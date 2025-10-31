search
Daily Express: Στο τουριστικό «επίκεντρο» η Σάμος για το 2026 – Οι νέες πτήσεις από τη Βρετανία για το νησί του Πυθαγόρα

Ξεχωρίζει η Σάμος στο νέο αφιέρωμα της Daily Express σχετικά με τους ιδιαίτερους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης που θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν οι Βρετανοί ταξιδιώτες την επόμενη σεζόν στο πλαίσιο του νέου προγράμματος του Βρετανού Tour Operator JET2.

Στην δεύτερη θέση του καταλόγου της δημοφιλούς βρετανικής εφημερίδας βρίσκεται το νησί του Πυθαγόρα.

Σύμφωνα με την Daily Express «η Σάμος είναι ευρέως γνωστή για τις πανέμορφες παραλίες, την πλούσια ιστορία και την ανεπιτήδευτη γοητεία της. Χάρη στις νέες πτήσεις, οι ταξιδιώτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ονειρικές περιηγήσεις και περιπάτους δίπλα στη θάλασσα, να δοκιμάσουν την εξαιρετική τοπική κουζίνα και να μυηθούν σε έναν πιο χαλαρό ρυθμό ζωής».

Η λίστα των «νέων απίθανων προορισμών» συμπληρώνεται με το Ταλλίν της Εσθονίας, τις Κανάριες Νήσους, την Σικελία, την Ισπανική Χερέθ Ντε Λα Φροντέρα και την Κροατική Ίστρια.

Σημειώνεται πως είχαν προηγηθεί συστηματικές επαφές των αντιπροσωπειών των Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Σάμου με εκπροσώπους κορυφαίων τουριστικών παραγόντων όπως της JET2 με στόχο την ενημέρωση για το εύρος δυνατοτήτων του προορισμού και το άνοιγμα σε νέες αγορές όπως την Βρετανική.

Στην προσεχή διεθνή έκθεση τουρισμού WTM2025 στο Λονδίνο, οι Δήμοι Δυτικής και Ανατολικής Σάμου θα συμμετέχουν με ενιαίο περίπτερο αποκλειστικά για τον προορισμό για την πραγματοποίηση επαγγελματικών συναντήσεων και την πληροφόρηση του εκθεσιακού κοινού ενόψει των νέων συνδέσεων με την Μ. Βρετανία.

