Πάγκρεας: Ποια σημάδια «μαρτυρούν» ότι νοσεί

Η σημασία του παγκρέατος είναι τεράστια, καθώς διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διαχείριση του διαβήτη και σε διάφορες πεπτικές λειτουργίες. Για τους λόγους αυτούς, η διατήρηση της υγείας του είναι ζωτικής σημασίας για τη συνολική ευεξία.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, υπάρχουν τρόποι να αναγνωρίσετε ότι υπάρχει πρόβλημα, καθώς και συνήθειες που επιτρέπουν να το διατηρήσετε υγιές.

Ποια σημάδια δεν πρέπει να αγνοήσεις

Ο Brett Sheppard, M.D. από το Πανεπιστήμιο Υγείας & Επιστημών του Όρεγκον, εφιστά την προσοχή στα παρακάτω συμπτώματα:

Ανοιχτόχρωμα κόπρανα, με λιπαρή υφή που επιπλέουν στο νερό

Ίκτερος (Κίτρινο χρώμα στο δέρμα και τα μάτια)

Κοιλιακός πόνος σαν από το κέντρο του σώματος

Ανεξήγητη απώλεια βάρους.

Συχνά προβλήματα και αιτίες

1. Διαβήτης

Ο διαβήτης τύπου 1 οφείλεται στην ελαττωματική παραγωγή ή λειτουργία της ινσουλίνης. Ο διαβήτης τύπου 2, πλέον κοινή μορφή, οφείλεται στην αδυναμία του σώματος να ανταποκριθεί στην ινσουλίνη. Το πάγκρεας αντισταθμίζει τα παραπάνω με υπερπαραγωγή ινσουλίνης, οδηγώντας τα β-παγκρεατικά κύτταρα σε εξάντληση και θάνατο. Ο αρρύθμιστος διαβήτης μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές όπως έμφραγμα, εγκεφαλικό επεισόδιο, νεφρική ανεπάρκεια, απώλεια όρασης και στυτική δυσλειτουργία.

Η Δρ Archana Sadhu από το Houston Methodist Hospital προτείνει για αρχή αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως αύξηση της φυσικής δραστηριότητας και διατροφή με ελάχιστα ή καθόλου επεξεργασμένα και σακχαρούχα τρόφιμα.

2. Παγκρεατίτιδα

Η παγκρεατίτιδα προκαλείται από τα πεπτικά ένζυμα που ενεργοποιούνται και στρέφονται κατά των παγκρεατικών κυττάρων, με κύριο σύμπτωμα τον έντονο κοιλιακό πόνο. Συχνές αιτίες είναι η κατάχρηση αλκοόλ και οι χολόλιθοι (πέτρες στη χολη). Η οξεία παγκρεατίτιδα μπορεί να οδηγήσει σε χρόνια παγκρεατίτιδα, η οποία χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενη φλεγμονή και βλάβη.

Τις περισσότερες φορές, η παγκρεατίτιδα αντιμετωπίζεται συντηρητικά με χορήγηση υγρών παρεντερικά, αντιπυρετική θεραπεία και παυσίπονα.

3. Καρκίνος του παγκρέατος

Ο καρκίνος του παγκρέατος αποτελεί την τέταρτη αίτια θνητότητας από καρκίνο παγκοσμίως. Αποτελεί σιωπηλή νόσο, με το 80% των περιπτώσεων να διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Είναι από τις πλέον δύσκολες στην αντιμετώπιση μορφές καρκίνου, με προσδόκιμο ζωής από ένα έως τρία χρόνια μετά τη διάγνωση.

Η θεραπεία περιλαμβάνει συνήθως χειρουργική επέμβαση και χημειοθεραπεία. Ο Δρ. Andrew Hendifar από το Cedars-Sinai σημειώνει ότι αναδυόμενες θεραπείες που στοχεύουν μεταλλάξεις γονιδίων που προκαλούν καρκίνο δίνουν ελπίδα για πιο αποτελεσματική θεραπεία σε περισσότερους ασθενείς.

Tips για υγιές πάγκρεας

Υιοθετήστε μια αντιφλεγμονώδη διατροφή: Άτομα με παράγοντες κινδύνου όπως οικογενειακό ιστορικό ή κατάχρηση αλκοόλ, μια διατροφή τύπου μεσογειακής μπορεί να είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη.

Άτομα με παράγοντες κινδύνου όπως οικογενειακό ιστορικό ή κατάχρηση αλκοόλ, μια διατροφή τύπου μεσογειακής μπορεί να είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη. Τακτική άσκηση: Η φυσική δραστηριότητα βοηθά στη διατήρηση υγιούς βάρους, μειώνει την αντίσταση στην ινσουλίνη και υποστηρίζει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού, προλαμβάνοντας ενδεχομένως καρκίνους, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του παγκρέατος.

Η φυσική δραστηριότητα βοηθά στη διατήρηση υγιούς βάρους, μειώνει την αντίσταση στην ινσουλίνη και υποστηρίζει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού, προλαμβάνοντας ενδεχομένως καρκίνους, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του παγκρέατος. Όχι στο κάπνισμα και στην υπερκατανάλωση αλκοόλ: Το κάπνισμα προκαλεί φλεγμονή και βλάβη στο DNA των κυττάρων του παγκρέατος. Το αλκοόλ μπορεί να βλάψει το πάγκρεας με την πάροδο του χρόνου. Ο περιορισμός αυτών των συνηθειών μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο παγκρεατικών προβλημάτων.

Πηγή: ygeiamou

