει τη μετοχική της βάση, το μετοχικό της κεφάλαιο ή τα περιουσιακά της στοιχεία. Το μετοχικό κεφάλαιο παραμένει αμετάβλητο στα 242 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ όλοι οι μέτοχοι διατηρούν τον ίδιο αριθμό μετοχών που κατείχαν πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Παράλληλα, οι μετοχές της εταιρείας εξακολουθούν να είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και να τηρούνται σε άυλη μορφή μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων, με το Euronext Securities Athens να παραμένει το αρμόδιο κεντρικό αποθετήριο τίτλων και να συνεχίζει να υποστηρίζει τις εταιρικές πράξεις της εταιρείας.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι το νέο καταστατικό της έχει προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του ελβετικού δικαίου, διατηρώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη συνέχιση της διαπραγμάτευσης των μετοχών της στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Σε ό,τι αφορά τη διοίκηση, το Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει αμετάβλητο, με τον Karel Komarek να επανεκλέγεται στη θέση του προέδρου.

