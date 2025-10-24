Οι 25 πιο hot προορισμοί για το 2026 – Η Ελλάδα δεν μπήκε στη λίστα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τη λίστα με τους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς για το 2026 δημοσίευσε το National Geographic.
Η λίστα περιλαμβάνει οροσειρές, πανάρχαιες πόλεις, εντυπωσιακά μονοπάτια πεζοπορίας και πολλά ακόμη. Δυστυχώς, κανένας προορισμός στην Ελλάδα δεν κατάφερε να μπει στην λίστα.
To National Geographic υπενθυμίζει ότι οι Δολοματικές Άλπεις θα φιλοξενήσουν Φεβρουάριο-Μάρτιο τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Το Πεκίνο και η Ραμπάτ ξεχωρίζουν για την πλούσια ιστορία τους. Το Μεδεγίν από όταν απαλλάχθηκε από την εγκληματικότητα και τις συμμορίες αναδεικνύεται σταθερά σε έναν από τους πιο hot προορισμούς. Στην Ντομίνικα οι ταξιδιώτες θα βρουν το πρώτο καταφύγιο για φυσητήρες. Η Μανίλα είναι ιδανικός προορισμός για τους foodies. H Μαύρη Θάλασσα από την άλλη προσφέρεται σαν εναλλακτικός προορισμός στο Αιγαίο.
