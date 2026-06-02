ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 11:55
Αννούλα Βασιλείου για Μανώλη Αγγελόπουλο: «Με έβαζε στο πορτμπαγκάζ για να πάει στο σπίτι – H μάνα του δεν με συμπάθησε ποτέ» (Video)

Για τη δύσκολη σχέση της με τη μητέρα του Μανώλη Αγγελόπουλου μίλησε η Αννούλα Βασιλείου, αποκαλύπτοντας πως ο τραγουδιστής αναγκαζόταν να την… κρύβει στο πορτμπαγκάζ, καθώς η πεθερά της δεν τη συμπάθησε ποτέ.

Καλεσμένη της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου στο «Στούντιο 4», αναφέρθηκε στον γάμο της με τον Μανώλη Αγγελόπουλο, περιγράφοντας την πρώτη επαφή με τη μητέρα του, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να παντρευτούν. 

«Η μαμά του με το που με γνώρισε, άρχισε ένα βρισίδι στα τσιγγάνικα. Είχα πάει ως τραγουδίστρια, αλλά έλεγε “τι είναι αυτό που μου έφερες εδώ;”. Η μαμά του κοιμόταν στο πάτωμα, μαζί με τον μικρό του αδελφό. Ο Μανώλης κοιμόταν στο κρεβάτι. Το σπίτι ήταν πολύ καθαρό. Μαγείρευε έξω για να μην λερώνει την κουζίνα. Μιλάμε για καθαριότητα και αρχοντιά. Εμένα δεν με συμπάθησε ποτέ. Δεν πήγαινα στο σπίτι. Αφού με έβαζε στο πορτμπαγκάζ για να πάει στο σπίτι του. Μια φορά, δύο, με είχε βάλει στο πορτμπαγκάζ, για να μη μ’ αφήσει να περιμένω κάτω, σε μια καφετέρια, ας πούμε. Στους τσιγγάνους αρχηγοί είναι οι μανάδες, όχι οι πατεράδες. Σέβονται τις μαμάδες. Εκείνος βέβαια δεν την άκουσε και έκανε αυτό που ήθελε» είπε, αρχικά.

«Οι τσιγγάνοι δεν είχαν τίποτα μαζί μου. Η μάνα του δεν ήθελε. Οι τσιγγάνοι με αγαπούσαν. Η μάνα του επηρέαζε τις αδελφές της, οι οποίες ήταν πολύ κατά μου. Φτάσαμε στο σημείο να φύγουμε, να κλεφτούμε. Παιδιά, τράβηξα πάρα πολλά μέχρι να τον παντρευτώ. Μετά ηρεμήσαμε. Έκανα δύο παιδιά και μετά παντρευτήκαμε. Τα παιδιά μου ήταν παρανυφάκια στον γάμο μου. Η μάνα του δεν αγκάλιασε ποτέ τα παιδιά μου» πρόσθεσε.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

