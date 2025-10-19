Ελληνικό: Το χωριό-ησυχαστήριο της ορεινής Αρκαδίας (Video)

Το Ελληνικό είναι χωριό του νομού Αρκαδίας και βρίσκεται στη διαδρομή μεταξύ Στεμνίτσας και Καρύταινας στις νοτιοδυτικές πλαγιές του Μαινάλου. Ανήκει διοικητικά στο δήμο Γορτυνίας και ο πληθυσμός του είναι 129 κάτοικοι. Το παλαιότερο όνομα του χωριού ήταν Μουλάτσι.

Το νέο όνομα, Ελληνικό, υποδηλώνει μια βαθιά σύνδεση με την ελληνική ταυτότητα και κληρονομιά. Στα παλαιότερα χρόνια, το Μουλάτσι ήταν ένας σημαντικός οικισμός της περιοχής και διατήρησε τη θέση του ως ένα ζωντανό κέντρο γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας.

Το Ελληνικό είναι χτισμένο σε υψόμετρο 720 μέτρων, μόλις 3 χιλιόμετρα μακριά από τη Στεμνίτσα, στον δρόμο που οδηγεί στην Καρύταινα. Το πιο κοντινό αστικό κέντρο είναι η Μεγαλόπολη, η οποία απέχει 23 χιλιόμετρα.

Η αρχιτεκτονική του χωριού χαρακτηρίζεται από πέτρινα σπίτια με κεραμοσκεπές, παραδοσιακά καλντερίμια και μικρές, γραφικές πλατείες. Ένα από τα ξεχωριστά θρησκευτικά και ιστορικά σημεία της περιοχής είναι και η εκκλησία του Προφήτη Ηλία σε έναν λόφο κοντά στο χωριό, γεγονός που προσφέρει εξαιρετική πανοραμική θέα στο γύρω φυσικό τοπίο, τους ελαιώνες και τα δάση του Μαινάλου.

Ο ναός είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα λιτής, παραδοσιακής εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής, με πέτρινους τοίχους και ένα όμορφο, γραφικό καμπαναριό. Τα πέτρινα σπίτια, οι παραδοσιακοί ξενώνες και η φιλόξενη ατμόσφαιρα έχουν κατακτήσει τις καρδιές όσων επιθυμούν ήρεμες αποδράσεις και επαφή με τη φύση.

