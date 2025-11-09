search
09.11.2025 07:05

Πόρτο Λάγος: Εκδρομή στο «πλωτό» μοναστήρι της Ξάνθης

09.11.2025 07:05
agios-nikolaos-new

Ένα από τα ομορφότερα μοναστήρια της Βόρειας Ελλάδας βρίσκεται στο Πόρτο Λάγος στα όρια των νομών Ξάνθης και Ροδόπης και συγκεκριμένα στο σημείο όπου η Λίμνη Βιστωνίδα ενώνεται με το Θρακικό Πέλαγος.

Ο λόγος για τον ιστορικό ναό του Αγίου Νικολάου, ένα μοναστικό συγκρότημα μέσα στη λιμνοθάλασσα, σε δύο μικρά νησάκια που τα ενώνει μια ξύλινη γέφυρα.

Η Μονή του Αγίου Νικολάου είναι κτισμένη σε ένα νησάκι στο Πόρτο Λάγος και μαζί με το παρεκκλήσι της Παναγίας Παντάνασσας αποτελούν το μοναστηριακό συγκρότημα στη λιμνοθάλασσα του Πόρτο Λάγος.

Τα δύο αυτά νησάκια συνδέονται με ξύλινη γέφυρα, εύκολα προσβάσιμη στους επισκέπτες. Μία επιπλέον πεζογέφυρα ενώνει αυτά τα δύο νησάκια με την στεριά. Αξίζει να αναφερθεί πως πριν δημιουργηθούν οι γέφυρες, οι πιστοί οδηγούνταν με βάρκα προς το ναό για να προσκυνήσουν.

Στο ένα νησάκι βρίσκεται το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου και στο δεύτερο νησάκι είναι το παρεκκλήσι της Παναγίας Παντάνασσας. Εκεί είναι τοποθετημένο αντίγραφο της θαυματουργής εικόνας της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου.

Το θέαμα των εκατοντάδων πουλιών γύρω από τη γραφική εκκλησία του Αγίου Νικολάου στη μέση της λιμνοθάλασσας αποτελεί ένα μοναδικό τοπίο, ιδανικό για χαλάρωση και ηρεμία.

Condé Nast Traveller: Αυτά είναι τα πιο «hot» νησιά για το 2026 – Πόσα ελληνικά βρίσκονται στη λίστα

Daily Express: Στο τουριστικό «επίκεντρο» η Σάμος για το 2026 – Οι νέες πτήσεις από τη Βρετανία για το νησί του Πυθαγόρα

Η Κως φιλοξένησε το γερμανικό τουριστικό FVW TravelTalk Workshop

