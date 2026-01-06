Πάγκρεας: Ποια σημάδια «μαρτυρούν» ότι νοσεί

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η σημασία του παγκρέατος είναι τεράστια, καθώς διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διαχείριση του διαβήτη και σε διάφορες πεπτικές λειτουργίες. Για τους λόγους αυτούς, η διατήρηση της υγείας του είναι ζωτικής σημασίας για τη συνολική ευεξία.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, υπάρχουν τρόποι να αναγνωρίσετε ότι υπάρχει πρόβλημα, καθώς και συνήθειες που επιτρέπουν να το διατηρήσετε υγιές.
Ο Brett Sheppard, M.D. από το Πανεπιστήμιο Υγείας & Επιστημών του Όρεγκον, εφιστά την προσοχή στα παρακάτω συμπτώματα:
Ο διαβήτης τύπου 1 οφείλεται στην ελαττωματική παραγωγή ή λειτουργία της ινσουλίνης. Ο διαβήτης τύπου 2, πλέον κοινή μορφή, οφείλεται στην αδυναμία του σώματος να ανταποκριθεί στην ινσουλίνη. Το πάγκρεας αντισταθμίζει τα παραπάνω με υπερπαραγωγή ινσουλίνης, οδηγώντας τα β-παγκρεατικά κύτταρα σε εξάντληση και θάνατο. Ο αρρύθμιστος διαβήτης μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές όπως έμφραγμα, εγκεφαλικό επεισόδιο, νεφρική ανεπάρκεια, απώλεια όρασης και στυτική δυσλειτουργία.
Η Δρ Archana Sadhu από το Houston Methodist Hospital προτείνει για αρχή αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως αύξηση της φυσικής δραστηριότητας και διατροφή με ελάχιστα ή καθόλου επεξεργασμένα και σακχαρούχα τρόφιμα.
Η παγκρεατίτιδα προκαλείται από τα πεπτικά ένζυμα που ενεργοποιούνται και στρέφονται κατά των παγκρεατικών κυττάρων, με κύριο σύμπτωμα τον έντονο κοιλιακό πόνο. Συχνές αιτίες είναι η κατάχρηση αλκοόλ και οι χολόλιθοι (πέτρες στη χολη). Η οξεία παγκρεατίτιδα μπορεί να οδηγήσει σε χρόνια παγκρεατίτιδα, η οποία χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενη φλεγμονή και βλάβη.
Τις περισσότερες φορές, η παγκρεατίτιδα αντιμετωπίζεται συντηρητικά με χορήγηση υγρών παρεντερικά, αντιπυρετική θεραπεία και παυσίπονα.
Ο καρκίνος του παγκρέατος αποτελεί την τέταρτη αίτια θνητότητας από καρκίνο παγκοσμίως. Αποτελεί σιωπηλή νόσο, με το 80% των περιπτώσεων να διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Είναι από τις πλέον δύσκολες στην αντιμετώπιση μορφές καρκίνου, με προσδόκιμο ζωής από ένα έως τρία χρόνια μετά τη διάγνωση.
Η θεραπεία περιλαμβάνει συνήθως χειρουργική επέμβαση και χημειοθεραπεία. Ο Δρ. Andrew Hendifar από το Cedars-Sinai σημειώνει ότι αναδυόμενες θεραπείες που στοχεύουν μεταλλάξεις γονιδίων που προκαλούν καρκίνο δίνουν ελπίδα για πιο αποτελεσματική θεραπεία σε περισσότερους ασθενείς.
Πηγή: ygeiamou
