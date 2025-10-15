search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 13:33
search
MENU CLOSE
TRAVEL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.10.2025 10:10

Γερμανικοί «ύμνοι» για την Σκόπελο: Ο πιο πράσινος «μυστικός» προορισμό της Ελλάδας για το 2026

15.10.2025 10:10
skopelos

Ως το αυθεντικό νησί του Mamma Mia που διαθέτει θετική αύρα και εντυπωσιακή φύση προβάλλει την Σκόπελο η ιστοσελίδα WMN.de σε ένα από τα πρώτα δημοσιεύματα των διεθνών ΜΜΕ που προτείνουν την Ελλάδα ως τον ιδανικό προορισμό για το 2026.

Ο γερμανικός ψυχαγωγικός και ταξιδιωτικός ιστότοπος κάνει λόγο για γραφικά χωριά με δαιδαλώδη σοκάκια, υπέροχες περιπατητικές διαδρομές, ονειρικά τοπία που σε μεταφέρουν στο μιούζικαλ του Mamma Mia, παραλίες που ξεπροβάλλουν από τα πευκοδάση και ασκούν ανυπέρβλητη γοητεία, θαλάσσιες εκδρομές αλλά και πολλές διαφορετικές δραστηριότητες για τους φίλους της περιπέτειας.

Το μέσο προτείνει τη Σκόπελο τόσο για τη χαμηλή όσο και για την υψηλή σεζόν καθώς, όπως τονίζει, παραμένει εξίσου εντυπωσιακή με ποιοτικές υπηρεσίες ακόμη και μέσα στην τουριστική αιχμή.

«Η Σκόπελος συνδέει με μοναδικό τρόπο διαφορετικές εμπειρίες από καλά κρυμμένες φυσικές γωνιές, την απόλυτη ηρεμία και τους αιωνόβιους θρύλους μέχρι την λάμψη του Mamma Mia, τη γαστρονομία, τα activities στη φύση, τις παραδόσεις, την τοπική παραγωγή, τις λαϊκές τέχνες, το ρεμπέτικο και τη διασκέδαση. Διαπιστώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους ταξιδιώτες, η στοχευμένη ανάδειξη του προορισμού έχει ξεκινήσει για το 2026 χωρίς να χαθεί χρόνος», επισημαίνει ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου Σκοπέλου Γιώργος Παπαδαυίδ.

Πρόσφατα ο Δήμος Σκοπέλου συμμετείχε σε φιλανθρωπική εκδήλωση στο Λονδίνο που αφορούσε δημοπρασία με πρώτο αντικείμενο την κιθάρα του Bjorn Ulvaeus, διάσημου τραγουδιστή και μέλους του συγκροτήματος των ABBA. Τα έσοδα διατέθηκαν στον έγκυρο, διεθνή μη κερδοσκοπικό οργανισμό Nordoff & Robins που θεραπεύει μέσω της μουσικής άτομα με κινησιακές δυσκολίες και παθήσεις.

Η εκδήλωση αποτέλεσε το σημαντικότερο γεγονός της χρονιάς για το Mamma Mia και προσέλκυσε πλήθος σημαντικών προσωπικοτήτων, καλλιτεχνών και ΜΜΕ της Μ. Βρετανίας. Προσφέροντας διαμονή στο πλαίσιο της δημοπρασίας, η Σκόπελος αναδείχθηκε σε ένα επιλεγμένο διεθνές κοινό με σημείο αναφοράς την ενεργή υποστήριξη στις ευπαθείς ομάδες και την αγάπη για το Mamma Mia και την μουσική των ABBA.

Διαβάστε επίσης:

Σύρος: Το ελληνικό νησί που είναι στη κορυφή των προτιμήσεων για τις διακοπές των Ιταλών το φθινόπωρο

Λίμνη Κερκίνη: Ένας υδάτινος παράδεισος για όσους αγαπούν την οικολογία και τη φύση

Λειψοί, «το ιδανικό μέρος για να χαθείτε σε ονειρεμένες γωνιές» – Γερμανικοί «ύμνοι» για το νησί της Καλυψούς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
olomeleia-vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νομοσχέδιο για το 13ωρο: Έχει και… άλλες θετικές ρυθμίσεις υποστηρίζει η Κεραμέως – «Απέσυρέ το» επιμένει η αντιπολίτευση

thatcher
ΚΟΣΜΟΣ

Μάργκαρετ Θάτσερ: Η «Σιδηρά κυρία» είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, η μία με βουλευτή, σύμφωνα με βιβλίο

nova_eon_adv
ADVERTORIAL

Nova: Πανδαισία με όλη τη Stoiximan Super League και Άρης – Παναθηναϊκός & ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπάγερν – Ντόρτμουντ στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

eternity_1510_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Eternity»: Η A24 κυκλoφόρησε το νέο trailer της ρομαντικής κομεντί με την Elizabeth Olsen (photos/videos)

aneggixtes-5©Patroklos_Skafidas
ADVERTORIAL

«Οι Ανέγγιχτες» από 14 Νοεμβρίου στο Θέατρο ΧΩΡΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

zervos opekepe 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξεταστική: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο Ζερβός, αλλά μόνο για τα ερωτήματα της αντιπολίτευσης

antonios_kivotos
ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του κόσμου: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου

sam-boregi-one-cikan
CUCINA POVERA

Κρητικά χορτοκαλίτσουνα τηγανιού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 13:32
olomeleia-vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νομοσχέδιο για το 13ωρο: Έχει και… άλλες θετικές ρυθμίσεις υποστηρίζει η Κεραμέως – «Απέσυρέ το» επιμένει η αντιπολίτευση

thatcher
ΚΟΣΜΟΣ

Μάργκαρετ Θάτσερ: Η «Σιδηρά κυρία» είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, η μία με βουλευτή, σύμφωνα με βιβλίο

nova_eon_adv
ADVERTORIAL

Nova: Πανδαισία με όλη τη Stoiximan Super League και Άρης – Παναθηναϊκός & ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπάγερν – Ντόρτμουντ στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

1 / 3