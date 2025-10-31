Condé Nast Traveller: Αυτά είναι τα πιο «hot» νησιά για το 2026 – Πόσα ελληνικά βρίσκονται στη λίστα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με οκτώ νησιά, η Ελλάδα κυριαρχεί στη λίστα με τα πιο hot νησιά της Ευρώπης για το 2026, του γνωστού περιοδικού Condé Nast Traveller, το οποίο θεωρείται ως η «βίβλος του τουρισμού» παγκοσμίως.
Η λίστα με τα πιο δημοφιλή νησιά αποτελεί μέρος των Readers’ Choice Awards 2025, στην οποία οι αναγνώστες ψηφίζουν τους καλύτερους προορισμούς, τις πιο φιλικές πόλεις, τα καλύτερα ξενοδοχεία και πάει λέγοντας. Για να προκύψουν οι νικητές, το Condé Nast Traveller συγκέντρωσε τις απαντήσεις σχεδόν 500.000 συμμετεχόντων, δημιουργώντας τις κατατάξεις βάσει του ποσοστού όσων δήλωσαν θετική εμπειρία.
Στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας βρίσκεται το νησιωτικό σύμπλεγμα Turks and Caicos το συγκέντρωσε ποσοστό θετικών απόψεων 98,91%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το νησί της Καραϊβικής Saint Barthélemy, γνωστό και ως St. Barts με ποσοστό 98,78% και στην τρίτη θέση το αρχιπέλαγος Scilly Isles, που έλαβε βαθμολογία 98,85%.
Όσον αφορά στα δημοφιλέστερα νησιά της Ευρώπης, στην 20άδα η Ελλάδα κατακτά τη μερίδα του λέοντος με οκτώ νησιά και μάλιστα, με τη Νάξο στην πρώτη θέση.
Αναλυτικά η λίστα έχει ως εξής:
