search
ΚΥΡΙΑΚΗ 19.10.2025 09:50
search
MENU CLOSE
TRAVEL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.10.2025 08:57

Ελληνικό: Το χωριό-ησυχαστήριο της ορεινής Αρκαδίας (Video)

19.10.2025 08:57
elliniko-arkadia-new

Το Ελληνικό είναι χωριό του νομού Αρκαδίας και βρίσκεται στη διαδρομή μεταξύ Στεμνίτσας και Καρύταινας στις νοτιοδυτικές πλαγιές του Μαινάλου. Ανήκει διοικητικά στο δήμο Γορτυνίας και ο πληθυσμός του είναι 129 κάτοικοι. Το παλαιότερο όνομα του χωριού ήταν Μουλάτσι.

Το νέο όνομα, Ελληνικό, υποδηλώνει μια βαθιά σύνδεση με την ελληνική ταυτότητα και κληρονομιά. Στα παλαιότερα χρόνια, το Μουλάτσι ήταν ένας σημαντικός οικισμός της περιοχής και διατήρησε τη θέση του ως ένα ζωντανό κέντρο γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας.

Το Ελληνικό είναι χτισμένο σε υψόμετρο 720 μέτρων, μόλις 3 χιλιόμετρα μακριά από τη Στεμνίτσα, στον δρόμο που οδηγεί στην Καρύταινα. Το πιο κοντινό αστικό κέντρο είναι η Μεγαλόπολη, η οποία απέχει 23 χιλιόμετρα.

Η αρχιτεκτονική του χωριού χαρακτηρίζεται από πέτρινα σπίτια με κεραμοσκεπές, παραδοσιακά καλντερίμια και μικρές, γραφικές πλατείες. Ένα από τα ξεχωριστά θρησκευτικά και ιστορικά σημεία της περιοχής είναι και η εκκλησία του Προφήτη Ηλία σε έναν λόφο κοντά στο χωριό, γεγονός που προσφέρει εξαιρετική πανοραμική θέα στο γύρω φυσικό τοπίο, τους ελαιώνες και τα δάση του Μαινάλου.

Ο ναός είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα λιτής, παραδοσιακής εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής, με πέτρινους τοίχους και ένα όμορφο, γραφικό καμπαναριό. Τα πέτρινα σπίτια, οι παραδοσιακοί ξενώνες και η φιλόξενη ατμόσφαιρα έχουν κατακτήσει τις καρδιές όσων επιθυμούν ήρεμες αποδράσεις και επαφή με τη φύση.

Διαβάστε επίσης:

Σύρος: Το ελληνικό νησί που είναι στη κορυφή των προτιμήσεων για τις διακοπές των Ιταλών το φθινόπωρο

Λίμνη Κερκίνη: Ένας υδάτινος παράδεισος για όσους αγαπούν την οικολογία και τη φύση

Λειψοί, «το ιδανικό μέρος για να χαθείτε σε ονειρεμένες γωνιές» – Γερμανικοί «ύμνοι» για το νησί της Καλυψούς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mavraganni_kwnstantopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η δημοσιογραφία έχει να κάνει και με το τι θάβεις κάτω από ανύπαρκτα θέματα» απαντά η Κωνσταντοπούλου στη Μαυραγάννη

mazwnakis_mastoras
LIFESTYLE

Μαζωνάκης σε Μάστορα: «Πότε γύρισες ρε μ@@@@α;» – Η αντίδραση με τα …γαλλικά (Video)

podilatikos_gyros
ΕΛΛΑΔΑ

«29ος Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας»: Ποιοι δρόμοι κλείνουν στο κέντρο

elliniko-arkadia-new
TRAVEL

Ελληνικό: Το χωριό-ησυχαστήριο της ορεινής Αρκαδίας (Video)

EFKA-new-1
ΕΛΛΑΔΑ

e-ΕΦΚΑ: Ψηφιοποιήθηκε πάνω από το 50% του αρχείου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Άκης Παυλόπουλος: Η on air συγκίνηση για τον γιο του - Πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου (Video)

kameres-dromos
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σε αυτόν τον δρόμο θα «τρως» πρόστιμο ακόμη κι αν κόβεις όταν περνάς από την κάμερα

aeroskafi nato 009 – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκή Άμυνα: Πώς η Γαλλία περιόρισε το ρόλο της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία - Τι θα γίνει με τα αντι- drones και το SAFE

tsakalwtos_geroun
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσακαλώτος απαντά στο pontiki για την επιστολή της 9ης Ιουλίου 15 στον Ντάισεμπλουμ - Θέλει δικαστική απόφαση ότι είναι αριστερός;

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19.10.2025 09:41
<div style="width:1px;height:1px"></div>mavraganni_kwnstantopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η δημοσιογραφία έχει να κάνει και με το τι θάβεις κάτω από ανύπαρκτα θέματα» απαντά η Κωνσταντοπούλου στη Μαυραγάννη

<div style="width:1px;height:1px"></div>mazwnakis_mastoras
LIFESTYLE

Μαζωνάκης σε Μάστορα: «Πότε γύρισες ρε μ@@@@α;» – Η αντίδραση με τα …γαλλικά (Video)

<div style="width:1px;height:1px"></div>podilatikos_gyros
ΕΛΛΑΔΑ

«29ος Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας»: Ποιοι δρόμοι κλείνουν στο κέντρο

1 / 3