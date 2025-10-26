Το Συρράκο ή Σιράκο για τους πιο παλιούς, είναι χωριό του νομού Ιωαννίνων, που ανήκει διοικητικά στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων. Είναι χτισμένο σε μία πλαγιά του όρους Λάκμος, σε υψόμετρο 1.150 μέτρων.

Το Συρράκο στέκεται πάνω από την χαράδρα του ποταμού Χρούσια, παραπόταμου του Καλαρρύτικου και απέναντι του αντικρίζει τα Τζουμέρκα. Οι κοντινότερες πόλεις στο Συρράκο είναι τα Ιωάννινα και η Άρτα που απέχουν 40 λεπτά με μία ώρα ορεινής διαδρομής.

Το Συρράκο είναι ανακηρυγμένος παραδοσιακός οικισμός. Διατηρεί αναλλοίωτη την παραδοσιακή ηπειρώτικη αρχιτεκτονική με τα πετρόχτιστα σπίτια, με στέγες από σχιστόλιθο. Μαζί με τους γειτονικούς Καλαρρύτες είναι τα μόνα χωριά, που διατηρούν αυτή την αρχιτεκτονική στα νότια του νομού Ιωαννίνων, κάτι που είναι πιο συνηθισμένο στα βόρεια του νομού στην περιοχή των Ζαγοροχωρίων.

Πολλά οικήματα είναι μεγάλα και πλούσια, κάτι που μαρτυρά την οικονομική άνθηση του Συρράκου στο παρελθόν. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το παλιό πέτρινο, τριώροφο σχολείο, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο κτίσμα του χωριού.

Στο Συρράκο δεν επιτρέπονται μηχανοκίνητα οχήματα, με αποτέλεσμα να διατηρείται άθικτο το παραδοσιακό του χρώμα. Η είσοδος οχημάτων επιτρέπεται μέχρι την είσοδο του χωριού, οπού ένα πέτρινο γεφύρι συνδέει το χωριό με τον σύγχρονο δρόμο.

Τα αρχοντικά των Κώστα Αυδίκου, Γεωργίου Ζαλοκώστα ξεχωρίζουν, όμως το πλέον χαρακτηριστικό είναι εκείνο του πεζογράφου Κώστα Κρυστάλλη, που στεγάζει όλα τα προσωπικά είδη του ποιητή, τη βιβλιοθήκη του Συρράκου και το Λαογραφικό Μουσείο.

Η παραμονή σας στο χωριό θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα πέρασμα στα μοναστήρια της γύρω περιοχής, και ειδικά στη μαγευτική Μονή Κηπίνας που είναι χτισμένη σε κοίλωμα απόκρημνου βράχου, πάνω από το φαράγγι του Καλαρρύτικου ποταμού.

