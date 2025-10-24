Οι 25 πιο hot προορισμοί για το 2026 – Η Ελλάδα δεν μπήκε στη λίστα

Τη λίστα με τους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς για το 2026 δημοσίευσε το National Geographic.

Η λίστα περιλαμβάνει οροσειρές, πανάρχαιες πόλεις, εντυπωσιακά μονοπάτια πεζοπορίας και πολλά ακόμη. Δυστυχώς, κανένας προορισμός στην Ελλάδα δεν κατάφερε να μπει στην λίστα.

To National Geographic υπενθυμίζει ότι οι Δολοματικές Άλπεις θα φιλοξενήσουν Φεβρουάριο-Μάρτιο τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Το Πεκίνο και η Ραμπάτ ξεχωρίζουν για την πλούσια ιστορία τους. Το Μεδεγίν από όταν απαλλάχθηκε από την εγκληματικότητα και τις συμμορίες αναδεικνύεται σταθερά σε έναν από τους πιο hot προορισμούς. Στην Ντομίνικα οι ταξιδιώτες θα βρουν το πρώτο καταφύγιο για φυσητήρες. Η Μανίλα είναι ιδανικός προορισμός για τους foodies. H Μαύρη Θάλασσα από την άλλη προσφέρεται σαν εναλλακτικός προορισμός στο Αιγαίο.

Δολομιτικές Άλπεις, Ιταλία

Κεμπέκ, Καναδά

Πεκίνο, Κίνα

Ντομίνικα, Καραϊβική

Ραμπάτ, Μαρόκο

Χαλ, Ηνωμένο Βασίλειο

Απογυμνωμένα εδάφη, Βόρεια Ντακότα, ΗΠΑ

Μανίλα, Φιλιππίνες

Μαύρη Θάλασσα, Τουρκία

Χίβα, Ουζμπεκιστάν

Εθνικό Πάρκο Ακαγκέρα, Ρουάντα

Βανκούβερ, Καναδάς

Γιαμαγκάτα, Ιαπωνία

Διαδρομή 66, Οκλαχόμα

Εθνικό Πάρκο Ουλουρού-Κατά Ττζούτα, Αυστραλία

Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία

Οούλου, Φινλανδία

Νότια Κορέα

Γκιμαράες, Πορτογαλία

Χώρα των Βάσκων, Ισπανία

Μάουι, Χαβάη

Πίτσμπουργκ, Πενσυλβάνια

Παράκτια Οαχάκα, Μεξικό

Φίτζι

Μεντεγίν, Κολομβία

Μπανφ, Καναδάς

