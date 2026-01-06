search
ΤΡΙΤΗ 06.01.2026 14:17
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.01.2026 13:43

Πάγκρεας: Ποια σημάδια «μαρτυρούν» ότι νοσεί

06.01.2026 13:43
koilia-ponos-new

Η σημασία του παγκρέατος είναι τεράστια, καθώς διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διαχείριση του διαβήτη και σε διάφορες πεπτικές λειτουργίες. Για τους λόγους αυτούς, η διατήρηση της υγείας του είναι ζωτικής σημασίας για τη συνολική ευεξία.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, υπάρχουν τρόποι να αναγνωρίσετε ότι υπάρχει πρόβλημα, καθώς και συνήθειες που επιτρέπουν να το διατηρήσετε υγιές.

Ποια σημάδια δεν πρέπει να αγνοήσεις

Ο Brett Sheppard, M.D. από το Πανεπιστήμιο Υγείας & Επιστημών του Όρεγκον, εφιστά την προσοχή στα παρακάτω συμπτώματα:

  • Ανοιχτόχρωμα κόπρανα, με λιπαρή υφή που επιπλέουν στο νερό
  • Ίκτερος (Κίτρινο χρώμα στο δέρμα και τα μάτια)
  • Κοιλιακός πόνος σαν από το κέντρο του σώματος
  • Ανεξήγητη απώλεια βάρους.

Συχνά προβλήματα και αιτίες

1. Διαβήτης

Ο διαβήτης τύπου 1 οφείλεται στην ελαττωματική παραγωγή ή λειτουργία της ινσουλίνης. Ο διαβήτης τύπου 2, πλέον κοινή μορφή, οφείλεται στην αδυναμία του σώματος να ανταποκριθεί στην ινσουλίνη. Το πάγκρεας αντισταθμίζει τα παραπάνω με υπερπαραγωγή ινσουλίνης, οδηγώντας τα β-παγκρεατικά κύτταρα σε εξάντληση και θάνατο. Ο αρρύθμιστος διαβήτης μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές όπως έμφραγμαεγκεφαλικό επεισόδιονεφρική ανεπάρκειααπώλεια όρασης και στυτική δυσλειτουργία.

Η Δρ Archana Sadhu από το Houston Methodist Hospital προτείνει για αρχή αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως αύξηση της φυσικής δραστηριότητας και διατροφή με ελάχιστα ή καθόλου επεξεργασμένα και σακχαρούχα τρόφιμα.

2. Παγκρεατίτιδα

Η παγκρεατίτιδα προκαλείται από τα πεπτικά ένζυμα που ενεργοποιούνται και στρέφονται κατά των παγκρεατικών κυττάρων, με κύριο σύμπτωμα τον έντονο κοιλιακό πόνο. Συχνές αιτίες είναι η κατάχρηση αλκοόλ και οι χολόλιθοι (πέτρες στη χολη). Η οξεία παγκρεατίτιδα μπορεί να οδηγήσει σε χρόνια παγκρεατίτιδα, η οποία χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενη φλεγμονή και βλάβη.

Τις περισσότερες φορές, η παγκρεατίτιδα αντιμετωπίζεται συντηρητικά με χορήγηση υγρών παρεντερικά, αντιπυρετική θεραπεία και παυσίπονα.

3. Καρκίνος του παγκρέατος

Ο καρκίνος του παγκρέατος αποτελεί την τέταρτη αίτια θνητότητας από καρκίνο παγκοσμίως. Αποτελεί σιωπηλή νόσο, με το 80% των περιπτώσεων να διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Είναι από τις πλέον δύσκολες στην αντιμετώπιση μορφές καρκίνου, με προσδόκιμο ζωής από ένα έως τρία χρόνια μετά τη διάγνωση.

Η θεραπεία περιλαμβάνει συνήθως χειρουργική επέμβαση και χημειοθεραπεία. Ο Δρ. Andrew Hendifar από το Cedars-Sinai σημειώνει ότι αναδυόμενες θεραπείες που στοχεύουν μεταλλάξεις γονιδίων που προκαλούν καρκίνο δίνουν ελπίδα για πιο αποτελεσματική θεραπεία σε περισσότερους ασθενείς.

Tips για υγιές πάγκρεας

  • Υιοθετήστε μια αντιφλεγμονώδη διατροφή: Άτομα με παράγοντες κινδύνου όπως οικογενειακό ιστορικό ή κατάχρηση αλκοόλ, μια διατροφή τύπου μεσογειακής μπορεί να είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη.
  • Τακτική άσκηση: Η φυσική δραστηριότητα βοηθά στη διατήρηση υγιούς βάρους, μειώνει την αντίσταση στην ινσουλίνη και υποστηρίζει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού, προλαμβάνοντας ενδεχομένως καρκίνους, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του παγκρέατος.
  • Όχι στο κάπνισμα και στην υπερκατανάλωση αλκοόλ: Το κάπνισμα προκαλεί φλεγμονή και βλάβη στο DNA των κυττάρων του παγκρέατος. Το αλκοόλ μπορεί να βλάψει το πάγκρεας με την πάροδο του χρόνου. Ο περιορισμός αυτών των συνηθειών μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο παγκρεατικών προβλημάτων.

Πηγή: ygeiamou

Διαβάστε επίσης:

Σε έξαρση η γρίπη: 150 παιδιά στα παιδιατρικά νοσοκομεία σε 3 ημέρες

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη γρίπη του… στομάχου

Είναι αλήθεια ότι η πολύωρη έκθεση μας στο κρύο προκαλεί κρυολόγημα;

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
groilandia-topio
ΚΟΣΜΟΣ

«Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της»: Μήνυμα 7 ευρωπαίων στον Τραμπ

maduro-sillipsi
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο: Η σύλληψη του Μαδούρο μετατράπηκε σε «fashion trend» – Εξαντλήθηκε στις ΗΠΑ η φόρμα της Nike που φορούσε

christos-valavanidis-new
LIFESTYLE

Χρήστος Βαλαβανίδης για την περιπέτεια με την υγεία του: «Είναι σοβαρό αλλά δεν είναι θανατηφόρο ακόμα» (Video)

nd-tzamaria-pefki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση από αγνώστους σε γραφεία της ΝΔ στη Πεύκη

koilia-ponos-new
ΥΓΕΙΑ

Πάγκρεας: Ποια σημάδια «μαρτυρούν» ότι νοσεί

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

foroi epixeiriseis tax
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικό διαζύγιο: Τι αλλάζει φέτος με τις χωριστές δηλώσεις και ποιοι πρέπει να προσέξουν

oil-venezuela-234
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς εξηγείται το παράδοξο «πολύ πετρέλαιο, φτωχή χώρα» - Απομόνωση, κυρώσεις και γεωπολιτικά παιχνίδια 

skertsos benizelos tsipras
ΚΑΛΧΑΣ

Σκέρτσος, Σέρμπος, Πιπίνης, ύποπτοι για τη δήλωση «δεν είναι η στιγμή…», η ταύτιση με τον Τραμπ, τα… ραντάρ και το καμπανάκι Βενιζέλου και ο κίνδυνος για Τσίπρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 06.01.2026 14:15
groilandia-topio
ΚΟΣΜΟΣ

«Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της»: Μήνυμα 7 ευρωπαίων στον Τραμπ

maduro-sillipsi
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο: Η σύλληψη του Μαδούρο μετατράπηκε σε «fashion trend» – Εξαντλήθηκε στις ΗΠΑ η φόρμα της Nike που φορούσε

christos-valavanidis-new
LIFESTYLE

Χρήστος Βαλαβανίδης για την περιπέτεια με την υγεία του: «Είναι σοβαρό αλλά δεν είναι θανατηφόρο ακόμα» (Video)

1 / 3