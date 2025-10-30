search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 14:27
TRAVEL

Tο Ποντίκι Web

30.10.2025 13:51

Η Κως φιλοξένησε το γερμανικό τουριστικό FVW TravelTalk Workshop

30.10.2025 13:51
eot_kos

Η Κως φιλοξένησε από τις 15 έως τις 19 Οκτωβρίου 2025 το 11ο FVW TravelTalk Workshop, που διοργανώνει σε ετήσια βάση το κορυφαίο δίκτυο ενημέρωσης της τουριστικής αγοράς της Γερμανίας, FVW Medien, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το workshop πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του ΕΟΤ και της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με τη συνδρομή της αεροπορικής εταιρείας Aegean Airlines και της ξενοδοχειακής αλυσίδας Grecotel και σε αυτό συμμετείχαν κορυφαία στελέχη μεγάλων ταξιδιωτικών πρακτόρων, αεροπορικών εταιρειών, ταξιδιωτικών γραφείων και ειδικών αναλυτών της γερμανικής τουριστικής αγοράς (All Tours, TUI Group, Dertour Group, Coral/Ferien Touristik, LMX, Vtours, Studiosus, κ.ά.).

Στα κύρια θέματά του περιλαμβάνονταν η ανάπτυξη νέων προτάσεων ταξιδιών για την Κω και την Ελλάδα, η αξιοποίηση της κληρονομιάς του Ιπποκράτη, οι βέλτιστες πρακτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη ως κοινή επιδίωξη, καθώς και τα σχέδια των tour operators για το 2026, με τα μηνύματα των Γερμανών επαγγελματιών του τουρισμού σε επίπεδο κρατήσεων να παραμένουν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για την Ελλάδα.

Ακολούθησε «speed dating» με Β2Β συναντήσεις και επαφές των συμμετεχόντων με εκπροσώπους τοπικών φορέων και επιχειρήσεων.

Τους συμμετέχοντες καλωσόρισαν η έπαρχος Kω-Νισύρου, Κωνσταντίνα Σβύνου και ο δήμαρχος Κω, Θεοδόσης Νικηταράς, ενώ η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Γερμανίας, Νικολέτα Λεκανίδη, κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον αρχισυντάκτη του FVW και συντονιστή του workshop, Klaus Hildebrandt, παρουσίασε τις στρατηγικές στοχεύσεις του ελληνικού τουρισμού για το προσεχές διάστημα.

Παράλληλα με τις εργασίες του workshop, οι Γερμανοί επαγγελματίες τουρισμού παρακολούθησαν ένα ευρύ πρόγραμμα φιλοξενίας, το οποίο περιελάμβανε ξενάγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα της Κω, επίσκεψη σε τοπικό οινοποιείο, όπου τους συνόδευσε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Οινοτουρισμού, Μαίρη Τριανταφυλλοπούλου, συμμετοχή στην τελετή απόδοσης του Ιπποκρατικού Όρκου, επισκέψεις σε ξενοδοχειακές μονάδες ώστε να γνωρίσουν το προσφερόμενο ποιοτικό ξενοδοχειακό προϊόν του νησιού, καθώς και ημερήσιες εκδρομές στη Νίσυρο και την Κάλυμνο.

