27.08.2025
27.08.2025

Bruce Willis: Ο ηθοποιός ζει πλέον σε ξεχωριστό σπίτι από την οικογένειά του – «Η πιο δύσκολη απόφαση» (videos)

27.08.2025 18:23
bruce-willis_emma-heming_2708_1920-1080_2_new
credit: AP

Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις (Bruce Willis), Έμα Χέμινγκ (Emma Heming), πήρε τη «δύσκολη απόφαση» να μεταφέρει τον ηθοποιό σε ένα ξεχωριστό σπίτι, εν μέσω της μάχης του με την άνοια.

«Ο Μπρους θα το ήθελε αυτό για τις κόρες μας», εξήγησε η Χέμινγκ για τη Μέιμπελ, 13 ετών, και την Έβελιν, 11 ετών, στην ειδική εκπομπή της Τρίτης, «Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey – A Diane Sawyer Special».

Η 49χρονη πρόσθεσε: «Θα ήθελε να ζουν σε ένα σπίτι που θα είναι περισσότερο προσαρμοσμένο στις δικές τους ανάγκες, όχι στις δικές του».

Διευκρίνισε επίσης ότι οι μικρές επισκέπτονται τον 70χρονο ηθοποιό στο δεύτερο σπίτι του -που βρίσκεται κοντά στο δικό τους- «πολύ συχνά». Η Χέμινγκ πηγαίνει τη Μέιμπελ και την Έβελιν για πρωινό και δείπνο μαζί του.

Ο σταρ του «Die Hard» -που είναι επίσης πατέρας της Ρούμερ, 37 ετών, της Σκάουτ, 34, και της Ταλούλα, 31, από τον γάμο του με την Ντέμι Μουρ- ζει με μια ομάδα φροντιστών που του παρέχουν πλήρη υποστήριξη.

Η Χέμινγκ έκανε αυτή την αποκάλυψη, ενώ προωθούσε τα απομνημονεύματά της, «The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path», που θα κυκλοφορήσουν στις 9 Σεπτεμβρίου.

Στο βιβλίο καταγράφει τις δυσκολίες της υγείας του Γουίλις, οι οποίες έγιναν γνωστές το 2022, όταν ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός αποσύρθηκε από την υποκριτική καθώς διαγνώστηκε με αφασία.

Η συγκεκριμένη πάθηση, σύμφωνα με την Mayo Clinic, επηρεάζει την ομιλία, καθώς και τον τρόπο που κάποιος γράφει ή κατανοεί τον προφορικό και γραπτό λόγο.

Την επόμενη χρονιά, ο Γουίλις διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια, μια προοδευτική νευρολογική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από γλωσσικά προβλήματα, αλλαγές στη συμπεριφορά και δυσκολίες στην κινητικότητα.

Η Χέμινγκ είπε στους τηλεθεατές ότι οι αγαπημένοι του Γουίλις έχουν πλέον «έναν διαφορετικό τρόπο» επικοινωνίας μαζί του, καθώς οι γλωσσικές του δεξιότητες «φθίνουν».

Στη σπάνια αυτή ενημέρωση, σημείωσε: «Ο Μπρους παραμένει πολύ κινητικός. Είναι γενικά σε καλή σωματική υγεία, απλώς ο εγκέφαλός του τον προδίδει».

Η Χέμινγκ, που φάνηκε ιδιαίτερα συγκινημένη κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τη Σόγερ, παραδέχτηκε ότι είναι «δύσκολο» να βλέπει στιγμές που εμφανίζεται ο παλιός Μπρους, «γιατί τόσο γρήγορα όσο έρχονται αυτές οι στιγμές, τόσο γρήγορα φεύγουν».

«Έχει αυτό το δυνατό γέλιο και, ξέρετε, μερικές φορές βλέπεις αυτή τη λάμψη στα μάτια του ή αυτό το πονηρό χαμόγελο και απλώς νιώθω ότι μεταφέρομαι πίσω στο παρελθόν», είπε συγκινημένη.

Η ηθοποιός ξεκίνησε να βγαίνει με τον Γουίλις το 2007, παντρεύτηκαν το 2009 και ανανέωσαν τους όρκους τους 10 χρόνια αργότερα.

