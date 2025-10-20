28η Οκτωβρίου: Πέντε υπέρoχοι φθινοπωρινοί προορισμοί για αποδράσεις (Photos)

Η 28η Οκτωβρίου πλησιάζει και επειδή «πέφτει» Τρίτη μπορεί να συνυδαστεί με μια ολόκληρη τετραήμερη απόδραση. Οι αυτοκινητόδρομοι που λειτουργούν πλέον εξασφαλίζουν άνετη προσβαση σε πολύ ωραίους προορισμούς ακόμα και εαν είναι λίγο μακρινοί.

Αν ψάχνει κανείς ιδέες για μια φθινοπωρινή απόδραση προτεινουμε πέντε υπέροχους προορισμούς.

Τζουμέρκα

Σαν προστατευμένες φωλιές διάσπαρτες στα Αθαμανικά Όρη, στην περιοχή της Κεντρικής Πίνδου, τα 47 Τζουμερκοχώρια μοιράζονται ανάμεσα στους νομούς Ιωαννίνων και Άρτας.

Σε αυτόν τον ορεινό τόπο, μεταξύ του Άραχθου στα δυτικά και του Αχελώου στα ανατολικά, θα συναντήσετε τοπία αυθεντικής φυσικής ομορφιάς διανθισμένα με σημαντικά μνημεία.

Τεχνητές λίμνες, σπήλαια, μοναστήρια κρυμμένα στους βράχους, επιβλητικά φαράγγια και γυμνές, άγριες κορυφές θα αποτυπωθούν στην ταξιδιωτική μνήμη, ενώ οι δυνατότητες για εναλλακτικές δραστηριότητες προσφέρονται απλόχερα με δυνατό χαρτί το rafting σε Καλαρίτικο και Άραχθο.

Η πρόσβαση εύκολη μέσω Ιονίας Οδού

Ελάτη

Χτισμένη στη νοτιοδυτική πλευρά του Κόζιακα, σε ύψος 950 μ., σε ένα ονειρικό ορεινό τοπίο όπου κυριαρχούν τα έλατα, η Ελάτη είναι το μεγαλύτερο χωριό του ορεινού όγκου των Τρικάλων και ένας από τους πιο αγαπημένους ορεινούς προορισμούς στην Ελλάδα.

Η περιοχή προσφέρεται για μικρές και μεγαλύτερες εκδρομές στα γύρω γραφικά χωριά και πλήθος υπαίθριων δραστηριοτήτων στο βουνό –το χιονοδρομικό κέντρο του Περτουλίου βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής–, για περιπάτους στο δάσος, αλλά και στον ποταμό Αχελώο που έχει εκεί τις πηγές του.

Ο Κόκκινος Βράχος, ένας ασβεστόλιθος ύψους 60 μ. στις πλαγιές του Κόζιακα, με έξι διαδρομές αναρρίχησης διαφόρων βαθμών δυσκολίας, θα προσελκύσει τους πιο τολμηρούς, ενώ οι υπόλοιποι μπορούν απλώς να περπατήσουν μέχρις εκεί –απέχει μόλις 10 λεπτά από την Ελάτη– και να θαυμάσουν την υπέροχη θέα στα βουνά.

Βυτίνα

Το πιο ζωντανό και τουριστικά αναπτυγμένο κεφαλοχώρι του Μαινάλου, 38 χλμ. βορειοδυτικά της Τρίπολης, και μια από τις δημοφιλέστερες βάσεις για σκι ή εξορμήσεις στην ορεινή Αρκαδία.

Στα δρομάκια του χωριού, όπου κυριαρχούν τα σπίτια από ντόπιο μαύρο μάρμαρο (πολλά από τα οποία αγοράστηκαν και αναστυλώθηκαν τη δεκαετία του ’90 από επώνυμους Αθηναίους), και γύρω από την πλατεία θα βρείτε καλές ταβέρνες, cafes-μπαράκια και μαγαζιά με ξυλόγλυπτα και τοπικά προϊόντα (κυρίως τυροκομικά και ζυμαρικά).

Από τα πιο δημοφιλή σημεία για περίπατο ο ρομαντικός Δρόμος της Αγάπης, ανάμεσα στις δεντροστοιχίες.

Στρατηγικά τοποθετημένη, η Βυτίνα συνδυάζει εύκολη πρόσβαση στο χιονοδρομικό, αλλά και στα χωριά του Μαινάλου και της Γορτυνίας, όπως η Στεμνίτσα, η Δημητσάνα και τα Λαγκάδια.

Πορταριά Πηλίου

Από τα πιο κοντινά στον Βόλο χωριά του Πηλίου, η Πορταριά είναι ιδανική για τριήμερο, καθώς απέχει από την Αθήνα λιγότερο από 4 ώρες, ενώ από τη Θεσσαλονίκη η διάρκεια του ταξιδιού είναι μόλις 2,5 ώρες.

Τη μεγάλη πλατεία της σκεπάζουν τα κλαδιά αιωνόβιων πλατάνων —ιδανικό σκηνικό για τον πρωινό καφέ, μακριά από τη βουή της πόλης. Σε κοντινή απόσταση βρίσκονται υπέροχα χωριά που αξίζει να εξερευνήσετε σε μονοήμερη εκδρομή από την Πορταριά.

Τα Χάνια, ο πιο ορεινός οικισμός της περιοχής, βρίσκεται μόλις 20 χιλιόμετρα μακριά και η διαδρομή ως εκεί είναι από τις ομορφότερες που προσφέρει το βουνό.

Το χωριό Δράκεια απαιτεί 35 λεπτά οδήγησης και διαθέτει επίσης πλατεία με πλάτανο, κάτω από τα κλαδιά του οποίου σερβίρεται παραδοσιακό φαγητό από τοπικές πρώτες ύλες.

Καθίστε σε ταβέρνα για την ντόπια σπεσιαλιτέ μπουμπάρι (ψιλοκομμένη συκωταριά με κρεμμυδάκια, ρύζι και μπαχαρικά που τυλίγονται με φυσικό έντερο) και καλοψημένα κρεατικά.

Καρπένησι Ευρυτανίας

Λιγότερες από 3,5 ώρες θα χρειαστείτε από την Αθήνα και 4 ώρες από τη Θεσσαλονίκη για να φτάσετε στο Καρπενήσι των 6.500 κατοίκων, την πρωτεύουσα του νομού Ευρυτανίας που βρίσκεται σε υψόμετρο 975 μέτρων.

Μοναστήρια, μουσεία, σπηλιές και φαράγγια έχουν κεντρική θέση στη λίστα με όσα αξίζει να δείτε και να κάνετε στην περιοχή, που προσφέρεται για εξορμήσεις με το αυτοκίνητο.

Σε κοντινή απόσταση είναι το χωριό Κορυσχάδες και το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης. Τον Μάιο του 1944 συνεδρίασε εδώ η πρώτη κυβέρνηση του βουνού και θα δείτε στον χώρο αντικείμενα και φωτογραφίες της εποχής.

Λίγο πιο κάτω, στην επαρχιακή οδό Καρπενησίου-Προυσσούστο Μικρό Χωριό καθίστε για φαγητό.

Στο Μεγάλο Χωριό, σερβίρουν ωραία γλυκά και καλό καφέ. Πίσω στο Καρπενήσι, αναζητήστε το Μουσείο Βουνού, όπου θα μάθετε για την ιστορία της ορειβασίας και της χιονοδρομίας. Μάλιστα, με τη χρήση γυαλιών VR θα περιηγηθείτε στο φαράγγι Πάντα Βρέχει, στο οποίο είναι δύσκολη η πρόσβαση τον χειμώνα.

