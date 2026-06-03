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03.06.2026 17:02

Αφαίρεσαν το όνομα του Γεννηματά από Κέντρο Υγείας στη Ροδόπη – Κατηγορίες για πολιτική εμπάθεια

03.06.2026 17:02
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Την αντίδραση του βουλευτή Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ Ιλχάν Αχμέτ προκάλεσε η πρόσφατη αντικατάσταση της σήμανσης στην πρόσοψη του Κέντρου Υγείας Σαπών, από την οποία αφαιρέθηκε το όνομα του θεμελιωτή του Εθνικού Συστήματος Υγείας, Γεωργίου Γεννηματά.

Ο κ. Αχμέτ υπογραμμίζει ότι η ονοματοδοσία του Κέντρου Υγείας είχε αποφασιστεί το 1996, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της δομής, ως ελάχιστος φόρος τιμής στον αείμνηστο υπουργό.

Όπως σημειώνει ο βουλευτής, η ονομασία αυτή παρέμεινε αναλλοίωτη επί τρεις δεκαετίες από όλες τις διοικήσεις και τις κυβερνήσεις, μέχρι την πρόσφατη αντικατάστασή της με μια νέα επιγραφή που αναφέρει απλώς «Κέντρο Υγείας Σαπών».

Στρέφοντας τα βέλη του προς τη διοίκηση του Νοσοκομείου Κομοτηνής, την 4η ΥΠΕ και την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ο βουλευτής Ροδόπης ζητά την άμεση αποκατάσταση της προηγούμενης ονομασίας. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει πως, σε αντίθετη περίπτωση, προτίθεται να φέρει άμεσα το θέμα στη Βουλή των Ελλήνων μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Μάλιστα ο βουλευτής παραθέτει και παλαιότερες φωτογραφίες από το Κέντρο Υγείας Σαπών.

«Γαλάζια, πράσινη και κόκκινη Υγεία δεν υπάρχει. Τα ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ δημιουργήθηκαν ως θεσμός από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ την δεκαετία του 80 και υιοθετήθηκαν στην καρδιά και την συνείδηση του ελληνικού λαού. Και ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ υπήρξε ο θεμελιωτής και ο πρωτεργάτης τους» ανέφερε ο βουλευτής.

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